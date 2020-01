Schlumberger annonce les résultats de l'exercice et du quatrième trimestre 2019





Schlumberger Limited (NYSE : SLB) a publié aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2019 et pour le quatrième trimestre 2019.

Résultats de l'exercice complet (en millions, sauf montants par action) Douze mois clos au Variation 31 décembre 2019 31 décembre 2018 En glissement annuel Chiffre d'affaires 32 917 USD 32 815 USD 0 % Bénéfice (perte) avant les charges - Base PCGR (10 418 USD ) 2 624 USD n/s Résultat d'exploitation par segment, avant impôts* 3 978 USD 4 187 USD -5 % Marges d'exploitation par segment, avant impôts* 12,1 % 12,8 % -68 pdb Revenu net (perte) - Base PCGR (10 137 USD ) 2 138 USD n/s Bénéfice net, hors charges et crédits* 2 054 USD 2 261 USD -9 % BPA dilué (perte par action) - Base PCGR (7,32 USD ) 1,53 USD n/s BPA dilué, hors charges et crédits* 1,47 USD 1,62 USD -9 % Chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice, par région Amérique du Nord 10 843 USD 11 984 -10 % Amérique latine 4 149 3 745 11 % Europe/CEI/Afrique 7 683 7 158 7 % Moyen-Orient et Asie 10 017 9 543 5 % Autres 225 385 n/s 32 917 USD 32 815 USD 0 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord 10 843 USD 11 984 USD -10 % Chiffre d'affaires International 21 849 USD 20 446 USD 7 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord, à l'exclusion de Cameron 8 525 USD 9 556 USD -11 % Chiffre d'affaires International, à l'exclusion de Cameron 18 874 USD 17 439 USD 8 % *Ces mesures financières ne sont pas conformes aux PCGR. Pour plus de détails, voir la section intitulée « Charges et crédits ». n/s = non significatif

Le PDG de Schlumberger, Olivier Le Peuch a commenté les résultats en ces termes : « Le chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2019 a atteint 32,9 milliards USD, un niveau qui est resté essentiellement le même qu'en 2018. La performance globale a été positive, en particulier sur les marchés internationaux, et nous avons généré 2,7 milliards USD en flux de trésorerie disponible, un succès remarquable dans ces conditions du marché. Les marges d'exploitation par segment, avant impôts, de 12 % pour l'exercice, ont toutefois connu une légère baisse en glissement annuel.

« Le chiffre d'affaires international, hors Cameron, a augmenté de 8 %, des résultats conformes à nos attentes d'une croissance élevée à un chiffre. La plupart de nos marchés géographiques internationaux ont bénéficié de ces conditions favorables du marché, et près de la moitié d'entre eux ont enregistré une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres en glissement annuel, motivée par l'activité d'exploration, les opérations offshore et l'accélération de la transformation numérique du secteur. Comparativement au premier semestre 2019, les marges d'exploitation internationales par segment, avant impôts ont progressé de 100 points de base (pdb) au cours du deuxième semestre, une première étape vers notre objectif stratégique d'expansion de la marge.

« En revanche, après deux années de forte croissance, le chiffre d'affaires pour l'Amérique du Nord a connu un fort recul, principalement en raison de la faiblesse du marché terrestre affectant notre activité de pompage à pression OneStim®, tandis que les clients atteignaient leurs limites budgétaires plus tôt dans l'année et maintenaient une forte discipline sur le capital-risque.

(en millions) Chiffre d'affaires pour l'exercice, par segment Douze mois clos au Variation 31 décembre 2019 31 décembre 2018 En glissement annuel Caractérisation des réservoirs 6 312 USD 6 173 2 % Forage 9 721 9 250 5 % Production 11 987 12 394 -3 % Cameron 5 336 5 520 -3 % Autres (439 ) (522 ) n/s 32 917 USD 32 815 USD 0 % n/s = non significatif

« Parmi les segments d'activité, le chiffre d'affaires de Forage et Caractérisation des réservoirs a bénéficié de leur exposition au marché international, tandis que les segments Production et Cameron ont diminué en glissement annuel, en raison de la faiblesse du marché terrestre en Amérique du Nord.

« Au cours de l'année, nous avons enregistré des charges avant impôt importantes, du fait des conditions du marché, particulièrement en Amérique du Nord. Ces charges étant en majeure partie hors caisse et principalement liées à l'écart d'acquisition, aux actifs incorporels et aux immobilisations corporelles, elles n'ont pas nuit à notre capacité à générer un solide flux de trésorerie, comme nous l'avons démontré au cours du deuxième semestre.

« Nous avons terminé l'année en nous appuyant sur la solidité de notre franchise internationale, stimulée par l'ampleur de la reprise internationale, après quatre années consécutives de baisse des revenus. Nous avons engagé notre stratégie de redimensionnement concernant la partie terrestre de l'Amérique du Nord, dans des conditions de marché très difficiles, éliminé des coûts structurels pour protéger les marges, et accéléré la transformation des opérations légères en actifs et des modèles d'entreprise axés sur l'accès à la technologie.

« L'année 2019 a marqué le début d'un nouveau chapitre pour Schlumberger. À mesure que nous progressons, notre vision s'attache à définir et stimuler une performance élevée, tant sur le plan durable, qu'opérationnel et financier. Autrement dit, nous entendons être le partenaire de performance, de prédilection, au bénéfice de nos clients et de notre industrie. Notre stratégie a permis à Schlumberger d'être bien positionnée pour réaliser l'expansion des marges, accroître le retour sur le capital et assurer la croissance du flux de trésorerie disponible.

Résultats du quatrième trimestre (en millions, sauf montants par action) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d'affaires 8 228 USD 8 541 USD 8 180 USD -4 % 1 % Bénéfice (perte) avant les charges - Base PCGR 452 USD (11 971 USD ) 648 USD n/s -30 % Résultat d'exploitation par segment, avant impôts* 1 006 USD 1 096 USD 967 USD -8 % 4 % Marges d'exploitation par segment, avant impôts* 12,2 % 12,8 % 11,8 % -60 pdb 40 pdb Revenu net (perte) - Base PCGR 333 USD (11 383 USD ) 538 USD n/s -38 % Bénéfice net, hors charges et crédits* 545 USD 596 USD 498 USD -9 % 9 % BPA dilué (perte par action) - Base PCGR 0,24 USD (8,22 USD ) 0,39 USD n/s -38 % BPA dilué, hors charges et crédits* 0,39 USD 0,43 USD 0,36 USD -9 % 8 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord 2 454 USD 2 850 USD 2 820 USD -14 % -13 % Chiffre d'affaires International 5 721 USD 5 629 USD 5 284 USD 2 % 8 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord, à l'exclusion de Cameron 1 907 USD 2 261 USD 2 235 USD -16 % -15 % Chiffre d'affaires International, à l'exclusion de Cameron 4 892 USD 4 857 USD 4 526 USD 1 % 8 % *Ces mesures financières ne sont pas conformes aux PCGR. Pour plus de détails, voir les sections intitulées « Charges et crédits » et « Segments ». n/s = non significatif

« Le chiffre d'affaires de 8,2 milliards USD du quatrième trimestre représente un résultat inférieur de 4 % en séquentiel. Le chiffre d'affaires International de 5,7 milliards USD a augmenté de 2 % en séquentiel, et de 8 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires en Amérique du Nord, établi à 2,5 milliards USD, a toutefois chuté de 14 % en séquentiel en raison de l'épuisement budgétaire des clients et des restrictions des flux de trésorerie.

