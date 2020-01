Jefferies va consacrer les négociations du mercredi 22 janvier en Asie-Pacifique au combat contre les feux de forêt en Australie





Jefferies a confirmé que la firme consacrera la journée de négociation de demain, mercredi 22 janvier 2020, aux opérations de secours nécessaires suite aux dégâts causés par les récents incendies qui ravagent l'Australie.

Comme annoncé précédemment, Jefferies fera don des commissions nettes pour l'ensemble des opérations effectuées le mercredi 22 janvier par les clients de la firme dans le monde entier sur les titres de la région Asie-Pacifique, y compris sur les actions, revenus fixes et opérations de change. En outre, tous les employés de la société à travers le monde auront la possibilité de faire un don personnel aux opérations de secours. Jefferies versera une somme égale au total des dons de ses employés et de toutes les commissions passées par ses clients ce jour-là. L'ensemble des contributions sera ensuite reversé aux organisations de secours directement impliquées dans les opérations de sauvetage et de reconstruction en Australie.

Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président de Jefferies, ont commenté : « Chez Jefferies, tout le monde est véritablement attristé et préoccupé par l'ampleur de cette catastrophe, que ce soit nos nombreux collègues en Australie, nos 423 collègues en Asie-Pacifique ou nos 3813 collègues dans le monde entier. Nous espérons que ce don de Jefferies aidera, ne serait-ce qu'un peu, à soulager la douleur des personnes touchées par cette catastrophe, et nous encourageons nos clients et employés du monde entier à se joindre à nos efforts pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. »

Jefferies Group LLC, la plus grande banque d'investissement mondiale indépendante à service complet, dont le siège social se trouve aux États-Unis et qui se consacre à servir ses clients depuis plus de 55 ans, est un chef de file qui met au service des investisseurs, des entreprises et des gouvernements ses connaissances du marché, son expertise et ses capacités d'exécution. Notre société fournit une gamme complète de services de banque d'investissement, de conseil, de vente et de négociation, de recherche et de gestion du patrimoine pour tous les types de produits en Amérique, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale en propriété exclusive de Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF), une société de services financiers diversifiés.

