Intema signe un important contrat avec LeadFox pour la plateforme de marketing par courriel eFlyerMaker





MONTRÉAL, 22 janv. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF), développeur de eFlyerMaker.com , une plateforme de courrier électronique dotée de suites complètes de conformité et de création de contenu, est heureuse d'annoncer la signature d'un contrat d'une valeur de 104 000 $ avec LeadFox, une entreprise qui possède une plateforme d'automatisation du marketing utilisée par des milliers de PME dans plus de 50 pays.



« Nous sommes ravis d'avoir signé cet important contrat avec LeadFox, un leader dans le monde de l'automatisation du marketing, et d'avoir gagné leur confiance en Intema comme fournisseur de choix pour leurs campagnes de marketing par courriel, » a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema.

« Après avoir comparé plusieurs plateformes de marketing par courriel, nous avons convenu que la solution proposée par Intema correspondait le mieux à nos besoins, » a déclaré Alexandre Paquet, président et cofondateur de LeadFox. « Nous avons un volume de plus de 10 millions de courriels par mois et nous avions besoin d'une plateforme qui possède la capacité de traiter ce volume et bien plus. Les tests que nous avons effectués avec Intema au cours des dernières semaines n'ont fait que confirmer qu'il s'agit d'une plateforme puissante. »

À propos d'eFlyerMaker

eFlyerMaker.com possède de nombreux avantages explicites lorsqu'il s'agit de construire des campagnes de marketing par courriel, faisant d'Intema un choix évident pour les entreprises qui ont besoin :

d'une plateforme de marketing par courriel puissante et facile à utiliser à un prix abordable ;

de fonctions d'automatisation avancées ;

de la gouvernance des données : toutes les données sont conservées au Canada sur les serveurs hautement sécurisés d'Intema, ce qui constitue une exigence légale pour les institutions financières canadiennes, les organismes gouvernementaux et de nombreuses autres entités qui détiennent des renseignements de nature délicate; et

de l'accès à un cadre de conformité solide requis par les entreprises qui opèrent dans des secteurs réglementés comme les services financiers ou qui ont à coeur de protéger leur marque.

À propos d'Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, ceux concernant le rendement financier projeté de la Société, le développement prévu des activités et des projets de la Société, la réalisation de la vision et de la stratégie de croissance de la Société, les sources et la disponibilité de financement pour les projets de la Société, le renouvellement des ententes actuelles avec ses clients, fournisseurs et autres contrats importants, les besoins futurs en liquidités, en fonds de roulement, et en capitaux, sont des énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient fondés sur des hypothèses que la direction de la Société juge raisonnables, rien ne garantit qu'ils s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés. La Société ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour plus de renseignements: Intema Solutions Inc. Laurent Benezra

(514) 465-5453

laurent@intema.ca Alain Béland

(514) 947-5784

alain@intema.ca



Communiqué envoyé le 22 janvier 2020 à 08:50 et diffusé par :