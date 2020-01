La FNEEQ-CSN dénonce une vision réductrice de l'expertise des profs de cégep





MONTRÉAL, le 21 janv. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'étonnement que la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) a pris connaissance des positions mises de l'avant par la Fédération des cégeps à l'occasion des consultations prébudgétaires que tient actuellement le ministre des Finances du Québec. Pour la FNEEQ-CSN, la Fédération des cégeps fait fi de l'expertise des 20?000 professeur-e-s de cégep en demandant au gouvernement de renier leur appartenance à l'éducation supérieure et en envoyant au rebut des pans entiers de leur convention collective. Alors que débutent les négociations nationales, une telle attitude de la part d'une organisation représentant les directions d'établissement ne peut qu'attiser la colère du personnel enseignant.

La convention collective prévoit déjà que l'assemblée départementale est responsable de la qualité des cours, du choix des méthodes pédagogiques et de l'assistance professionnelle. «?Ajouter une équipe multidisciplinaire qui viendrait superviser les professeurs ou les départements, c'est attaquer l'autonomie professionnelle des enseignantes et des enseignants, lesquels possèdent déjà un savoir-faire disciplinaire et pédagogique incontournable. Ce savoir-faire représente la pierre angulaire des programmes et, plus largement, de la vie éducative. Penserait-on engager des profs-ressources dans les universités pour dire aux autres comment enseigner???», questionne Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

Bien que l'objectif d'augmenter le taux de diplomation soit universellement partagé par les départements, ce n'est pas en balayant du revers de la main les lieux de collégialité et d'expertise collective que constituent ceux-ci qu'on y parviendra. Qui plus est, la formation et le niveau élevé de scolarité du personnel enseignant ainsi que les fonctions des assemblées départementales sont des atouts qui ancrent solidement le réseau collégial dans l'enseignement supérieur.

Ironiquement, la Fédération des cégeps admet dans son mémoire que les cégeps ont fait des miracles durant les dernières années en maintenant le taux de diplomation malgré une augmentation substantielle d'étudiants et d'étudiantes en difficulté et des compressions budgétaires draconiennes. «?On pourrait en faire bien davantage si les conditions de travail s'amélioraient et si les cégeps pouvaient bénéficier des mêmes investissements que ceux qui ont été consentis durant les derniers mois au réseau des commissions scolaires,?» précise pour sa part Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35?000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 13 syndicats d'université. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec. La fédération est l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux.