« La croissance internationale en séquentiel a été favorisée par la zone Moyen-Orient et Asie, où le chiffre d'affaires a augmenté de 5 % grâce à la hausse des ventes de produits de fin d'année au Koweït, en Irak et à Oman ; de la livraison de puits clé en main, à prix fixe (Lump-Sum-Turnkey, LSTK) en Arabie saoudite ; et de l'activité accrue des Services de puits, au Qatar. Le chiffre d'affaires de l'Amérique latine a affiché une hausse de 1 % en réponse au raffermissement des ventes de licences sismiques multiclients WesternGeco® dans la baie de Campeche au Mexique, tandis que le chiffre d'affaires dans la région Europe/CEI/Afrique n'a décliné que de 2 % compte tenu du léger ralentissement hivernal de l'activité dans l'hémisphère nord, lequel a été partiellement atténué par le raffermissement des ventes de produits de fin d'année et des ventes de logiciels numériques Solutions logicielles intégrées (Software Integrated Solutions, SIS).

Chiffre d'affaires du quatrième trimestre par segment (en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Caractérisation des réservoirs 1 643 USD 1 651 USD 1 571 USD -1 % 5 % Forage 2 442 2 470 2 461 -1 % -1 % Production 2 867 3 153 2 936 -9 % -2 % Cameron 1 387 1 363 1 345 2 % 3 % Autres (110 ) (96 ) (133 ) n/s n/s 8 228 USD 8 541 USD 8 180 USD -4 % 1 % n/s = non significatif

« Le produit d'exploitation a chuté de 9 % en séquentiel, essentiellement en réponse à la baisse séquentielle de 33 % du chiffre d'affaires de OneStim, alors que nous continuions à adapter notre capacité de fracturation hydraulique en accumulant les éléments d'actifs face à la baisse de la demande. Cela fait partie de la stratégie de redimensionnement que nous déployons dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord : rationaliser notre portefeuille d'activités pour obtenir des rendements améliorés et une meilleure rentabilité. Le chiffre d'affaires de chacun des groupes Forage et Caractérisation des réservoirs a diminué de 1 % en séquentiel, en raison de la fin des campagnes estivales en mer du Nord et en Russie. Ces effets ont toutefois été partiellement compensés par l'augmentation de l'activité de forage dans la région Moyen-Orient et Asie et le raffermissement des ventes de logiciels numériques SIS dans plusieurs marchés géographiques. Le chiffre d'affaires de Cameron a progressé de 2 % en séquentiel, grâce à la hausse des ventes dans les segments OneSubsea®, Systèmes de surface, et Systèmes de forage, principalement sur les marchés internationaux.

« Je suis ravi de nos résultats opérationnels et financiers alors que nous clôturons 2019, et je suis encouragé par la croissance soutenue de l'activité internationale, même si les conditions dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord sont devenues plus tendues. Le BPA au quatrième trimestre, a atteint 0,39 USD, hors charges et crédits, soit un niveau inférieur en séquentiel, tout en dépassant de 8 % le chiffre du trimestre correspondant de l'année précédente. Les marges d'exploitation par segment, avant impôts ont décliné en séquentiel avec les effets saisonniers, mais se sont améliorées comparativement au trimestre correspondant de l'année précédente. Ce trimestre a créé la première croissance en séquentiel, avec l'amélioration des marges internationales par rapport à tout autre quatrième trimestre depuis 2014. Nous avons donc bon espoir d'avoir tourné la page, d'autant que nous observons maintenant une croissance des marges internationales en séquentiel sur les trois derniers trimestres grâce à notre discipline et à l'accent mis sur la performance de l'exécution. Pendant ce temps, dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord, nous avons réduit la dilution de marge suite à la réduction de l'activité, en mettant en oeuvre notre stratégie de redimensionnement, en jouant un rôle décisif dans la réduction des capacités et la restructuration de nos opérations.

« Nous avons également généré un flux de trésorerie significatif de nos opérations à la clôture de l'exercice, en tirant parti de notre programme de gérance du capital. Nous avons franchi en outre deux étapes majeures au cours du trimestre : la formation de la coentreprise Sensia et le dessaisissement de notre activité Outils de forage. Le produit de ces opérations a favorisé une réduction significative de notre dette nette durant le trimestre.

« D'un point de vue macroéconomique, nous avons clôturé l'année avec le sentiment que la croissance de la demande en pétrole en 2020 deviendra positive avec la réduction des incertitudes suite aux avancées réalisées dans l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine. La baisse de la croissance de la production en Amérique du Nord, que les estimations situent entre 400 000 et 800 000 barils/jour devrait continuer à corroborer la thèse des investissements internationaux. La récente escalade des risques géopolitiques devrait fixer les limites de la future évolution des prix du pétrole. À court terme, nous nous attendons à ce que les baisses de productions de l'OPEC+, convenues en décembre 2019 limitent l'investissement et l'activité, en particulier au Moyen-Orient et en Russie, au cours du premier semestre 2020. À mesure que l'exercice progresse, l'effet du ralentissement de la croissance de la production en Amérique du Nord est susceptible de provoquer un resserrement du marché et de pousser davantage les opérateurs internationaux à augmenter sensiblement leurs investissements au deuxième semestre de l'exercice et au-delà.

« Dans cette optique, nous nous attendons à ce que le taux de croissance des dépenses en capital d'E&P en 2020 sur les marchés internationaux se situe dans la partie moyenne de la fourchette à un chiffre. Il est donc à prévoir que nos revenus issus du portefeuille international augmentent à un rythme égal ou supérieur, hors effets des transactions de Sensia et Outils de forage. Les activités détachées de ces transactions ont représenté environ 2 % de notre chiffre d'affaires mondial en 2019. La croissance du chiffre d'affaires international sera beaucoup plus concentrée sur le deuxième semestre de l'année, avec une activité offshore accrue, l'amélioration du mix d'activités du cycle de croissance précoce en eau profonde, et l'augmentation des travaux d'exploration vers la fin de l'exercice et en 2021.

« En Amérique du Nord, nous poursuivons le redimensionnement de notre organisation et de notre portefeuille en recentrant ou en abandonnant des unités d'activité insuffisamment performantes, afin de nous concentrer sur des opérations légères en actifs et développer nos modèles d'entreprise axés sur l'accès à la technologie. En conformité avec notre stratégie déclarée, nous sommes prudemment optimistes, et nous pensons que la haute qualité de notre portefeuille favorisera l'expansion des marges et l'amélioration des rendements sur le marché terrestre en Amérique du Nord. Cela a également abouti à la fermeture d'un nombre significatif d'installations et, malheureusement, des réductions de personnels.

« Après une solide performance du flux de trésorerie disponible au deuxième semestre 2019, nous sommes confiants quant à notre capacité d'améliorer davantage la génération d'un flux de trésorerie en 2020. Nos efforts portés sur l'amélioration des marges, la gérance du capital et une gestion rigoureuse du fonds de roulement continueront à soutenir notre capacité d'améliorer le flux de trésorerie disponible généré.

« Au total, nous avons fini l'année avec un trimestre particulièrement solide, conforme à notre vision de la performance et nos objectifs de rendement. Je suis très satisfait des résultats, et je suis fier de l'équipe Schlumberger qui a produit cette performance. »

Autres événements

Le 10 décembre 2019, Schlumberger a annoncé que Simon Ayat, vice-président exécutif et directeur financier, quittait son poste actuel le 22 janvier 2020. M. Ayat, qui a rejoint la Société en 1982, restera chez Schlumberger au poste de conseiller stratégique principal auprès du président-directeur général pour une période de deux ans. M. Stéphane Biguet, notre vice-président des finances actuel et un vétéran de Schlumberger depuis 24 ans, succédera à M. Ayat en tant que vice-président exécutif et directeur financier.

Le 1er octobre 2019, Schlumberger et Rockwell Automation ont finalisé les transactions concernant Sensia, leur coentreprise annoncée précédemment. Rockwell Automation détient 53 % de la coentreprise, et Schlumberger en détient 47 %. À la clôture, Rockwell Automation a procédé au versement en espèces de 238 millions USD, net d'ajustements de fonds de roulement, à Schlumberger.

Le 31 décembre 2019, Schlumberger a conclu la vente des activités et des actifs associés de DRILCO, Thomas Tools, et des services Pêche et Réparations, pour d'un montant net de 348 millions USD, reçu en espèces.

