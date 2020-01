Évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador - Consultation publique sur le rapport provisoire d'évaluation régionale





OTTAWA, le 23 janv. 2020 /CNW/ - Le Comité de l'évaluation régionale recueille des commentaires du public sur le rapport provisoire d'évaluation régionale pour l'évaluation régionale du forage exploratoire extracôtier pétrolier et gazier à l'est de Terre-Neuve-et-Labrador.

Le Comité invite le public, les groupes autochtones et les groupes d'intervenants, les gouvernements et les autres participants à présenter des commentaires par écrit sur le rapport provisoire d'évaluation régionale. Le rapport provisoire traite des diverses exigences de l'entente d'évaluation régionale qui a été finalisée en avril 2019. Le rapport décrit l'approche, les méthodes et les activités entreprises par le Comité pour réaliser l'évaluation, fournit un aperçu du cadre environnemental existant de la zone d'étude, et traite des effets potentiels et de leur gestion. Le rapport comprend également des renseignements sur les effets cumulatifs, l'intégration des connaissances autochtones, la durabilité, le changement climatique et d'autres considérations.

Le rapport provisoire fournit les recommandations du Comité sur les mesures d'atténuation et de suivi requises pour les activités de forage exploratoire futures dans la zone d'étude et sur la manière dont les principales lacunes en matière d'information devraient être traitées.

Les commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 21 février 2020.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en visitant la page de l'évaluation régionale dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80156). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet.

Un outil d'aide à la décision du système d'information géographique (SIG), lequel a été élaboré dans le cadre du processus d'évaluation régionale, sera publié à une date ultérieure, ainsi que des renseignements détaillés sur le système concernant les activités de participation du public prévues par le comité.

Pour de plus amples renseignements sur l'évaluation régionale, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse canada.ca/aeic.

Aux prochaines étapes, le Comité tiendra compte de tous les commentaires reçus lors de la préparation de son rapport définitif à présenter au ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, au ministre fédéral des Ressources naturelles, au ministre provincial des Ressources et au ministre provincial des Affaires intergouvernementales et autochtones. Une fois que les ministres auront reçu le rapport définitif, l'Agence mettra celui-ci à la disposition du public.

