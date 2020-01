Création de coopératives d'employeurs - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 600 000 $ pour soutenir les PME





QUÉBEC, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les petites et moyennes entreprises aux prises avec des problèmes de main-d'oeuvre, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, est fier d'annoncer l'octroi d'une aide financière de 606 881 $ au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité pour coordonner la mise sur pied de coopératives d'employeurs.

L'objectif du projet est de créer, à travers le Québec et sur une durée de trois ans, 10 coopératives qui offriront aux entreprises membres des services spécialisés en gestion des ressources humaines pour trouver des solutions à leurs besoins communs en matière de recrutement et de formation. Chacune de ces coopératives devrait regrouper entre 5 et 10 entreprises et pourrait, à titre d'exemple, mettre sur pied un département de ressources humaines partagé pour embaucher un ou des conseillers en ressources humaines, et ce, en partageant les coûts et en respectant les moyens des membres.

Services Québec sera un partenaire de premier plan pour mettre de l'avant cette approche novatrice pour mieux outiller et soutenir les PME. Les conseillers aux entreprises s'impliqueront auprès des coopératives d'employeurs afin d'offrir les mesures et services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale selon leurs besoins.

Citations :

« Grâce à ce projet, nous favorisons la prise en charge collective et l'implication des employeurs pour répondre à des besoins communs de main-d'oeuvre ou de gestion des ressources humaines. De plus, il développera l'autonomie des entreprises et la pérennité des solutions mises en place, dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre. En partageant les coûts associés à la gestion des ressources humaines, les coopératives répondront aux besoins des entreprises tout en respectant leurs moyens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Le projet qui est annoncé aujourd'hui représente la solution la plus appropriée pour venir en aide aux entreprises qui ont peu de moyens. Les PME de toutes les régions du Québec éprouvent les mêmes difficultés de recrutement de main-d'oeuvre. En misant sur la force coopérative, elles pourront se donner des services et poursuivre leur croissance. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Au terme du projet pilote, nous souhaitons avoir créé plus d'une dizaine de coopératives d'employeurs qui seront à l'image des besoins de chacune des communautés d'affaires. La coopérative d'employeurs est une approche innovante et intégrée pour soutenir la base économique du Québec que représentent les PME. Le CQCM pourra compter notamment sur l'expertise de la Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ), qui accompagne déjà les entrepreneurs dans la création de coopératives pour mener ce projet. »

Gaston Bédard, président-directeur général du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

Faits saillants :

Pour recruter les entreprises, les coopératives de développement régional du Québec agiront sur le terrain en partenariat avec Services Québec.

Les entreprises visées sont des petites et moyennes entreprises comptant entre 5 et 50 employés.

L'objectif du projet est de recruter au total entre 50 et 100 entreprises pour les 10 coopératives créées.

