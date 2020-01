Le gouvernement du Canada investit en vue de tracer la chaîne d'approvisionnement sidérurgique





Une somme de 300 000 $ aidera Peer Ledger et Mavennet à concevoir des solutions innovatrices en réponse à un défi du gouvernement

OTTAWA, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement canadienne de l'acier dans le but d'accroître l'efficacité des entreprises, de veiller à un approvisionnement responsable en matériaux et de vérifier, au besoin, les exigences nationales en matière de contenu.



Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, et la ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng, ont annoncé que deux entreprises canadiennes établiraient une preuve de concept d'un système de traçabilité numérique fondé sur la chaîne de blocs et l'intelligence artificielle pour la chaîne d'approvisionnement sidérurgique canadienne et peut-être nord-américaine. Cet outil numérique servirait à cerner les activités dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de l'acier et fournirait aux utilisateurs du gouvernement et de l'industrie de l'information plus complète sur l'offre et la demande, l'origine et la qualité des intrants et des extrants.

Les entreprises Peer Ledger Inc., située à Halifax, en Nouvelle-Écosse, et Mavennet Systems Inc., située à Toronto, en Ontario, recevront chacune une somme pouvant atteindre 150 000 $ par l'entremise de Solutions innovatrices Canada, un programme qui invite les petites entreprises canadiennes à concevoir des solutions innovatrices en réponse à des défis lancés par le gouvernement.

Le financement viendra appuyer les activités de recherche-développement qui mèneront à la construction d'un prototype propre à la chaîne d'approvisionnement sidérurgique. Si elle est choisie pour passer à la prochaine étape du programme, l'une des deux entreprises pourrait recevoir un montant maximal d'un million de dollars sur deux ans pour parfaire son prototype.

Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle visant la création de bons emplois pour la classe moyenne.

« Notre gouvernement mise sur son important pouvoir d'achat pour aider les petites entreprises canadiennes à améliorer leur compétitivité. Dans le cadre du défi actuel, nous sommes à la recherche d'un outil pour mieux tracer la chaîne d'approvisionnement de l'acier et fournir de l'information sur l'offre et la demande des produits, la vérification instantanée de l'origine, et la qualité des intrants et des extrants. En nous tournant vers les innovateurs pour qu'ils nous proposent leurs meilleures idées, nous obtenons des produits de qualité qui répondent à certains de nos défis les plus pressants tout en permettant à des entreprises de croître et de créer de bons emplois. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Les petites entreprises sont le coeur de l'économie canadienne et emploient plus de 8 millions de personnes très travaillantes. Notre gouvernement est déterminé à aider les petites entreprises à s'établir, à se développer et à conquérir de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme exceptionnel qui fait appel aux projets d'approvisionnement du gouvernement pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Félicitations à ces entreprises. Je suis impatiente de voir les solutions innovatrices qui seront proposées. »

- La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international, l'honorable Mary Ng

Les faits en bref

Le financement du programme sera fourni par les 20 ministères et organismes participant au programme Solutions innovatrices Canada . Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars sur cinq ans.

. Chaque ministère et organisme met de côté des fonds équivalant à 1 % de ses dépenses combinées d'approvisionnement et de recherche-développement interne faites au cours de l'exercice 2015-2016. Pris ensemble, les fonds des ministères et organismes représentent un investissement annuel de 100 millions de dollars sur cinq ans. Solutions innovatrices Canada incite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des groupes traditionnellement sous-représentés à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement.

incite les entreprises détenues et dirigées par des femmes, des Autochtones, des jeunes et des groupes traditionnellement sous-représentés à présenter des soumissions, s'assurant ainsi que ces groupes sont inclus dans la planification et les activités de rayonnement. Il existe des centaines de programmes et services qui permettent aux entreprises d'obtenir notamment du financement et des conseils d'experts pour innover, créer des emplois et favoriser la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple, la plateforme d'Innovation Canada permet aux entreprises de relater leur cheminement et d'accéder, en deux minutes environ, à l'information sur les programmes et les services qui leur conviennent le mieux.

