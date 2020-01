Alliances pour la solidarité - Plus de 600 000 $ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la région du Centre-du-Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec investit quelque 606 286 $ pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans le Centre-du-Québec. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

L'Alliance centricoise pour la solidarité et l'inclusion sociale (ACSIS) a sélectionné quatre organisations dont l'initiative est liée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Elles bénéficient donc de financement pour assurer la poursuite de leur projet.

Initiative Organisation Montant accordé Poursuite du projet de sécurité alimentaire La carotte joyeuse Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska 278 702 $ Mise en place d'un service d'aide à la recherche de logement Office d'habitation Drummond 185 140 $ Ouverture d'un restaurant à prix modique avec le plateau de réinsertion sociale en transformation alimentaire Centre d'entraide Contact de Warwick 97 444,80 $ Réalisation d'une réflexion-analyse en matière de démarche de revitalisation Ville de Drummondville 45 000 $

La Table des MRC du Centre-du-Québec est le mandataire chargé d'interagir avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale pour la gestion de l'enveloppe régionale dans le Centre-du-Québec.

Citations :

« En confiant la gestion des Alliances pour la solidarité aux acteurs locaux et régionaux, mon ministère reconnaît leur expertise. Jouant un rôle central dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les mandataires tels que la Table des MRC du Centre-du-Québec connaissent les besoins et les priorités d'action de leur communauté. Je suis fier que nous puissions ainsi maintenir un filet social durable et ouvert à tous. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Les projets concrets annoncés aujourd'hui contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyennes et des citoyens les plus vulnérables de la région du Centre-du-Québec. Je tiens à remercier les organisations centricoises pour leur mobilisation et leur dynamisme, puisque leurs actions rendent nos communautés plus fortes et solidaires. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le 10 mai 2019, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a annoncé l'octroi d'une somme de 3,3 M$ destinée à l'ACSIS, et ce, jusqu'en 2023.

L'ACSIS est une démarche générale que s'est donnée la région pour administrer les fonds issus des Alliances pour la solidarité. La Table des MRC du Centre-du-Québec en est le mandataire, alors que la MRC d' Arthabaska en est le fiduciaire.

en est le fiduciaire. Rappelons que le financement octroyé dans le cadre des Alliances pour la solidarité est issu du Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS), qui prévoit qu'une somme totale de 138,8 M$ sera distribuée dans l'ensemble des régions jusqu'en 2023 pour soutenir des projets novateurs initiés par les acteurs locaux et régionaux.

Les Alliances pour la solidarité répondent à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit d'augmenter la participation sociale des individus et la mobilisation des partenaires en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