Lors du quatrième trimestre, Schlumberger a racheté 1,1 milliard USD de ses billets en circulation, comprenant 416 millions USD de ses billets en circulation à 3,00 % expirant en 2020 ; 126 millions USD de ses billets en circulation à 4,50 % expirant en 2021 ; 500 millions USD de ses billets en circulation à 4,20 % expirant en 2021 ; et 106 millions USD de ses billets de premier rang à 3,60 % expirant en 2022.

Le 17 janvier 2020, le conseil d'administration de Schlumberger a approuvé un dividende trimestriel en liquidités de 0,50 USD par action ordinaire en circulation, payable le 9 avril 2020 aux actionnaires inscrits à la date du 12 février 2020.

Chiffre d'affaires consolidé par zone

(en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Amérique du Nord 2 454 USD 2 850 USD 2 820 USD -14 % -13 % Amérique latine 1 028 1 014 978 1 % 5 % Europe/CEI/Afrique 2 018 2 062 1 842 -2 % 10 % Moyen-Orient et Asie 2 675 2 553 2 464 5 % 9 % Autres 53 62 76 n/s n/s 8 228 USD 8 541 USD 8 180 USD -4 % 1 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord 2 454 USD 2 850 USD 2 820 USD -14 % -13 % Chiffre d'affaires International 5 721 USD 5 629 USD 5 284 USD 2 % 8 % Chiffre d'affaires Amérique du Nord, à l'exclusion de Cameron 1 907 USD 2 261 USD 2 235 USD -16 % -15 % Chiffre d'affaires International, à l'exclusion de Cameron 4 892 USD 4 857 USD 4 526 USD 1 % 8 % n/s = non significatif Certains montants de la période précédente ont été reclassés pour correspondre à la présentation de la période actuelle.

Le chiffre d'affaires de 8,2 milliards USD du quatrième trimestre a reculé de 4 % en séquentiel. Le chiffre d'affaires Amérique du Nord a diminué de 14 %, passant à 2,5 milliards USD, tandis que le chiffre d'affaires international a progressé de 2 % pour atteindre les 5,7 milliards USD.

Amérique du Nord

Le chiffre d'affaires consolidé dans la zone Amérique du Nord, établi à 2,5 milliards USD, a diminué de 14 % en séquentiel. La baisse séquentielle reflète la baisse d'activité et des tarifs dans nos activités terrestres OneStim et Forage, en Amérique du Nord, en raison des limitations budgétaires attendues des clients, et des restrictions des flux de trésorerie. Le chiffre d'affaires terrestre en Amérique du Nord a reculé de 19 % en séquentiel, tandis que le chiffre d'affaires du segment offshore en Amérique du Nord a progressé de 3 %. Le chiffre d'affaires de OneStim a connu une baisse séquentielle de 33 %, alors que nous continuions à adapter notre capacité de fracturation hydraulique en accumulant les éléments d'actifs face à la baisse de la demande. Cela fait partie de la stratégie de redimensionnement que nous déployons dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord : rationaliser notre portefeuille d'activités pour obtenir des rendements améliorés et une meilleure rentabilité.

International

Le chiffre d'affaires consolidé dans la zone Amérique latine, établi à 1,0 milliard USD, a augmenté de 1 % en séquentiel. Ceci s'explique essentiellement par l'augmentation des ventes de licences sismiques multiclients WesternGeco dans la baie de Campeche au Mexique, une hausse en partie contrecarrée par la baisse des revenus en Argentine face à la réduction de l'activité des services de forage et de puits. Le chiffre d'affaires en Équateur a légèrement baissé en raison des arrêts de production du fait des troubles civils survenus au début du trimestre. Le chiffre d'affaires de Cameron a progressé en réponse à l'augmentation des ventes de Systèmes de surface sur les marchés géographiques du Mexique et d'Amérique centrale.

Dans la zone Europe/CEI/Afrique, le chiffre d'affaires consolidé de 2,0 milliards USD a diminué de 2 % en séquentiel. Cette baisse est imputable au ralentissement hivernal de l'activité Câbles de forage, et Services de puits, intervenu à la fin des campagnes estivales en Mer du Nord et en Russie, une baisse partiellement compensée par l'augmentation des ventes de logiciels numériques SIS et des ventes des produits de la division Solutions d'ascension artificielle, dans la région. La progression du chiffre d'affaires sur les marchés géographiques en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, suite au démarrage de nouveaux projets a également permis de compenser le déclin saisonnier de l'activité dans l'hémisphère nord. Le chiffre d'affaires de Cameron a progressé en réponse à l'augmentation des ventes du groupe Systèmes de Valves et Processus (Valves & Process Systems, VPS) en Russie, et à l'activité accrue des services et du projet OneSubsea en Norvège.

Le chiffre d'affaires consolidé dans la région Moyen-Orient et Asie de 2,7 milliards USD a augmenté de 5 % en séquentiel. Cette hausse est imputable à l'augmentation du chiffre d'affaires au Moyen-Orient, liée à l'accroissement des ventes de produits des groupes Complétions, Solutions d'ascension artificielle, et M-I SWACO, au Koweït, en Irak et à Oman ; ainsi qu'à la livraison de puits LSTK supplémentaires en Arabie saoudite ; et à l'activité accrue des Services de puits, au Qatar. Le chiffre d'affaires dans les marchés géographiques d'Asie du Sud-est et d'Asie extrême-orientale et Australie a également augmenté en séquentiel en raison de l'augmentation des ventes de produits du groupe Complétions et des logiciels numériques SIS. Le chiffre d'affaires de Cameron a augmenté du fait de l'activité accrue de OneSubsea en Inde.

Caractérisation des réservoirs

(en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d'affaires 1 643 USD 1 651 USD 1 571 USD -1 % 5 % Bénéfice d'exploitation avant impôts 368 USD 360 USD 360 USD 2 % 2 % Marge d'exploitation avant impôts 22,4 % 21,8 % 22,9 % 59 pdb -48 pdb

Le chiffre d'affaires de Caractérisation des réservoirs, établi à 1,6 milliard USD, dont 83 % proviennent des marchés internationaux, a diminué de 1 % en séquentiel, après l'achèvement des campagnes estivales pour l'activité Câbles de forage et Services de test, en Mer du Nord et en Russie, où l'hiver clément n'a pas sensiblement perturbé l'activité. Ce déclin a été partiellement compensé par les ventes élevées de logiciels numériques SIS sur plusieurs marchés géographiques. Les ventes de licences sismiques multiclients WesternGeco ont également reculé, l'augmentation des ventes dans la baie de Campeche au Mexique ayant été plus que compensée par la réduction de l'activité dans la partie américaine du golfe du Mexique.

La marge d'exploitation avant impôts de 22 %, du segment Caractérisation des réservoirs a augmenté de 59 pdb en séquentiel en raison de l'augmentation des ventes de logiciels numériques SIS. L'expansion de la marge a été partiellement compensée par le déclin saisonnier du chiffre d'affaires de Câbles de forage, et le ralentissement des ventes de licences sismiques multiclients.

Forage

(en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d'affaires 2 442 USD 2 470 USD 2 461 USD -1 % -1 % Bénéfice d'exploitation avant impôts 303 USD 305 USD 318 USD -1 % -5 % Marge d'exploitation avant impôts 12,4 % 12,4 % 12,9 % 5 pdb -51 pdb

Le chiffre d'affaires de Forage, établi à 2,4 milliards USD, dont 76 % proviennent des marchés internationaux, a diminué de 1 % en séquentiel, du fait de l'achèvement de la campagne de forage estivale en Russie, et de la baisse de l'activité de forage dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord, affectant essentiellement, les groupes M-I SWACO et Trépans et Outils de forage. Ces déclins ont été partiellement compensés par l'augmentation de l'activité de forage dans la région Moyen-Orient et Asie, principalement liée à la livraison de puits LSTK supplémentaires en Arabie saoudite.

