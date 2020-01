/MISE À JOUR -- Invitation aux médias - La ministre Danielle McCann tiendra le Forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie/





MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister au Forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie qui se tiendra en présence de la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, du député du Parti libéral du Québec, monsieur André Fortin, du député de Québec solidaire, monsieur Sol Zanetti, et de la députée du Parti Québécois, madame Véronique Hivon.

Le Forum national constitue la première étape d'une vaste démarche de consultation publique concernant l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie, annoncée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, en novembre dernier. Cet événement réunira principalement des groupes nationaux représentant les professionnels et les usagers qui sont concernés par la question des soins de fin de vie ainsi que les établissements publics de santé et de services sociaux.

Notez que cette invitation vaut pour toute la durée du Forum. Les prises d'images et l'enregistrement audio seront autorisés en tout temps, dans le respect du bon déroulement de l'événement.

Pour en savoir davantage sur l'événement et pour connaître sa programmation, consultez le site Web du Forum national sur l'évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie.

DATE : Lundi, le 27 janvier 2020



HEURE : 8 h 00 à 17 h 15



LIEU : Hôtel Hilton Bonaventure

Salle de bal

900, rue de la Gauchetière O

Montréal (Québec) H5A 1E4

Les représentantes et représentants des médias sont priés de s'accréditer avant leur arrivée sur place en communiquant avec la ligne média du ministère de la Santé et des Services sociaux au 418 266-8914 ou à medias@msss.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et des Services sociaux

Communiqué envoyé le 27 janvier 2020 à 06:00 et diffusé par :