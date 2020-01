/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Duguid participera à la troisième conférence annuelle d'IMPACT sur la gestion durable au sein de l'industrie des voyages et du tourisme, à Victoria/





VICTORIA, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Diversification de l'économie de l'Ouest Canada), Terry Duguid, prendra la parole à l'occasion de la troisième conférence annuelle d'IMPACT sur la gestion durable au sein de l'industrie des voyages et du tourisme (anglais), au nom de la ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, l'honorable Mélanie Joly.

Cette conférence annuelle d'IMPACT est un forum national de discussions sur l'incidence du secteur du tourisme sur l'économie, la société, l'environnement et le patrimoine culturel. L'objectif d'IMPACT est de permettre au secteur du tourisme, et aux multiples intervenants et communautés touchés par le tourisme, d'adhérer à une vision commune en matière de durabilité économique, sociale et environnementale.

Date : Le mardi 21 janvier 2020



Heure : 15 h 15



Lieu : Centre des congrès de Victoria

720, rue Douglas

Victoria (Colombie-Britannique)