La marge d'exploitation avant impôts, établie à 12 %, de Forage est restée stable en séquentiel, l'amélioration des marges des projets de forage au Moyen-Orient ayant été contrebalancée par la baisse des marges saisonnières en Russie et la baisse des marges de forage dans la partie terrestre de l'Amérique du Nord.

Production

(en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d'affaires 2 867 USD 3 153 USD 2 936 USD -9 % -2 % Bénéfice d'exploitation avant impôts 253 USD 288 USD 198 USD -12 % 27 % Marge d'exploitation avant impôts 8,8 % 9,1 % 6,8 % -32 pdb 205 pdb

Le chiffre d'affaires du segment Production, de 2,9 milliards USD, dont 61 % proviennent des marchés internationaux, a enregistré un repli de 9 % en séquentiel. Ce repli est dû au chiffre d'affaires de OneStim, lequel a connu une baisse séquentielle de 33 % alors que nous continuions à adapter notre capacité de fracturation hydraulique en accumulant les éléments d'actifs face à la baisse de la demande. Cela fait partie du déploiement de notre stratégie de redimensionnement sur le marché terrestre en Amérique du Nord : rationaliser notre portefeuille d'activités pour obtenir des rendements améliorés et une meilleure rentabilité. De plus, le chiffre d'affaires des fournitures de sable et de soutènement a également diminué. Ces baisses ont été toutefois partiellement compensées par l'augmentation de l'activité des complétions internationales au Koweït, à Oman et sur le marché géographique de l'Asie du Sud-est. Le regain d'activité de projets pour Asset Performance Solutions (APS), anciennement Schlumberger Production Management (SPM), a contribué de manière positive aux résultats du trimestre malgré les arrêts de production temporaires en Équateur.

La marge d'exploitation avant impôts, de 9 %, du segment Production a chuté de 32 pdb en séquentiel, en raison de la baisse d'activité de OneStim, une baisse partiellement contrebalancée par la solidité des marges internationales favorisées par une activité accrue.

Cameron

(en millions) Trois mois clos le Variation 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Séquentiel En glissement annuel Chiffre d'affaires 1 387 USD 1 363 USD 1 345 USD 2 % 3 % Bénéfice d'exploitation avant impôts 126 USD 173 USD 131 USD -27 % -4 % Marge d'exploitation avant impôts 9,1 % 12,7 % 9,8 % -359 pdb -64 pdb

Le chiffre d'affaires de Cameron, établi à 1,4 milliard USD, dont 60 % provenaient des marchés internationaux, a progressé de 2 % en séquentiel, grâce à la hausse des recettes dans les segments OneSubsea, Systèmes de surface et Systèmes de forage, principalement sur les marchés internationaux. Le chiffre d'affaires de VPS a reculé en séquentiel, du fait de la réduction de l'activité terrestre en Amérique du Nord et de la contribution de l'activité de mesure VPS à la coentreprise Sensia. Par zone géographique, le chiffre d'affaires international a augmenté de 7 % en séquentiel, principalement grâce à la forte croissance des marchés géographiques de Norvège et Danemark, et d'Extrême-Orient et Australie, tandis que le chiffre d'affaires en Amérique du Nord a chuté de 7 % en raison de la faiblesse de l'activité terrestre.

La marge d'exploitation avant impôts, de 9 %, de Cameron doit son recul de 359 pdb en séquentiel, principalement à la réduction des marges dans le portefeuille de projets OneSubsea. La baisse de l'activité terrestre en Amérique du Nord a également entraîné une réduction des marges, en particulier pour VPS et Systèmes de surface.

Faits saillants trimestriels

L'association de la performance technologique et de l'équipe exceptionnelle de Schlumberger, axée sur les défis du secteur et des clients, développe un potentiel propice aux superperformances tant sur le plan financier que commercial. Dans le cadre de cette vision, le déploiement de modèles d'affaires et de technologies adaptés au bassin crée des facteurs de différenciation pour Schlumberger. Citons à titre d'exemples pour le trimestre écoulé :

En Norvège, Schlumberger, Aker BP et StimWell Services ont créé une Alliance de stimulation et d'intervention sur puits (Well Intervention and Stimulation Alliance), en concluant une entente tripartite de 5+5 ans. À travers la collaboration, les technologies novatrices et la numérisation, la nouvelle alliance entend transformer entièrement les opérations d'interventions traditionnelles, dans la production des hydrocarbures de propulsion, sur les actifs nouveaux et existants sur le plateau continental norvégien. L'alliance mettra l'accent sur les opérations d'interventions, Schlumberger se chargeant dans ce partenariat de la diagraphie, de la perforation et de la stimulation des puits à travers des opérations de câble lisse numérique, de tubes spiralés et de refoulement sur les installations fixes d'Aker BP, tandis que StimWell fournira les services de facturation, en utilisant des services de stimulation sur navire. L'une des premières réussites de l'alliance fut l'exécution de l'opération de multifracturation dans un seul passage sur le champ Valhall, où fut inauguré le premier type de méthodologie de stimulation, au monde, avec des tubes spiralés dans un environnement marin, générant ainsi des gains de temps significatifs.

Au Koweït et pour la première fois au Moyen-Orient, le segment Forage et mesures a déployé le service de cartographie de réservoir en cours de forage GeoSphere HD* pour la Kuwait Oil Company. Ce service a permis d'obtenir une cartographie du contact pétrole-eau à une profondeur verticale totale de 40 pieds depuis le point de mesure de l'instrument pendant le forage. La technologie a prouvé qu'elle réduisait les coûts d'exploitation des puits similaires à hauteur de 550 000 USD par puits, dans le champ Umm Gudair, en éliminant la nécessité de forer des trous de guidage pour confirmer les zones de contact pétrole-eau.

Dans la partie terrestre des États-Unis, le segment Trépans et Outils de forage a collaboré avec Matador Resources afin d'augmenter le taux de pénétration (Rate of Penetration, ROP) du forage, dans la formation Wolfcamp A du Texas occidental. Compte tenu des besoins spécifiques de Matador en application directionnelle, Smith Bits a conçu un trépan PDC à haute résistance d'abrasion SHARC* de Schlumberger, de 6,75 po pour la section latérale, en utilisant la plateforme d'analyse et la conception dynamique intégrée IDEAS*, pour assurer une conception de trépan adaptée au bassin et produire un ROP et une durabilité optimale. Cela a permis au client de réduire le temps de forage de plus de 50 % dans la section latérale de 2 miles, comparativement au rendement moyen dans la section latérale de 2 miles.

La production sous-marine, la stimulation multiphasique et la compression des gaz, intégrées de OneSubsea sont des technologies à la pointe du secteur, qui permettent d'améliorer les rendements du client. Ces technologies permettent également à Subsea Integration Alliance (SIA) d'étendre ses activités mondiales avec l'attribution de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (Engineering, Procurement, and Construction, EPC). SIA regroupe la planification du développement de champ, la livraison des projets et des solutions totales de cycle de vie, dans le cadre d'un vaste portefeuille de services et de technologies. Parmi les exemples d'intégration sous-marine et technologique, du trimestre écoulé, citons notamment :

l'attribution à OneSubsea par A/S Norske Shell d'un accord-cadre sur un contrat d'ingénierie, approvisionnement, construction et installation (Engineering, Procurement, Construction, and Installation, EPCI), relatif à la fourniture d'un système de compression multiphase sous-marine, destiné au champ d'Ormen Lange en Mer de Norvège. En vertu du contrat EPCI, SIA installera un système de compression multiphase sous-marine, basé sur l'unique technologie de compression multiphase sous-marine du secteur. Dans la première phase du projet, OneSubsea réalisera l'ingénierie et la conception de l'ensemble du système. Suite à la décision finale d'investissement par le groupe, la portée du contrat EPCI sera exécutée dans sa totalité.

