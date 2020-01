Déclaration de Smokey Thomas, président du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO) au sujet de l'arrestation du président d'Unifor

La Chambre de commerce du Montréal métropolitain a présenté aujourd'hui son mémoire intitulé Un environnement dynamique pour stimuler la vitalité des artères commerciales à la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation de la...

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) accueille avec intérêt le projet de loi n° 44 visant la gouvernance efficace de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification. Cependant, nous sommes...