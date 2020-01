Piramal Pharma Solutions investit environ 25 millions CAD afin d'agrandir son installation à Aurora au Canada avec une aile consacrée à la fabrication d'IPA





- L'expansion va répondre aux besoins de la demande croissante de la clientèle dans le domaine des IPA

- La construction devrait être terminée d'ici le 30 avril 2021

AURORA, Ontario, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- L'entreprise de solutions pharmaceutiques de Piramal Enterprises Limited, organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO, contract development and manufacturing organization) de premier plan a fait part aujourd'hui de plans en vue d'agrandir son installation à Aurora au Canada avec l'ajout d'une nouvelle aile à la pointe du progrès consacrée à la fabrication d'ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA). Un investissement total de 25 millions CAD sera injecté en vue de cette extension.

Connue pour ses laboratoires et usines de production de classe mondiale, l'installation de Piramal Pharma Solutions (PPS) à Aurora renforcera ses offres à la clientèle avec cette nouvelle adjonction se caractérisant par environ 10 500 pieds-carrés (environ 1 000 mètres carrés) pour le nouvel espace de fabrication. Cette capacité supplémentaire répondra aux exigences associées à une demande croissante de la part des clients et renforcera par ailleurs la capacité de l'installation à fournir des IPA et des ingrédients pharmaceutiques hautement actifs (HPAPI) à une limite d'exposition professionnelle (LEP) aussi faible que 1 mcg/m3. Elle renfermera également des possibilités de filtration et de séchage qui renforceront les offres de service par l'installation de Piramal Pharma Solutions d'Aurora.

Peter DeYoung, PDG de Piramal Pharma Solutions a déclaré : « Nous sommes enchantés d'annoncer l'expansion des capacités à notre installation d'Aurora au Canada. Cette capacité additionnelle va nous aider à consolider notre présence au Canada et aussi nos services vers d'autres zones géographiques comme l'Amérique du Nord et l'Europe tout en nous permettant de soutenir les exigences en IPA de nos clients, et la demande du marché en solutions intégrées. En tant qu'organisation centrée sur le patient, Piramal Pharma Solutions s'est engagée à se mettre au service de la communauté des patients et à réduire le fardeau de la maladie. »

En plus des réacteurs existants à l'échelle de production, cette expansion comprendra deux nouvelles suites de réacteurs ainsi qu'une salle réservée au sécheur de filtres et un sécheur portable pour les filtres. Il est prévu que cette expansion soit terminée et en fonctionnement d'ici le 30 avril 2021. Avec le succès des inspections par le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA), par l'Agence de réglementation sur les médicaments et produits de santé du Royaume-Uni (MHRA) et par l'Agence japonaise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux (PMDA), l'installation de Piramal Pharma Solutions à Aurora présente un palmarès de résultats remarquables vis-à-vis de la conformité réglementaire, et elle est déterminée à maintenir des normes de tout premier ordre dans la performance environnementale, ainsi que la santé et sécurité.

Cette installation prochaine a été conçue pour répondre aux normes les plus élevées de conformité à l'échelle mondiale et elle emploiera un personnel scientifique, technique et professionnel hautement qualifié en s'appuyant sur une entreprise qui a vu ses effectifs en personnel déjà presque doubler pour atteindre environ 200 au cours des dernières années.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) proposant des solutions de bout en bout pour le développement et la fabrication sur l'ensemble du cycle de vie du médicament. Nous sommes au service de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau intégré mondialement d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ceci nous permet d'offrir une gamme complète de services comprenant des solutions de découverte de médicaments, des services de procédé et de développement pharmaceutique, des fournitures pour essais cliniques, des fournitures commerciales d'IPA et de formules complétées de dosage. Nous proposons également des services spécialisés comme le développement et la fabrication d'IPA hautement actifs et de conjugués anticorps-médicaments. Notre capacité en tant que prestataire de services intégré et expérimenté dans diverses technologies nous permet d'être au service de sociétés de produits innovants et génériques dans le monde entier.

Pour davantage de détails, visiter : www.piramalpharmasolutions.com

À propos de Piramal Enterprises Ltd :

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus grandes sociétés diversifiées en Inde, présente dans les services financiers et les produits pharmaceutiques. Les recettes consolidées de PEL étaient d'environ 1,9 milliard USD pour l'exercice 2019, avec environ 40 % des recettes provenant de l'extérieur de l'Inde.

Dans les services financiers, PEL offre une suite complète de produits financiers pour le financement sur l'ensemble des secteurs à la fois dans la vente en gros et dans la vente au détail. Le groupe a des partenariats de longue durée avec des investisseurs institutionnels comme CPPIB, APG, Ivanhoé Cambridge (filiale de CDPQ ) et Bain Capital Credit. PEL possède également des placements en capitaux propres dans le Shriram Group, conglomérat financier de premier plan en Inde.

Dans le domaine de la pharmacie, grâce à ses capacités de fabrication de bout en bout sur un ensemble de 13 installations à l'échelle du globe et d'un vaste réseau mondial de distribution couvrant plus de 100 pays, PEL vend un portefeuille de produits pharmaceutiques différenciés par niches et fournit une gamme complète de services pharmaceutique (dont les domaines des produits injectables, des HPAPI, etc.). La Société est également en train de renforcer sa présence sur le segment des produits grand public en Inde.

PEL est cotée à la bourse de Bombay (BSE Limited) et au National Stock Exchange of India Limited en Inde.

