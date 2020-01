HighRes Biosolutions et Novo Nordisk s'associent pour métamorphoser la découverte de médicaments dans un laboratoire automatisé du futur





HighRes Biosolutions et Novo Nordisk A/S ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'associaient pour concevoir une plateforme robotique de pointe en matière d'ingénierie et de qualification de produits biologiques à haut débit. L'intégration d'une plateforme robotique multi-systèmes dotée d'une architecture de contrôle logiciel sophistiquée permettra une transformation numérique et un rythme de découverte accéléré concernant la recherche thérapeutique de Novo Nordisk sur les peptides et les grandes molécules.

« Afin de maintenir notre leadership en ingénierie biologique, nous investissons dans une plateforme numérique entièrement automatisée. Cet investissement est lié à notre développement de l'IA et aux analyses avancées et témoigne de l'engagement de Novo Nordisk en tant que leader mondial de la recherche en produits biologiques », a déclaré Lars Fogh Iversen, vice-président principal des technologies mondiales de recherche chez Novo Nordisk.

La plateforme comprendra plusieurs cellules de production très automatisées et intégrées, la qualification et l'analyse fonctionnelle de milliers de composés biologiques chaque mois. Son champ d'application couvre toute la gamme allant des petits peptides synthétiques aux grandes protéines exprimées par recombinaison et comprendra également la modification chimique des molécules. Son ambition est de développer un système entièrement intégré à une infrastructure de données moderne et dotée des capacités en matière de science des données et d'apprentissage automatique de Novo Nordisk.

Ira Hoffman, PDG de HighRes Biosolutions, déclare : « Nous sommes très heureux de collaborer avec Novo Nordisk sur le développement de leur laboratoire du futur. Nous pensons que la conjugaison de nos capacités, de nos produits et de notre vision fait de nous le partenaire idéal pour concrétiser leur transformation numérique ».

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une société mondiale spécialisée en soins de santé, dotée de plus de 95 ans d'innovation et de leadership en soins du diabète. Cet héritage nous a transmis une expérience et des capacités qui nous permettent également d'aider les gens à combattre l'obésité, l'hémophilie, les troubles de la croissance et d'autres maladies chroniques graves. Basée au Danemark, Novo Nordisk emploie environ 42 200 personnes dans 80 pays et commercialise ses produits dans plus de 170 pays. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

À propos de HighRes Biosolutions

HighRes Biosolutions améliore la santé humaine grâce à la robotique des sciences de la vie. La société conçoit et développe des systèmes innovants d'automatisation des laboratoires, des logiciels de planification dynamique et des instruments d'automatisation des laboratoires qui accélèrent et rationalisent la découverte. HighRes propose des solutions modulaires très flexibles qui offrent à ses clients la possibilité de faire évoluer et de reconfigurer leur équipement d'automatisation à mesure que se modifient leurs analyses ou leurs changements technologiques. Veuillez visiter le site www.highresbio.com ou suivez HighResBio sur LinkedIn.

Pour de plus amples informations, veuillez adresser un courriel à sales@highresbio.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 13:30 et diffusé par :