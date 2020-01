La star mondiale du polo, Ignacio « Nacho » Figueras, dévoilée en tant qu'ambassadeur de la marque AMAALA, la destination de villégiature ultra-luxueuse de l'Arabie saoudite





La légende du polo argentin aidera à développer des installations équestres de classe mondiale à AMAALA

RIYAD, Arabie saoudite, 27 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Star mondiale du polo et mannequin de Ralph Lauren, Ignacio Figueras, a été nommé ambassadeur de la marque AMAALA, la destination touristique ultra-exclusive en cours de développement sur la côte saoudienne de la mer Rouge.

Nicholas Naples, PDG d'AMAALA, et Ignacio « Nacho » Figueras lors de l'événement AlUla Desert Polo

Plus connu sous le nom de « Nacho », Figueras est classé parmi les 100 meilleurs joueurs de polo au monde. Habitué des émissions de télévision internationales, la star a un immense public mondial et a été élue deuxième homme le plus beau au monde par les lecteurs du magazine Vanity Fair. Dans cette dernière fonction, Nacho contribuera à donner forme aux installations de polo de classe mondiale d'AMAALA et représentera la marque lors des matchs de polo internationaux.

« J'ai toujours dit que ma mission dans la vie consiste à apporter un peu plus de polo dans le monde, donc la chance de contribuer à donner forme à ce que seront les meilleures installations de polo au monde est une opportunité véritablement passionnante que je ne peux tout simplement pas refuser », a commenté M. Figueras. « Je vais mener des consultations sur la stratégie globale, à savoir la conception, la construction, l'exploitation, le marketing et la planification des événements des installations de polo à AMAALA. »

En tant qu'ambassadeur d'AMAALA tourné vers le polo, Nacho sera chargé d'organiser des événements de polo prestigieux à AMAALA, ainsi que dans le monde entier, par le biais de parrainages d'équipe et autres lancements d'activités. Il aidera à créer l'AMAALA Polo Training Academy, encourageant la participation des jeunes à ce sport et offrant à certains clients la possibilité de s'entraîner avec lui en tant que coach de polo personnel.

Lors de ses commentaires sur cet accord, Nicholas Naples, président-directeur général d'AMAALA, a déclaré : « Notre partenariat avec Nacho démontre tout le sérieux avec lequel nous considérons le polo comme un élément de l'expérience AMAALA en matière de style de vie et de sport. Nacho se classe régulièrement parmi les meilleurs joueurs du monde avec un profil qui transcende le sport lui-même, lui valant le surnom de « David Beckham du polo ». Il est l'ambassadeur idéal pour les installations de classe mondiale qui contribueront à développer le sport du polo en Arabie saoudite. »

La conception de toutes les installations de polo sera basée sur des références internationales et inclura un nombre, une taille et un emplacement appropriés de ressources de polo et d'autres installations équestres pour en faire un lieu de classe mondiale. Les équipements et services comprendront un hôtel et un club de loisirs sur le thème de l'équitation, des villas et des propriétés avec paddock, des écuries, des installations de pension pour chevaux et des zones de soins de rétablissement / spa pour chevaux. Les installations comprendront également des espaces touristiques, des sentiers équestres et de l'équitation à des fins récréatives. Il y aura également des stages de poney pour les enfants.

« C'est très enthousiasmant pour le sport du polo dans le Royaume », a commenté Amr Zedan, président de la Saudi Polo Federation. « Les installations prévues à AMAALA sont véritablement de classe mondiale et encourageront une nouvelle génération de jeunes Saoudiens à pratiquer ce sport et à apprendre auprès de stars mondiales comme Nacho. »

Après la signature officielle du partenariat, Nacho a mené une équipe de polo AMAALA à la victoire lors du championnat historique de polo du désert d'AlUla. Le premier match organisé en association avec la Saudi Polo Federation, ainsi que la Royal Commission for AlUla, a eu lieu dans le cadre du festival Winter at Tantora. Avec quatre équipes de trois joueurs dont l'équipe AMAALA, l'équipe AlUl, l'équipe Al Nahla Bentley et l'équipe Richard Mille, le championnat a vu la victoire historique de l'équipe AMAALA, avec comme point culminant la cérémonie de remise des prix présentée par Son Altesse Royale Abdulaziz bin Turki bin Faisal, président de l'Autorité générale des sports.

AMAALA repose sur les trois piliers du bien-être et du sport, des arts et de la culture, du soleil, de la mer et du mode de vie. Il est également dédié aux pratiques opérationnelles et de construction durables, avec la préservation et l'amélioration de l'environnement qui sont primordiales pour le succès de cet ambitieux projet.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1082066/Nicholas_Naples_CEO_AMAALA_and_Ignacio__Nacho__Figueras_at_AlUla_Desert_Polo__2.jpg

Communiqué envoyé le 26 janvier 2020 à 23:39 et diffusé par :