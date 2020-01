Le cathéter d'ablation Vision-MR reçoit la certification CE





Imricor Medical Systems, Inc. (ASX : IMR) a annoncé aujourd'hui avoir reçu l'approbation du marquage CE pour son cathéter d'ablation Vision-MR et son électrode de dispersion Vision-MR. Ceci fait suite à l'approbation antérieure du marquage CE accordée à Imricor pour l'introduction de son Système de simulation/d'enregistrement EP Advantage-MR sur le marché en Europe. Imricor est la première et l'unique entreprise à proposer des appareils d'ablation cardiaques à utiliser dans un environnement d'IRM.

Le Président du conseil et chef de la direction d'Imricor, Steve Wedan a déclaré : « Nous sommes absolument ravis d'introduire nos produits sur le marché pour réaliser des ablations par cathéters cardiaques guidées en temps réel par IRM.

« L'obtention de l'approbation du marquage CE représente un accomplissement majeur pour l'équipe d'Imricor, à l'heure où nous poursuivons notre mission qui est d'améliorer la vie des personnes dans le monde entier en fournissant des appareils qui rendent possibles les procédures iCMR. »

Le cathéter d'ablation Vision-MR est un produit de première importance pour l'entreprise, conçu spécifiquement pour fonctionner sous le guidage de l'IRM en temps réel, dans l'objectif d'obtenir des taux de réussite plus élevés ainsi qu'un traitement plus rapide et plus sûr par rapport aux procédures conventionnelles utilisant des cathéters guidés par rayons X.

« Cette approbation ouvre une voie aux patients pour qu'ils bénéficient de cette combinaison exclusive de thérapie et d'imagerie. Nous sommes vraiment ravis de proposer ces solutions à nos patients et d'ouvrir la voie avec cette nouvelle approche, » a déclaré le professeur Gerhard Hindricks, MD, directeur du Département d'électrophysiologie au Leipzig Heart Center.

Imricor vend ses produits principaux et consommables aux hôpitaux et aux cliniques pour qu'ils soient utilisés dans les laboratoires d'imagerie à résonance magnétique cardiaque interventionnelle (Interventional Cardiac Magnetic Resonance, iCMR), dans lesquels des procédures d'ablation recourant au cathéter d'ablation Vision-MR peuvent être réalisées.

M. Wedan a déclaré : « Grâce à l'inventaire situé dans notre entrepôt européen et à notre plan de déploiement bien établi, nous allons pouvoir passer désormais plus rapidement à l'exécution d'un lancement commercial contrôlé pour garantir une adoption en douceur et de bons résultats cliniques. »

Imricor a conclu avec plusieurs sites des accords concernant la vente de ses produits. Ces sites ont des systèmes Advantage-MR et sont prêts à lancer des procédures ayant obtenu l'approbation du marquage CE.

Le directeur du marketing d'Imricor, Nick Twohy a confié pour sa part : « L'avenir de la thérapie d'ablation cardiaque est dans le guidage par résonance magnétique et le lancement de ce produit constitue la première étape vers une nouvelle norme de soins. Nous avons hâte de nous associer avec des professionnels de la santé pour proposer une nouvelle option de traitement aux patients qui souffrent d'arythmie. »

À propos d'Imricor

Veuillez visiter http://imricor.com/investors/about-imricor/ pour plus d'informations sur Imricor, les restrictions relatives à la propriété étrangère, et les énoncés prospectifs.

