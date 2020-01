Adulte autiste en détresse dans une résidence





MONTRÉAL, 27 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jeudi dernier, CBC diffusait un article et un reportage télé outrageants qui soulevaient une grave situation de négligence /maltraitance dans une résidence pour personnes autistes du CIUSSS Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal.



La liste des incidents rapportés est longue: des erreurs dans la médication, le non-respect des protocoles d'intervention, des produits toxiques laissés à la portée des usagers, des propos dénigrants envers eux, une claire incompréhension de la part du personnel des besoins des usagers, et pour comble, une vidéo d'une usagère nue, assise sur la toilette.

https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/montreal-woman-alleges-negligence-at-autistic-sister-s-group-home-1.5435203?__vfz=medium%3Dsharebar

Malgré une organisation bureaucratique des CIUSSS, qui comptent de multiples responsables dont le responsable des plaintes et de la qualité, les personnes qui vivent dans les milieux résidentiels demeurent abandonnés et dépendent trop souvent du personnel mis en place. Comment se fait-il que les CIUSSS font des appels d'offre pour sous-traiter des services résidentiels quand il s'agit d'une clientèle aussi complexe que celle de l'autisme ? Comment se fait-il que le CIUSSS recrute des contractuels sans expertise en autisme sachant que ceux-ci vont devoir à leur tour embaucher et former leur propre personnel ? Qui est vraiment responsable en bout de ligne de faire les suivis médicaux et cliniques et s'occuper de l'organisation de la vie de ces personnes extrêmement vulnérables ?

Dans les situations d'abus, qui est vraiment imputable ? La politique relative à la lutte contre la maltraitance incite à la dénonciation des situations d'abus, certes. Cependant, la famille qui a courageusement dénoncé la situation a tout de même dû par mesure de sécurité et pour protéger son membre de famille retirer celle-ci de sa résidence où elle vivait depuis plus de 11 ans, car aucune action concrète n'avait été entreprise par le CIUSSS mis à part une enquête administrative. La famille se sent non seulement ignorée mais également jugée. Le CIUSSS ne devrait-il pas aussi se préoccuper des traumatismes vécus par les personnes qui vivent dans cette résidence ? C'est à se demander qui protège les usagers ? Qui veille concrètement à ce que cette situation, qui malheureusement n'est surement pas isolée, ne se reproduise pas?



Il faut que les directions des CIUSSS et le Ministère prennent leurs responsabilités et se mettent au service des personnes les plus vulnérables du réseau de la Santé et des Services sociaux sans plus tarder.

Nous demandons une révision complète de l'ensemble des services d'hébergement pour les personnes autistes afin que ceux-ci soient non seulement variés mais répondent à des normes de qualité et de sécurité supérieures, que ce soit en terme de formation/ compétence du personnel, d'une programmation d'activités diversifiées et adaptées, afin d'assurer le bien-être et l'intégrité des personnes qui sont hébergées.





