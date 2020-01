WizKids étend la disponibilité de ses lignes de produits à travers le monde





Accueil de nouveaux partenaires de distribution européens

HILLSIDE, New Jersey, 28 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Les amateurs de WizKids dans le monde entier peuvent se réjouir du fait que le développeur, éditeur et leader en figurines prépeintes, dont le siège social se trouve dans le New Jersey, a révélé son intention d'étendre la disponibilité de ses produits les plus appréciés grâce à des partenariats avec trois nouveaux distributeurs européens, à partir du premier trimestre 2020.

Ces nouveaux partenariats intègrent les distributeurs européens PBM, HEO et Hobby World Russia, qui assureront dans un premier temps la distribution du portefeuille de produits sous licence de WizKids, en particulier des jeux de société, des accessoires pour jeux de rôle, des figurines et des jeux de plateau à figurines, pour s'étendre plus tard à toutes les autres catégories de produits.

« Avec l'augmentation de notre popularité et notre forte base d'amateurs européens, nous sommes ravis d'offrir encore plus d'options à nos partenaires commerciaux européens », a déclaré Justin Ziran, président de WizKids. « Notre priorité se portera sur les nouveautés, et des produits de fond de catalogue rejoindront très prochainement la gamme. »

Les distributeurs annoncés récemment rejoindront les partenaires et distributeurs de la gamme complète de WizKids, ADC Blackfire Entertainment GmbH, Asmodee UK, Asmodee Nordic, Extended Play, Intrafin, Kaissa, Pegasus et Cosmic Group.

Pour trouver un distributeur de WizKids près de chez vous, veuillez consulter le site : https://wizkids.com/distributors/

Pour en savoir plus sur WizKids, veuillez consulter le site : www.wizkids.com.

À propos de WizKids

WizKids/NECA, LLC, filiale en propriété exclusive de NECA, est un concepteur et un éditeur de jeux basé dans le New Jersey qui se consacre à créer des jeux animés par l'imagination. WizKids a inventé le Combat Dial System présenté dans HeroClix, le principal jeu de figurines à collectionner sur le marché, avec plus de 750 millions de figurines de jeu vendues à travers le monde. WizKids continue de produire de nouvelles plateformes de jeux et éléments exclusifs comme le jeu de société fantastique primé Mage Knight, le mécanisme révolutionnaire Dice Building Game utilisé dans le jeu encensé par la critique Quarriors! et dans Dice Masters, ainsi que sa réalisation plébiscitée Attack Wing. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.wizkids.com.

