PZU, en coopération avec Goldman Sachs Asset Management, lance deux nouveaux sous-fonds passifs et un fonds propre basé sur l'indice WSE CEEplus récemment créé

VARSOVIE, Pologne, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- PZU lance la vente de trois nouveaux fonds d'investissement sur la plateforme inPZU exploitée par TFI PZU. Le premier d'entre eux est basé sur l'indice GPE CEEplus nouvellement créé, fondé sur la valeur d'un portefeuille des 114 sociétés les plus grandes et à la plus forte liquidité cotées aux bourses de la région Europe centrale. Un autre grand succès aujourd'hui est l'annonce du lancement des ventes de deux nouveaux fonds nourriciers passifs uniques, développés par TFI PZU en coopération avec Goldman Sachs Asset Management.

À partir du 22 janvier 2020, PZU proposera sur sa plateforme inPZU deux nouveaux fonds nourriciers passifs uniques développés par TFI PZU en étroite collaboration avec Goldman Sachs Asset Management. En outre, la société de fonds d'investissement PZU, TFI PZU, lance le sous-fonds inPZU CEEplus, développé en coopération avec la Bourse de Varsovie et basé sur l'indice CEEplus de WSE. Voici trois nouveaux sous-fonds passifs disponibles sur la plateforme inPZU :

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Ameryka?skich Du?ych Spó?ek (grande capitalisation américaine)

inPZU Goldman Sachs ActiveBeta Akcje Rynków Wschodz?cych (marchés émergents)

inPZU Akcje CEEplus

Coopération entre PZU et GSAM

TFI PZU élargit son offre de solutions de fonds d'actions innovantes disponibles sur la plateforme en ligne inPZU. PZU offre aux investisseurs polonais un accès indirect unique aux produits passifs gérés par GSAM mettant en oeuvre la méthodologie ActiveBeta.

Coopération de TFI PZU avec la Bourse de Varsovie

L'indice CEEplus est basé sur la valeur d'un portefeuille des sociétés les plus grandes et à la plus forte liquidité cotées aux bourses de la région Europe centrale, de Croatie, de République tchèque, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de Slovénie. La valeur de base de l'indice CEEplus a été fixée au 3 septembre 2019 à 1 000,00 points.

