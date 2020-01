Une bonification de plus de 28 000 $ de l'entente de développement culturel avec l'Administration régionale Baie-James





QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, une bonification de 28 284 $ de l'entente de développement culturel (EDC) avec l'Administration régionale Baie-James.

Pour l'exercice 2019-2020, 88 municipalités et municipalités régionales de comté (MRC) bénéficiant déjà d'une EDC triennale et 21 ayant nouvellement conclu une EDC se partageront un montant total de 5 065 285 $.

Les sommes supplémentaires annoncées par la ministre Roy le 23 janvier dernier traduisent une augmentation de 56 % de l'aide prévue annuellement pour l'ensemble des régions, en 2019-2020. Plutôt que les 9 M$ prévus annuellement, c'est donc l'équivalent de 14 M$ qui seront injectés dans les EDC pour cet exercice. Ce geste découle d'un nouveau cadre de référence pour les EDC, afin qu'elles répondent plus adéquatement aux besoins en culture, et il démontre que l'appel des régions a été entendu.

Dans la région du Nord-du-Québec, les sommes consacrées aux EDC en 2019-2020 s'élèvent désormais à plus de 650 000 $.

Les ententes de développement culturel visent à assurer la présence de la culture dans toutes les régions et dans le quotidien des citoyens. Elles permettent de valoriser une vie culturelle participative et engagée, de mettre en valeur les éléments identitaires du territoire et de positionner la culture comme une composante durable du développement économique, social et territorial.

Citations

« Notre investissement est un geste qui répond concrètement à la soif de culture des régions. La culture est un facteur essentiel de développement socio-économique et d'épanouissement, qui stimule les sentiments de fierté et d'appartenance à la communauté. Je suis heureuse de donner un levier supplémentaire aux initiatives culturelles qui prennent vie dans toutes les régions. Ce soutien témoigne de la volonté de votre gouvernement de favoriser l'accessibilité de la culture à la grandeur du Québec. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« Les ententes de développement culturel permettent de forger la vitalité culturelle de chaque région. Elles soutiennent des projets structurants et innovants à l'image des citoyennes et citoyens, notamment ceux de la région du Nord-du-Québec. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec

Rappelons que :

Le 27 septembre 2019, le ministère de la Culture et des Communications lançait le Cadre de référence des ententes de développement culturel : pour un partenariat souple et coopératif avec le milieu municipal . Le nouveau Cadre de référence donne les orientations qui guideront les actions proposées dans les nouvelles EDC.

. Le nouveau donne les orientations qui guideront les actions proposées dans les nouvelles EDC. Les sommes octroyées par le Ministère dans le cadre d'une EDC sont appariées par les municipalités et les MRC (50 % - 50 %).

Le Ministère entamera cette année le processus de renouvellement des ententes triennales (2020-2023).

Liens connexes

Programme Aide aux initiatives de partenariat

Plan d'action gouvernemental en culture 2018-2023

Plan culturel numérique du Québec (PCNQ)

Plan d'action 2018-2023, Un Québec pour tous les âges

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 14:24 et diffusé par :