Chevron U.S.A. Inc. a attribué à OneSubsea un contrat EPC portant sur la fourniture d'un système de stimulation multiphasique et de production sous-marine, intégré, pour le champ d'Anchor dans la partie américaine du golfe du Mexique. Le contrat prévoit des arbres de production verticaux mono-diamètre et des débitmètres multiphasés fonctionnant jusqu'à une pression de 1 379 bars (20 000 psi). Des rampes de production et une station de pompage multiphase à rampes, intégrée, fonctionnant jusqu'à 1 138 bars (16 500 psi), sont également incluses, ainsi qu'une distribution et des contrôles sous-marins. Il s'agit du premier contrat de système de production sous-marin à 1 379 bars (20 000 psi), du secteur.

Woodside a attribué à SIA un contrat EPCI pour le projet de développement du champ offshore de Sangomar au large du Sénégal. Le projet comprend le développement du champ pétrolier de Sangomar en eau profonde, qui est situé à 100 km au sud de Dakar. Les travaux du projet portent notamment sur un contrat EPCI de systèmes de production sous-marins et d'un système sous-marin de conduite d'écoulement et de colonne montante avec câbles ombilicaux. Le développement couvrira 23 puits à une profondeur d'eau comprise entre 650 m et 1 400 m. Les activités d'installation offshore devraient commencer entre 2021 et 2023 et la première production pétrolière devrait intervenir début 2023. Dans le cadre de ce contrat, OneSubsea fournira un portefeuille de systèmes standard, notamment 23 systèmes de tête de puits, 11 arbres de production sous-marins, 10 arbres d'injection d'eau, deux arbres d'injection de gaz, les commandes de panneau supérieur, ainsi que les moyens d'intervention et l'assistance requise pendant la durée de vie du gisement.

Schlumberger a franchi au cours du trimestre de nouvelles étapes importantes dans la transformation numérique des processus et flux opérationnels d'E&P. L'environnement cognitif d'E&P DELFI* sera perfectionné en tirant parti d'une intelligence artificielle hors pair, de manière à permettre à nos clients d'extraire des informations exploitables pour une prise de décision plus rapide. Citons notamment, à titre d'exemple :

Schlumberger et Dataiku ont conclu un partenariat technologique exclusif qui permettra au secteur d'E&P de créer et de déployer ses propres solutions d'intelligence artificielle sur toute l'étendue de ses flux opérationnels en amont, au sein de l'environnement DELFI. Le partenariat fournira des capacités sans précédent aux spécialistes du domaine pétrotechnique en jetant un pont entre l'apprentissage automatisé et l'expertise dans le domaine, afin d'obtenir des connaissances plus approfondies. En conséquence, l'industrie aura accès en amont à une plateforme d'innovation depuis laquelle les clients peuvent accélérer le déploiement de nouvelles solutions dans l'ensemble de leurs organisations.

Schlumberger et ExxonMobil travaillent conjointement au déploiement de solutions de forage numériques autour de la planification, de l'exécution et de l'amélioration continue à travers l'apprentissage. Dans la première étape de cette démarche, ExxonMobil a accepté un déploiement commercial de la solution de planification cohérente de la construction de puits, DrillPlan*, dans les opérations non conventionnelles d'ExxonMobil. Cet accord devrait permettre d'augmenter l'efficacité, l'observance des procédures et la cohérence dans la construction des puits, par le biais de la planification numérique des puits dans l'environnement DELFI, en utilisant les flux opérationnels de la solution DrillPlan.

Schlumberger est devenue en décembre la première entreprise dans les services d'E&P en amont, à s'engager pour définir un objectif à fondement scientifique, visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, tel que défini dans l'initiative des Objectifs à fondement scientifique (Science Based Targets). Calculé en s'appuyant sur l'expertise de la communauté scientifique étendue de Schlumberger, l'objectif à fondement scientifique, de Schlumberger s'alignera sur les objectifs de l'Accord de Paris dans le cadre des Nations Unies.

Tableaux financiers

État consolidé condensé des résultats (pertes) (en millions, sauf montants par action) Quatrième trimestre Douze mois Périodes closes le 31 décembre 2019 2018 2019 2018 Chiffre d'affaires 8 228 USD 8 180 USD 32 917 USD 32 815 USD Intérêts et autres revenus 25 31 86 149 Gain sur la formation de Sensia (1) 247 - 247 - Plus-value sur la vente d'activité (1) - 215 - 215 Dépenses Coût des produits d'exploitation 7 127 7 172 28 720 28 478 Recherche et ingénierie 190 178 717 702 Frais généraux et administratifs 129 114 474 444 Dépréciations et autres (1) 456 172 13 148 356 Intérêt 146 142 609 575 Bénéfice (perte) avant impôts 452 USD 648 USD (10 418 USD ) 2 624 USD Charge (économie) d'impôt (1) 109 100 (311 ) 447 Résultat net (perte) (1) 343 USD 548 USD (10 107 USD ) 2 177 USD Bénéfice net attribuable aux participations minoritaires 10 10 30 39 Bénéfice net (perte) attribuable à Schlumberger (1) 333 USD 538 USD (10 137 USD ) 2 138 USD Bénéfice dilué (perte) par action de Schlumberger (1) 0,24 USD 0,39 USD (7,32 USD ) 1,53 USD Nombre moyen d'actions en circulation 1 384 1 384 1 385 1 385 Nombre moyen d'actions en circulation compte tenu de la dilution 1 396 1 392 1 385 1 393 Dépréciation et amortissement inclus dans les dépenses (2) 848 USD 919 USD 3 589 USD 3 556 USD

(1) Voir la section intitulée « Charges et crédits » pour plus de détails. (2) Inclut la dépréciation des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements APS.

Bilan consolidé condensé (en millions) 31 décembre 31 décembre Actifs 2019 2018 Actifs à court terme Encaisse et investissements à court terme 2 167 USD 2 777 USD Comptes clients 7 747 7 881 Autres actifs à court terme 5 616 5 073 15 530 15 731 Immobilisations corporelles 9 270 11 679 Données sismiques multiclients 568 601 Écarts d'acquisition 16 042 24 931 Immobilisations incorporelles 7 089 8 727 Autres actifs 7 813 8 838 56 312 USD 70 507 USD Passif et fonds propres Passif à court terme Comptes fournisseurs et charges constatées d'avance 10 663 USD 10 223 USD Passif estimé pour les impôts sur le bénéfice 1 209 1 155 Emprunts à court terme et portion actuelle de la dette à long terme 524 1 407 Dividendes à distribuer 702 701 13 098 13 486 Dette à long terme 14 770 14 644 Impôts différés 491 1 441 Avantages postérieurs aux départs en retraite 967 1 153 Autres passifs 2 810 3 197 32 136 33 921 Fonds propres 24 176 36 586 56 312 USD 70 507 USD

Liquidités (en millions) Composants de la liquidité 31 décembre

2019 30 septembre

2019 31 décembre

2018 Encaisse et investissements à court terme 2 167 USD 2 292 USD 2 777 USD Emprunts à court terme et partie à court terme de la dette à long terme (524 ) (340 ) (1 407 ) Dette à long terme (14 770 ) (16 333 ) (14 644 ) Dette nette (1) (13 127 USD ) (14 381 USD ) (13 274 USD ) Détails des variations de la liquidité : Douze Quatrième Douze Mois Trimestre Mois Périodes closes le 31 décembre 2019 2019 2018 Bénéfice net (perte) avant PASC (10 107 USD ) 343 USD 2 177 USD Dépréciations et autres charges, net d'impôts 12 396 417 320 Gain sur la formation de Sensia, net d'impôt (205 ) (205 ) - Plus-value sur la vente de l'activité sismique maritime de WesternGeco, nette d'impôt - - (196 ) 2 084 USD 555 USD 2 301 USD Dépréciation et amortissement (2) 3 589 848 3 556 Dépenses de rémunération sous forme d'actions 405 76 345 Changement affectant les fonds de roulement (551 ) 789 (442 ) Autres (96 ) (16 ) (47 ) Flux de trésorerie lié à l'exploitation (3) 5 431 USD 2 252 USD 5 713 USD Dépenses d'investissement (1 724 ) (494 ) (2 160 ) Investissements APS (781 ) (255 ) (981 ) Données sismiques multiclients capitalisées (231 ) (50 ) (100 ) Flux de trésorerie disponible (4) 2 695 1 453 2 472 Dividendes distribués (2 769 ) (692 ) (2 770 ) Programme de rachat d'actions (278 ) - (400 ) Produit des régimes d'actionnariat des employés 219 - 261 Produit net issu du dessaisissement et de la formation de Sensia 586 586 579 Acquisitions d'entreprises et investissements, déduction faite de la trésorerie acquise et des dettes prises en charge (23 ) (2 ) (292 ) Autres (283 ) (91 ) (14 ) Augmentation (baisse) de la dette nette 147 1 254 (164 ) Dette nette, début de période (13 274 ) (14 381 ) (13 110 ) Dette nette, exercice clos (13 127 USD ) (13 127 USD ) (13 274 USD )

