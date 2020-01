La plateforme Algorand annonce son premier cas d'utilisation environnemental majeur : le suivi de la qualité de l'air dans le monde par PlanetWatch





La blockchain éconergétique va capturer des données approvisionnées par la foule pour combattre la pollution atmosphérique avec un programme d'encouragement et un ledger mondial

BOSTON, 24 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Algorand a annoncé aujourd'hui une initiative unique en son genre dans laquelle PlanetWatch , un service de suivi environnemental, va créer le premier ledger immuable de qualité de l'air utilisant les technologies d'Internet-des Objets (IdO) et blockchain d'Algorand. PlanetWatch stockera les données fournies par ces capteurs de qualité de l'air sur la blockchain Algorand et récompensera ensuite les contributions à l'écosystème en distribuant le jeton PLANET, un jeton utilitaire, aux propriétaires des capteurs.

Alors que la pollution atmosphérique est le quatrième plus grand risque à la santé dans le monde d'après la Banque mondiale, le suivi responsable de la qualité de l'air est un défi mondial pour les gouvernements, les régulateurs et les citoyens. Les méthodes actuelles de suivi de la qualité de l'air sont inadéquates car les données ne sont pas transmises en temps réel, ce qui entraîne des retards dans la détection des pics de pollution et le manque d'alertes opportunes pour les populations à risque.

PlanetWatch développe un réseau mondial de capteurs de qualité de l'air et de personnes soucieuses de l'environnement qui installent des capteurs de qualité de l'air à l'extérieur de leur maison ou portent des capteurs sur eux pendant leur trajet domicile-travail et leurs voyages, dans le but de valider, filtrer et afficher des données sur Internet et via une application mobile en temps réel. Les données validées seront transcrites sur la blockchain Algorand pour créer un référentiel immuable de qualité de l'air accessible à tous les participants. Les propriétaires de capteurs recevront des jetons PLANET pour leur contribution de données de qualité de l'air au référentiel.

« Le protocole d'Algorand a été construit par l'équipe de façon à être économe en énergie et à nécessiter un minimum de puissance de traitement pour atteindre un consensus dans son approche PPoS innovante », a déclaré W. Sean Ford, directeur de l'exploitation chez Algorand. « La convivialité écologique du réseau Algorand fait de lui un partenariat naturel avec PlanetWatch pour aider les populations du monde à accéder à des informations transparentes et fiables sur la qualité de l'air dans leur localité. La blockchain est généralement critiquée pour ses extrants énergétiques élevés, mais, avec la participation du réseau éconergétique d'Algorand, nous oeuvrons pour faire partie des solutions environnementales, de la qualité de l'air et au-delà, et nous sommes ravis de nous associer à PlanetWatch, l'un des plus ardents promoteurs de l'environnement. »

« Le chaînon manquant dans le suivi de la qualité de l'air est un réseau de capteurs à faible coût et haute densité fournissant des données en temps réel », a déclaré Claudio Parrinello, PDG de PlanetWatch. « Historiquement, la pollution atmosphérique a été surveillée par des instruments scientifiques coûteux et volumineux installés dans un petit nombre de sites, et les données ne sont pas publiées en temps réel. Grâce au protocole hautement sécurisé, rapide et éconergétique d'Algorand, les données sont enregistrées sur la blockchain et accessibles à tous. La valeur commerciale et scientifique de ces données est énorme car la pollution de la qualité de l'air deviendra plus fréquente dans les prochaines décennies. »

PlanetWatch est la première société de blockchain à rejoindre le programme de partenariat d'essaimage du laboratoire européen pour la physique des particules (CERN) , le plus grand laboratoire de physique fondamentale au monde, dans un effort soutenu visant à améliorer le suivi de la qualité de l'air dans le monde et contribuer ainsi à résoudre le défi en matière de santé publique que constitue la pollution atmosphérique, qui touche des millions de personnes.

« Nous sommes très heureux de soutenir Planetwatch en tant que scission de CERN. L'engagement à améliorer le suivi de la qualité de l'air dans le monde est important pour la société », a confié pour sa part Giovanni Anelli, directeur du transfert de connaissances à CERN. « Planetwatch utilisera le cadre d'acquisition de données C2MON développé par CERN, et rejoindra bientôt Innogex, le centre français d'incubation commerciale de technologies CERN, en France. »

À propos d'Algorand Inc.

Algorand Inc. a créé le premier protocole de blockchain PPoS open source et sans permission au monde pour la prochaine génération de produits financiers. Cette blockchain, le protocole Algorand, est le fruit des travaux du cryptographe lauréat du prix Turing Award, Silvio Micali. Algorand Inc., une entreprise de technologie dont la mission est d'éliminer les frictions des échanges financiers, propulse l'évolution DeFi en permettant la création et l'échange de valeur, en créant de nouveaux outils et services financiers, en mettant des actifs sur la chaîne, et en fournissant des modèles de confidentialité responsables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.algorand.com/

À propos de PlanetWatch s.a.s.

Planetwatch s.a.s., est une startup de haute technologie basée en France, à moins de deux kilomètres de CERN. En exploitant synergiquement la blockchain Algorand, le logiciel d'acquisition de données avancé développé par CERN et les capteurs de qualité de l'air haute performance mais peu coûteux développés par un institut de recherche de premier plan, Planetwatch décentralise, encourage et ludifie le suivi de la qualité de l'air. Planetwatch va déployer des réseaux de suivi de qualité de l'air denses et peu coûteux, fournissant ainsi des données en temps réel et créant le premier ledger immuable mondial de données historiques de qualité de l'air. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.planetwatch.io .

