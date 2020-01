Des entrepreneurs technologiques français participent au programme de la Fondation du Qatar dédié à l'innovation





La participation de la délégation d'étudiants français marque l'Année culturelle Qatar-France

DOHA, Qatar, 23 janvier 2020 /PRNewswire/ -- La troisième édition de l'Arab Innovation Academy (AIA), une collaboration entre le Parc des sciences et des technologies du Qatar (QSTP), membre de la Fondation du Qatar pour la recherche, le développement et l'innovation (QF RDI), et l'European Innovation Academy (EIA), a accueilli 10 étudiants français pour la première fois, dans le cadre de l'année culturelle Qatar-France.

L'AIA est le premier et le plus important programme d'entrepreneuriat dans la région panarabe, une collaboration entre QSTP et l'EIA - considéré comme le plus important programme d'entrepreneuriat extrême au monde.

La troisième édition de l'AIA, qui s'est déroulée du 7 au 20 janvier, a donné à 190 entrepreneurs technologiques en herbe une exposition aux expériences réelles sur la manière de développer et de lancer leurs nouvelles entreprises technologiques sur un véritable marché. Plus de 40 mentors et coachs de premier plan venus des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'UE, de Singapour, de la région du Moyen-Orient et du Qatar ont formé les participants sur tous les aspects liés à la création de leur propre entreprise, culminant avec une dernière journée intensive de présentations par 30 équipes.

Henri Gleveau, étudiant français en ingénierie logicielle à l'université de Bretagne Sud, l'un des premiers participants à l'AIA, a déclaré : « Ce fut une expérience vraiment formidable : rencontrer des personnes de différentes cultures et construire ce produit ensemble. Je suis très fier de notre équipe et de tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent. »

« Le mentorat est très positif », a-t-il ajouté. « L'idée de Subearth, notre startup, est [pour les personnes souffrant d'une déficience auditive] de disposer d'un petit boîtier intégré aux lunettes pouvant afficher des sous-titres en temps réel lorsqu'elles discutent avec quelqu'un. »

L'écosystème d'innovation de QSTP a soutenu de nombreuses startups technologiques au cours des 10 dernières années, en tirant parti du réseau de mentors mondiaux d'EIA provenant de la Silicon Valley et d'institutions mondiales de premier plan, les participants à l'AIA ont développé leurs idées pour leurs startups et appris les compétences requises pour devenir des entrepreneurs mondiaux.

Hayfa Al Abdulla, directeur de l'innovation chez QSTP, a déclaré : « L'AIA est l'une des plateformes les plus fructueuses pour promouvoir les talents entrepreneuriaux et les idées innovantes dans la région arabe. Pour cette édition, nous avons été ravis d'accueillir la délégation d'étudiants français, qui a véritablement renforcé la diversité du vivier de talents exceptionnel que l'AIA attire constamment. »

L'AIA 2020 s'est achevée par une cérémonie de remise des diplômes au QSTP le 20 janvier, au cours de laquelle trois lauréats ont été annoncés.

Pour tout complément d'information sur l'AIA et pour consulter la liste complète des lauréats, veuillez consulter le site : aia.inacademy.eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080609/AIA2020_French_guests.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1080610/AIA2020_3_winners.jpg