(1) La « dette nette » représente la dette brute moins l'encaisse, les investissements à court terme et les investissements à taux fixe, détenus jusqu'à maturité. La direction estime que la dette nette fournit des informations utiles sur le niveau d'endettement de Schlumberger, en reflétant la trésorerie et les investissements qui pourraient être utilisés pour rembourser la dette. La dette nette est une mesure financière non PCGR qui doit être prise en compte en plus de la dette totale, et non pas en remplacement ou supérieure à celle-ci. (2) Inclut la dépréciation des immobilisations corporelles et l'amortissement des actifs incorporels, les coûts des données sismiques multiclients et les investissements APS. (3) Inclut des indemnités de licenciement de 128 millions USD et 24 millions USD au cours des 12 mois et du quatrième trimestre clos le 31 décembre 2019, respectivement ; et de 340 millions USD au cours des 12 mois clos le 31 décembre 2018. (4) Le « flux de trésorerie disponible » représente le flux de trésorerie lié à l'exploitation moins les dépenses en capital, les investissements APS et les coûts capitalisés des données sismiques multiclients. La direction estime que le flux de trésorerie disponible est une mesure importante des liquidités pour la société, et qu'il est utile aux investisseurs et à la direction comme méthode permettant de mesurer la capacité de Schlumberger à générer de la trésorerie. Une fois les obligations et les besoins commerciaux satisfaits, ces liquidités peuvent être utilisées afin de réinvestir dans la société pour un développement futur, ou pour donner en retour à nos actionnaires par le biais de rachats d'actions ou de paiements de dividendes. Le flux de trésorerie disponible ne représente pas le flux de trésorerie résiduel disponible pour les dépenses discrétionnaires. Le flux de trésorerie disponible est une mesure financière non PCGR qui doit être prise en compte en plus du flux de trésorerie lié à l'exploitation, et non pas en remplacement ou supérieure à celui-ci.

Charges et crédits

Outre les résultats financiers déterminés conformément aux principes comptables généralement reconnus (PCGR) aux États-Unis, ce communiqué de presse sur les résultats de l'exercice complet et du quatrième trimestre 2019 comprend également des mesures financières non PCGR (telles que définies par le Règlement G de la SEC). Outre les mesures financières non PCGR évoquées ci-dessus sous « Liquidités », le résultat net (perte), hors charges et crédits, ainsi que les mesures dérivées de celui-ci (y compris le BPA dilué, hors charges et crédits ; le résultat net [perte] de Schlumberger, hors charges et crédits ; et le taux d'imposition effectif, hors charges et crédits) sont des mesures financières non PCGR. La direction estime que l'exclusion des charges et crédits de ces mesures financières permet d'évaluer plus efficacement la période d'opérations de Schlumberger au cours de l'exercice et d'identifier les tendances d'exploitation qui pourraient être masquées par les articles exclus. Ces mesures sont également utilisées par la direction comme des mesures de performance pour déterminer certains régimes d'intéressement. Les mesures financières non PCGR doivent être envisagées en plus des autres informations financières présentées en conformité avec PCGR, et non pas en remplacement ou supérieures à celles-ci. Ce qui suit est un rapprochement de ces mesures non PCGR aux mesures PCGR comparables.

(en millions, sauf montants par action) Quatrième trimestre 2019 Avant impôts Impôts Intérêts

minoritaires Net BPA

dilué * Chiffre d'affaires net Schlumberger (base PCGR) 452 USD 109 USD 10 USD 333 USD 0,24 USD Restructuration en Amérique du Nord 225 51 - 174 0,12 Autres services de restructuration 104 (33 ) - 137 0,10 Réductions des effectifs 68 8 - 60 0,04 Comptabilisation du règlement des retraites 37 8 - 29 0,02 Rachat de billets 22 5 - 17 0,01 Gain sur la formation de Sensia (247 ) (42 ) - (205 ) (0,15 ) Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 661 USD 106 USD 10 USD 545 USD 0,39 USD Troisième trimestre 2019 Avant impôts Impôts Intérêts

minoritaires Net BPA

dilué Chiffre d'affaires net Schlumberger (perte) (base PCGR) (11 971 USD ) (598 USD ) 10 USD (11 383 USD ) (8,22 USD ) Dépréciation des écarts d'acquisition 8 828 43 - 8 785 6,34 Services de pompage à haute pression Amérique du Nord 1 575 344 - 1 231 0,89 Dépréciation sur immobilisations incorporelles 1 085 248 - 837 0,60 Autres services liés à l'Amérique du Nord 310 53 - 257 0,19 Asset Performance Solutions (APS) 294 - - 294 0,21 Investissements appliquant la méthode de mise en équivalence 231 12 - 219 0,16 Argentine 127 - - 127 0,09 Autres 242 13 - 229 0,17 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 721 USD 115 USD 10 USD 596 USD 0,43 USD Quatrième trimestre 2018 Avant impôts Impôts Intérêts

minoritaires Net BPA

dilué Chiffre d'affaires net Schlumberger (base PCGR) 648 USD 100 USD 10 USD 538 USD 0,39 USD Plus-value sur la vente de l'activité d'acquisition sismique maritime (215 ) (19 ) - (196 ) (0,14 ) Dépréciation des actifs 172 16 - 156 0,11 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 605 USD 97 USD 10 USD 498 USD 0,36 USD * Ne totalise pas 100 % en raison de l'arrondissement.

(en millions, sauf montants par action) Douze mois 2019 Avant impôts Impôts Intérêts

minoritaires Net BPA

dilué * Chiffre d'affaires net Schlumberger (perte) (base PCGR) (10 418 USD ) (311 USD ) 30 USD (10 137 USD ) (7,32 USD ) Quatrième trimestre Restructuration en Amérique du Nord 225 51 - 174 0,13 Autres services de restructuration 104 (33 ) - 137 0,10 Réductions des effectifs 68 8 - 60 0,04 Comptabilisation du règlement des retraites 37 8 - 29 0,02 Rachat d'obligations 22 5 - 17 0,01 Gain sur la formation de Sensia (247 ) (42 ) - (205 ) (0,15 ) Troisième trimestre Dépréciation des écarts d'acquisition 8 828 43 - 8 785 6,34 Services de pompage à haute pression Amérique du Nord 1 575 344 - 1 231 0,89 Dépréciation sur immobilisations incorporelles 1 085 248 - 837 0,60 Autres services liés à l'Amérique du Nord 310 53 - 257 0,19 Asset Performance Solutions (APS) 294 - - 294 0,21 Investissements appliquant la méthode de mise en équivalence 231 12 - 219 0,16 Argentine 127 - - 127 0,09 Autres 242 13 - 229 0,17 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 2 483 USD 399 USD 30 USD 2 054 USD 1,47 USD Douze mois 2018 Avant impôts Impôts Intérêts

minoritaires Net * BPA

dilué Chiffre d'affaires net Schlumberger (base PCGR) 2 624 USD 447 USD 39 USD 2 138 USD 1,53 USD Plus-value sur la vente de l'activité d'acquisition sismique maritime (215 ) (19 ) - (196 ) (0,14 ) Moins-value et autre : Réductions des effectifs 184 20 - 164 0,12 Dépréciation des actifs 172 16 - 156 0,11 Bénéfice net Schlumberger, hors charges et crédits 2 765 USD 464 USD 39 USD 2 261 USD 1,62 USD * Ne totalise pas 100 % en raison de l'arrondissement.

