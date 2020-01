Ciblant l'objectif d'atteindre un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars canadiens, Fleet Complete recrute un nouveau directeur des recettes et une nouvelle directrice financière





Fleet Complete annonce le recrutement d'un nouveau directeur des recettes (CRO), Richard Eyram, en provenance de Salesforce, et d'une nouvelle directrice financière (CFO), Cynthia Schyff, en provenance de Blue Ant Media, et ce dans le but d'accélérer la croissance exponentielle des revenus de la société.

TORONTO, 21 janvier 2020 /CNW/ - Fleet Complete, le fournisseur de solutions de véhicules connectés qui connaît la croissance la plus rapide au monde, annonce la nomination d'un nouveau directeur financier, Richard Eyram, et d'une nouvelle directrice financière, Cynthia Schyff. Ces derniers seront chargés de diriger la prochaine phase d'expansion et de croissance, avec l'objectif ambitieux de réaliser un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars canadiens d'ici 2025.

« Nous sommes très fiers d'accueillir Cynthia et Richard parmi nos cadres supérieurs. Ensemble, ils formeront un duo de choc », a déclaré le fondateur et PDG de Fleet Complete, Tony Lourakis. « Nous sommes ravis que des professionnels d'un si haut calibre, ayant vécu des croissances substantielles, aient choisi de poursuivre leur carrière chez Fleet Complete pour nous aider à franchir la barre d'un milliard de dollars canadiens de chiffre d'affaires », ajoute-t-il.

Ayant contribué à faire croître leurs sociétés respectives de manière exponentielle dans leurs rôles précédents, Eyram et Schyff possèdent un pedigree professionnel impressionnant. Ancien directeur de Salesforce Canada, Richard Eyram est un cadre bien connu dans les domaines du développement SaaS et B2B. Sur une période de 12 ans, il a réussi à transformer la jeune pousse Salesforce Canada en une société réalisant des recettes de centaines de millions de dollars.

Ancienne directrice financière de Blue Ant Media, Schyff possède un savoir-faire financier de longue date. Elle a réussi à augmenter les revenus de son ancienne société de 550 % grâce à la réalisation et à l'intégration de 10 acquisitions sur une période de cinq ans et à l'expansion de la présence mondiale de la société.

« Je suis ravi de rejoindre l'équipe de direction expérimentée de Fleet Complete et de piloter la prochaine phase de la stratégie commerciale de la société », a déclaré Schyff. « Nous cherchons à nous développer sur davantage de marchés et de régions tout en générant une croissance énorme au cours des prochaines années », ajoute-t-elle.

« Cette mission s'avère extrêmement passionnante au vu de la prochaine vague de croissance explosive et des opportunités dans le secteur des véhicules connectés », a déclaré Eyram. « Nous vivons aujourd'hui la quatrième révolution industrielle avec la maturité du cloud, l'émergence d'une véritable intelligence artificielle, la 5G, l'essor du edge computing (informatique en périphérie) et, bien entendu, la croissance exponentielle de l'Internet des objets. En nous appuyant sur les vingt ans d'expérience de Fleet Complete dans l'industrie et sur sa réputation solide auprès des partenaires et investisseurs actuels, nous serons largement capables de devenir une société à 1 milliard de dollars canadiens de chiffre d'affaires d'ici 2025 », conclut-elle.

À propos de Fleet Complete®

Fleet Complete® est un fournisseur mondial de premier rang de technologies de véhicules connectés offrant des solutions essentielles de gestion de flottes, d'actifs et des effectifs mobiles. La société dessert environ 600 000 abonnés et plus de 35 000 entreprises au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Australie et dans toute l'Europe. Elle entretient des partenariats de distribution stratégiques avec AT&T aux États-Unis et au Mexique, TELUS au Canada, Telstra en Australie et Deutsche Telekom (T-Mobile) dans plusieurs pays européens. Fleet Complete cultive de solides partenariats FEO avec des leaders du marché mondial comme General Motors, Toyota, Mitsubishi Australia et Cummins, entre autres. Ayant remporté de nombreux prix pour son innovation et sa croissance, elle demeure l'une des entreprises à la croissance la plus rapide au monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fleetcomplete.com.

David Prusinski, Directeur général adjoint chargé des ventes et du marketing chez Fleet Complete, marketing@fleetcomplete.com

