Robert Panet-Raymond est nommé président du Conseil consultatif de régie administrative et Jacqueline Codsi devient une nouvelle membre

MONTRÉAL, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le 16 janvier 2020, M. Robert Panet-Raymond a été nommé président du Conseil consultatif de régie administrative (CCRA) de l'Autorité des marchés financiers par le ministre des Finances du Québec. M. Panet-Raymond succède ainsi à Mme Andrée Mayrand, dont le mandat était arrivé à échéance.

« Je tiens à remercier chaleureusement Mme Mayrand pour son importante contribution au sein du CCRA au cours des années, d'abord à titre de membre du Conseil depuis 2007, puis à titre de présidente depuis 2015. Ses conseils avisés et son profond dévouement ont grandement bénéficié au développement structuré de notre organisation », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « Je tiens également à féliciter M. Panet-Raymond pour sa nomination à titre de président du CCRA. Son expertise et sa fine connaissance des enjeux propres à l'industrie des services financiers seront des atouts précieux pour formuler des recommandations et des avis qui contribueront à l'amélioration constante de notre régie administrative », a ajouté M. Morisset.

« Je joins ma voix à celle de M. Morisset pour souligner la qualité du travail de Mme Mayrand et son engagement qui ont donné à la présidence du CCRA une forte crédibilité. Elle cède à son successeur un conseil pertinent et solidement établi et je lui en suis reconnaissant », a renchéri M. Panet-Raymond.

Membre du CCRA depuis décembre 2017, M. Panet-Raymond détient une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School. Aujourd'hui professeur associé à Polytechnique Montréal, il a été pendant près de 15 ans premier vice-président, Groupe Entreprises, Est du Canada de la Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) et auparavant président et chef de la direction des Rôtisseries St-Hubert ltée. Au printemps 2019, M. Panet-Raymond a été nommé Chevalier de l'Ordre national du Québec.

Le CCRA accueille par ailleurs une nouvelle membre, Mme Jacqueline Codsi. Mme Codsi est notamment titulaire d'une maîtrise en psychologie industrielle et organisationnelle de l'Université de Montréal, membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés et consultante en gestion des ressources humaines, en développement organisationnel et en formation.

Notons enfin qu'en novembre 2019, les mandats de Mme Nicole Gadbois-Lavigne et de M. Réal Labelle ont tous les deux été renouvelés pour un second terme.

Le Conseil consultatif de régie administrative est composé de sept membres nommés par le ministre des Finances pour leur connaissance du secteur financier ainsi que pour leur expertise en matière de gestion administrative. Ce conseil donne son avis sur la conformité des actions de l'Autorité avec sa mission ainsi que sur sa régie administrative portant notamment sur ses prévisions budgétaires, son plan d'effectifs et son plan d'activités. Il fait également des recommandations au président-directeur général sur la nomination des surintendants de l'Autorité et fait rapport au ministre sur toute question que ce dernier lui soumet.

Les membres actuels du CCRA sont Robert Panet-Raymond, président, Marie-Agnès Thellier, secrétaire, Louise Charette, Nicole Gadbois-Lavigne, Jacqueline Codsi, Réal Labelle et Yves Morency.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