Segments

(en millions) Trois mois clos le 31 décembre 2019 30 septembre 2019 31 décembre 2018 Chiffre d'affaires Bénéfice

avant

impôts Chiffre d'affaires

Bénéfice

(perte)

avant impôts Chiffre d'affaires Bénéfice

avant

impôts Caractérisation des réservoirs 1 643 USD 368 USD 1 651 USD 360 USD 1 571 USD 360 USD Forage 2 442 303 2 470 305 2 461 318 Production 2 867 253 3 153 288 2 936 198 Cameron 1 387 126 1 363 173 1 345 131 Éliminations et autres (111 ) (44 ) (96 ) (30 ) (133 ) (40 ) Résultat d'exploitation par segment, avant impôts 1 006 1 096 967 Dépenses d'entreprise et autres (215 ) (231 ) (238 ) Intérêts créditeurs(1) 8 7 8 Intérêts débiteurs(1) (138 ) (151 ) (132 ) Charges et crédits(2) (209 ) (12 692 ) 43 8 228 USD 452 USD 8 541 USD (11 971 USD ) 8 180 USD 648 USD

(en millions) Douze mois clos au 31 décembre 2019 31 décembre 2018 Chiffre d'affaires Bénéfice

(perte)

avant

impôts Chiffre d'affaires Bénéfice

avant

impôts Caractérisation des réservoirs 6 312 USD 1 327 USD 6 173 USD 1 347 USD Forage 9 721 1 216 9 250 1 239 Production 11 987 993 12 394 1 052 Cameron 5 336 613 5 520 653 Éliminations et autres (439 ) (171 ) (522 ) (104 ) Résultat d'exploitation par segment, avant impôts 3 978 4 187 Dépenses d'entreprise et autres (957 ) (937 ) Intérêts créditeurs(1) 33 52 Intérêts débiteurs(1) (571 ) (537 ) Charges et crédits(2) (12 901 ) (141 ) 32 917 USD (10 418 USD ) 32 815 USD 2 624 USD

(1) À l'exclusion des intérêts inclus dans les résultats des segments. (2) Voir section intitulée « Charges et crédits » pour plus de détails.

Certains montants de la période précédente ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période actuelle.

Informations supplémentaires 1) Quelles sont les projections en termes de dépenses en capital pour l'exercice complet 2020 ? Les dépenses en capital (hors investissements APS et multiclients) pour l'exercice 2020 devraient atteindre environ 1,7 milliard USD, un montant identique à celui de 2019. 2) À quels montants se sont élevés le flux de trésorerie lié à l'exploitation et le flux de trésorerie disponible pour le quatrième trimestre 2019 ? Le flux de trésorerie lié à l'exploitation du quatrième trimestre 2019 s'est élevé à 2,3 milliards USD. Le flux de trésorerie disponible du quatrième trimestre 2019 s'est élevé à 1,5 milliard USD. 3) À quels montants se sont élevés le flux de trésorerie lié à l'exploitation et le flux de trésorerie disponible, pour l'exercice 2019 ? Le flux de trésorerie lié à l'exploitation, pour l'exercice 2019 s'est élevé à 5,4 milliards USD. Le flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2019 a atteint 2,7 milliards USD, et incluait 128 millions USD d'indemnités de licenciement. Ce chiffre exclut toutefois un produit en espèces d'un montant net de 238 millions USD, reçu dans le cadre de la formation de la coentreprise Sensia, ainsi qu'un produit en espèces d'un montant net de 348 millions USD, reçu suite au dessaisissement des activités et des actifs associés de DRILCO, Thomas Tools et des services Pêche et Réparations. 4) Qu'est-ce qui a été inclus dans la section « Intérêts et autres revenus » pour le quatrième trimestre 2019 ? Les « Intérêts et autres revenus » pour le quatrième trimestre 2019 se sont élevés à 25 millions USD. Ce montant représente des gains d'investissements, appliquant la méthode de mise en équivalence, de 15 millions USD, et des intérêts créditeurs de 10 millions USD. 5) Comment les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs ont-ils évolué au cours du quatrième trimestre 2019 ? Les intérêts créditeurs de 10 millions USD pour le quatrième trimestre 2019 ont augmenté de 2 millions USD en séquentiel. Les intérêts débiteurs de 146 millions USD ont baissé de 14 millions USD en séquentiel. 6) Quelle est la différence entre le bénéfice consolidé (perte) avant impôts, de Schlumberger, et le bénéfice d'exploitation du segment, avant impôts ? Il s'agit de postes comprenant principalement les postes d'entreprise, les charges et les crédits, les intérêts créditeurs et les intérêts débiteurs non affectés aux segments, ainsi que les dépenses de rémunération à base d'actions, les dépenses d'amortissement associées à certains actifs incorporels, certaines initiatives gérées de manière centralisée, et autres éléments hors exploitation. 7) Quel était le taux d'imposition effectif (TIE) pour le quatrième trimestre 2019 ? Le TIE du quatrième trimestre 2019, calculé conformément aux PCGR a atteint 24,0 % contre 5,0 % pour le troisième trimestre 2019. Le TIE, hors charges et crédits, s'est élevé à 16,0 % au troisième trimestre et au quatrième trimestre 2019. 8) Combien d'actions ordinaires étaient en circulation au 31 décembre 2019, et comment cela a-t-il évolué par rapport à la fin du trimestre précédent ? Au 31 décembre 2019, 1,385 milliard d'actions ordinaires étaient en circulation. Le tableau suivant représente l'évolution du nombre d'actions en circulation du 30 septembre 2019 au 31 décembre 2019.

(en millions) Actions en circulation au 30 septembre 2019 1 384 Actions émises en vertu du régime d'achat d'actions pour les employés - Acquisition des actions à négociation restreintes 1 Programme de rachat d'actions - Actions en circulation au 31 décembre 2019 1 385

9) Quel était le nombre pondéré moyen d'actions en circulation au cours du quatrième trimestre 2019, et du troisième trimestre 2019 ? Comment se rapproche-t-il du nombre moyen d'actions en circulation, compte tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action, hors charges et crédits ? Le nombre pondéré moyen d'actions en circulation a atteint 1,384 milliard durant le quatrième trimestre 2019, et 1,385 milliard durant le troisième trimestre 2019. Ce qui suit est un rapprochement de la moyenne pondérée des actions en circulation, et du nombre moyen d'actions en circulation, compte tenu de la dilution utilisée dans le calcul des bénéfices dilués par action, hors charges et crédits.

