Énergie - 535 millions de dollars seront remis aux clients d'Hydro-Québec





QUÉBEC, le 28 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Grâce au projet de loi no 34, Loi visant à simplifier le processus d'établissement des tarifs de distribution d'électricité, le ministre de l'Énergie et des Ressources Naturelles, Jonatan Julien, annonce que 535 M$ seront remis aux clients d'Hydro-Québec, soit davantage que ce qui avait été initialement anticipé.

Le montant de la remise, calculé en fonction de la consommation d'électricité, sera appliqué sous forme de crédit sur les factures à venir. Les personnes qui ne sont plus clientes d'Hydro-Québec, mais qui étaient abonnées en 2018, en 2019 ou les deux années, recevront leur crédit sous forme de chèque.

Adopté en décembre dernier à l'Assemblée nationale du Québec, le projet de loi no 34 matérialise un engagement du gouvernement de simplifier le processus de tarification de l'électricité afin de rendre celle-ci plus prévisible. Un gel des tarifs est en vigueur pour l'année 2020 et ceux-ci sont désormais fixés selon le taux d'inflation pour les années subséquentes. Ceci permet aux consommateurs d'établir des prévisions sur une période de cinq ans au terme de laquelle la Régie de l'énergie, par le biais d'une cause tarifaire, fixera les tarifs.

Citation :

« Le projet de loi 34 porte fruit grâce à une remise de 535 M$ qui est au-delà des estimations que nous avions initialement anticipées. En plus d'obtenir un gel tarifaire dès cette année, la clientèle bénéficiera de tarifs qui suivront l'inflation pour les années suivantes. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

