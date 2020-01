Systech déploie les premières chaînes de sérialisation pour le compte de Takeda Pharmaceutical International AG afin de respecter la nouvelle réglementation russe





PRINCETON, New Jersey, 28 janvier 2020 /CNW/ - Systech, le chef de file technologique mondial en matière de protection de marques et d'authentification de produits numériques, annonce aujourd'hui avoir réussi la mise à niveau des chaînes de sérialisation pour le compte de Takeda afin de respecter la nouvelle réglementation russe en ce sens. Le 1er octobre 2019 a été choisi comme première date limite d'adoption du système d'étiquetage des produits pharmaceutiques (sérialisation cryptographique et système de traçage) de la Fédération de Russie. Les emballages de médicaments ciblant les produits de nosologie de groupe 7 à coût élevé doivent être sérialisés selon les nouvelles lignes directrices techniques propres à la Russie. Conformément à la nouvelle réglementation russe, certaines chaînes de sérialisation de Takeda devaient être conformes avant le 1er octobre.

Les nouvelles exigences à propos de l'étiquetage de produits médicinaux sont l'un des principaux défis que pose la réglementation russe en matière de sérialisation, car l'utilisation d'une codification cryptographique est obligatoire. Cela a modifié de façon frappante les exigences techniques pour l'impression des identificateurs et la configuration du système d'information de sérialisation de Takeda. Ces changements exigeaient aussi un examen complet de l'équipement d'impression et de visionnement de la chaîne d'emballage pour assurer que les codes à barres pourraient être imprimés et vérifiés par la nouvelle matrice de données de codification cryptographique. En raison de la place importante qu'accorde Takeda à la normalisation de l'équipement d'impression et de visionnement, il a été possible de réaliser cet objectif dans un délai relativement court.

Takeda est un client de longue date et a collaboré étroitement avec Systech pour mettre à niveau les chaînes de sérialisation afin de respecter l'échéance du 1er octobre. En tout, 25 chaînes de sérialisation appartenant à Takeda et fabriquées par Systech, qui sont réparties dans cinq pays, étaient visées par cette nouvelle réglementation.

« Systech a dû respecter un calendrier très contraignant. Nous avons commencé à travailler avec Takeda au début de 2019 pour évaluer les besoins de chaque chaîne », affirme David DeJean, vice-président de la gestion des produits et de la stratégie à Systech. « Nous avons rencontré de nombreux obstacles en cours de route, mais Takeda est désormais un véritable leader dans la production des premiers lots commerciaux avec codification cryptographique. La société peut désormais répertorier l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement dans la banque de données du gouvernement russe (CRPT). »

« Le fait d'avoir pu mettre à niveau et en production un aussi grand nombre de chaînes de sérialisation dispersées dans le monde dans un tel laps de temps témoigne de l'expertise en sérialisation et de la portée internationale de Systech », déclare Michael Ritter, chef de l'activation numérique et de la sérialisation à Takeda.