(en millions) Quatrième trimestre

2019 Troisième trimestre

2019 Moyenne pondérée des actions en circulation 1 384 1 385 Exercice présumé des options sur actions - - Actions de négociation restreinte non acquises 12 11 Moyenne des actions en circulation, compte tenu de la dilution 1 396 1 396

10) Quel était le solde non amorti de l'investissement de Schlumberger dans des projets APS au 31 décembre 2019, et comment a-t-il évolué en termes d'investissement et d'amortissement, par rapport au 30 septembre 2019 ? Le solde non amorti de l'investissement de Schlumberger dans des projets APS s'est élevé à 3,7 milliards USD environ au 31 décembre 2019, et à 3,9 milliards USD au 30 septembre 2019. Ces montants sont inclus dans Autres actifs, dans le Bilan consolidé condensé de Schlumberger. La variation du solde non amorti de l'investissement de Schlumberger dans des projets APS a été la suivante :

(en millions) Solde au 30 septembre 2019 3 903 USD Investissements APS 255 Dépréciation - Amortissement de l'investissement APS (184 ) Autres (250 ) Solde au 31 décembre 2019 3 724 USD

11) Quel était le montant des ventes multiclients de WesternGeco au quatrième trimestre 2019 ? Les ventes multiclients, frais de transfert compris, ont atteint 175 millions USD au quatrième trimestre 2019, et 200 millions USD au troisième trimestre 2019. 12) Quel était le carnet de commandes de WesternGeco à la fin du quatrième trimestre 2019 ? Le carnet de commandes de WesternGeco, qui repose sur les contrats signés avec les clients, s'élevait à 324 millions USD à la fin du quatrième trimestre 2019. Il s'élevait à 321 millions USD à la fin du troisième trimestre 2019. 13) Quels ont été les commandes et l'arriéré des segments OneSubsea et Systèmes de forage, de Cameron ? Les commandes et l'arriéré des segments OneSubsea et Systèmes de forage ont été les suivants :

(en millions) Commandes Quatrième trimestre

2019 Troisième trimestre

2019 OneSubsea 785 USD 320 USD Systèmes de forage 170 USD 163 USD Arriéré (en fin de période) OneSubsea 2 222 USD 1 822 USD Systèmes de forage 433 USD 496 USD

14) Quels sont les composants des 209 millions USD de charges et crédits, enregistrés au quatrième trimestre 2019 ? Les composants de la charge nette avant impôt, de 209 millions USD sont les suivants (en millions) :

Autres services liés à l'Amérique du Nord (a) 225 USD Autres services de restructuration(b) 104 Réduction des effectifs (c) 68 Comptabilisation du règlement des retraites (d) 37 Rachat de billets (e) 22 Gain sur la formation de Sensia (f) (247) 209 USD

(a) Est composé de 225 millions USD associés aux fermetures d'installations et aux coûts inhérents à la cessation d'activités en Amérique du Nord. Ces charges comprenaient 123 millions USD d'immobilisations corporelles ; 55 millions USD d'actifs avec droit d'utilisation dans le cadre de locations simples ; et 47 millions USD d'autres coûts de cessation d'activité. (b) Principalement lié à la restructuration de certaines activités en Amérique du Nord. Inclut 68 millions USD associés au dessaisissement d'actifs, et 36 millions USD de coûts de fermeture des installations. (c) Représente les indemnités de licenciement associées à la rationalisation des opérations de Schlumberger et à l'abandon de certaines activités. (d) Certains régimes de retraite à prestations définies, de Schlumberger proposaient aux anciens salariés de Schlumberger, n'ayant pas encore commencé à recevoir leurs prestations de retraite, la possibilité de recevoir le montant des sommes forfaitaires de leurs prestations acquises. Ces transactions n'ont eu aucune incidence sur la trésorerie de Schlumberger, mais ont entraîné une imputation de règlement des retraites, hors trésorerie, de 37 millions USD au quatrième trimestre 2019. (e) Schlumberger a procédé au rachat de certains billets de premier rang, ce qui a entraîné une charge de 22 millions USD. (f) Schlumberger a enregistré un gain de 247 millions USD en lien avec la formation de la coentreprise Sensia.

À propos de Schlumberger

Schlumberger est le premier fournisseur mondial de technologie pour le traitement, la production, le forage et la caractérisation de réservoirs pour l'industrie pétrolière et gazière. Présente dans plus de 120 pays et comptant près de 105 000 employés de plus de 170 nationalités, Schlumberger offre le plus large éventail de produits et de services, de toute l'industrie, allant de l'exploration à la production, ainsi que des solutions intégrées allant du forage au pipeline, qui optimisent la récupération des hydrocarbures pour assurer le rendement durable des gisements.

Schlumberger Limited, dont les bureaux exécutifs sont basés à Paris, Houston, Londres et La Haye, a déclaré un chiffre d'affaires de 32,92 milliards USD en 2019. Pour de plus amples informations, visiter www.slb.com.

*Marque de Schlumberger ou des sociétés Schlumberger.

Notes

Schlumberger tiendra une conférence téléphonique pour discuter du communiqué de presse sur les résultats, et des perspectives commerciales, le vendredi 17 janvier 2020. La conférence téléphonique débutera à 8 h 30 heure de l'Est des États-Unis. Pour accéder à la conférence téléphonique, qui est ouverte au public, veuillez contacter l'opérateur au +1 (844) 721-7241 en Amérique du Nord, ou au +1 (409) 207-6955 en dehors de l'Amérique du Nord, environ 10 minutes avant le début programmé de la conférence, et fournir le code d'accès 4013483. À la fin de la conférence téléphonique, une retransmission audio différée sera disponible jusqu'au 17 février 2020 en composant le +1 (866) 207-1041 en Amérique du Nord, ou le +1 (402) 970-0847 en dehors de l'Amérique du Nord, et en indiquant le code d'accès 5581807. La conférence téléphonique sera diffusée simultanément sur le Web à l'adresse www.slb.com/irwebcast en mode audio uniquement. Une rediffusion de la transmission Web sera également disponible sur le même site Web jusqu'au 17 février 2020.

Le présent communiqué sur les résultats de l'ensemble de l'exercice et du quatrième trimestre 2019, ainsi que d'autres déclarations que nous formulons, contiennent des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, qui contiennent des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques, telles que nos prévisions ou nos attentes concernant les perspectives commerciales ; la croissance de Schlumberger dans son ensemble, et de chacun de ses segments (et des produits ou des zones géographiques spécifiés dans chaque segment) ; la croissance de la demande et de la production de pétrole et de gaz naturel ; les prix du gaz naturel et du pétrole ; les améliorations des procédures d'exploitation et de la technologie, y compris notre programme de transformation ; les dépenses d'investissement par Schlumberger et l'industrie du pétrole et du gaz ; les stratégies commerciales de Schlumberger et des clients de Schlumberger ; notre taux d'imposition effectif ; les projets APS, les coentreprises et les alliances de Schlumberger ; les objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre de Schlumberger, et l'état des progrès réalisés par rapport à ces objectifs ; la conjoncture économique mondiale et les conditions géopolitiques futures ; et les résultats d'exploitation futurs. Ces déclarations sont sujettes à des risques et à des incertitudes y compris, sans toutefois s'y limiter : la conjoncture économique mondiale ; les changements au niveau des dépenses d'exploration et de production des clients de Schlumberger, et les changements dans les niveaux d'exploration et de développement du pétrole et du gaz naturel ; la conjoncture économique, politique et commerciale générale dans des régions clés du monde ; le risque lié aux devises étrangères ; la pression tarifaire ; les facteurs climatiques et saisonniers ; les modifications, retards ou annulations opérationnels ; les déclins de production ; les changements au niveau des réglementations gouvernementales et des exigences réglementaires, notamment celles liées à l'exploration offshore de pétrole et de gaz, aux sources radioactives, aux explosifs, aux produits chimiques, aux services de fracturation hydraulique et aux initiatives liées au climat ; l'incapacité de la technologie à relever les nouveaux défis dans l'exploration ; ainsi que d'autres risques et incertitudes détaillés dans le présent communiqué sur les résultats de l'ensemble de l'exercice et du quatrième trimestre 2019, et dans nos Formulaires 10-K, 10-Q et 8-K les plus récents, déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis, ou fournis à cette dernière. En cas de concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes (ou si les conséquences d'un tel développement évoluaient), ou d'inexactitude de nos hypothèses sous-jacentes, il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats énoncés dans nos déclarations prévisionnelles. Schlumberger rejette toute intention ou obligation de publication de mise à jour ou de révision de toute déclaration prévisionnelle, que ce soit, du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Ce texte est la traduction française du communiqué de presse original officiel en langue anglaise, lequel seul fait foi.

Communiqué envoyé le 24 janvier 2020 à 09:25 et diffusé par :