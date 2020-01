Vayyar Imaging rejoint CLEPA pour promouvoir la sécurité automobile à l'échelle mondiale





Vayyar devient membre de CLEPA, rejoignant ainsi le vaste réseau d'entreprises visionnaires qui se consacrent à faire avancer les solutions de sécurité automobile révolutionnaires

TEL AVIV, Israël, 21 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Vayyar Imaging, le leader mondial de la technologie de radar d'imagerie 4D, a rejoint CLEPA (European Association of Automotive Suppliers), l'Association européenne des équipementiers automobiles.

Le seul radar sur puce MIMO de Vayyar affiche la dimension, l'emplacement, le schéma respiratoire et le mouvement des personnes, en utilisant l'imagerie 4D propriétaire VOXEL à nuages de points. Cette technologie à haute résolution et haute performance permet une classification complète de l'environnement intérieur et extérieur du véhicule, indépendamment de la ligne de mire, du mauvais éclairage ou des conditions météorologiques difficiles.

CLEPA, la voix des équipementiers automobiles européens, basée à Bruxelles, rassemble un réseau de plus de 3 000 entreprises et 100 équipementiers automobiles dans différents groupes pour fournir et diffuser des solutions au service d'une mobilité sûre, intelligente et durable. En rejoignant CLEPA, Vayyar va pouvoir renforcer sa présence dans l'industrie automobile européenne, en protégeant un plus grand nombre de vies grâce à sa technologie abordable, miniature, polyvalente et prête à être commercialisée.

« Nous sommes heureux de rejoindre CLEPA et ravis à l'idée de collaborer avec son vaste réseau d'entreprises tournées vers l'avenir », a déclaré Ian Podkamien, directeur du développement de l'activité automobile chez Vayyar. « Travailler en binôme avec ce groupe à la pointe du secteur constitue la bonne plate-forme pour prendre les rênes de la mobilité de la prochaine décennie, accroître la sécurité des individus à l'intérieur et à l'extérieur des véhicules de manière abordable et réduire considérablement le nombre de blessures liées à l'automobile en Europe et dans le monde entier. »

Le capteur intelligent multifonctions de Vayyar crée une nouvelle possibilité de bénéficier d'une solution de sécurité exhaustive à faible coût. Un seul capteur placé à l'intérieur de la voiture peut non seulement fournir un meilleur rappel de bouclage des ceintures de sécurité (SBR), mais aussi permettre la détection de présence d'enfant (CPD), même si l'enfant en bas âge est recouvert par une couverture, caché dans un siège auto ou dans l'espace pour les pieds. Un capteur peut couvrir jusqu'à deux rangées complètes du véhicule, tout en faisant la différence entre les enfants et les adultes. Notre solution SRR (radar à courte portée) extérieure cartographie et classifie tout ce qui entoure le véhicule pour activer des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), notamment le freinage autonome d'urgence (AEB), l'assistance au stationnement, pour ne citer que ceux-là.

Vayyar est le premier prestataire à combler l'écart entre la robustesse des radars et la résolution de la télédétection par radar (Lidar) et de l'optique. Le radar sur puce (ROC) de Vayyar est doté de jusqu'à 48 émetteurs-récepteurs, d'un processeur de signal numérique (DSP) interne pour le traitement des signaux en temps réel et il constitue la première solution de capteur de qualité automobile au monde à prendre en charge des bandes allant de 60 GHz à 79 GHz au service d'une flexibilité mondiale. Le capteur unique multifonctions de Vayyar s'intègre aisément dans le cadre automobile existant et réduit ainsi les coûts totaux, directs et indirects et le nombre de capteurs nécessaires pour le véhicule. Vous pouvez découvrir une courte vidéo de son fonctionnement en cliquant ici.

Sigrid de Vries, secrétaire générale de CLEPA, a déclaré : « L'approche innovante de Vayyar en matière de sécurité automobile s'inscrit dans notre vision de l'industrie qui consiste à mettre une mobilité extrêmement sécurisée, durable, intelligente et compétitive à disposition dans le monde entier. Nous souhaitons la bienvenue à Vayyar dans notre communauté et avons hâte de travailler de concert pour faire progresser les solutions automobiles ».

Ressources de dossier de presse ->

À propos de Vayyar Imaging

Vayyar Imaging est un acteur de premier plan mondial dans la technologie d'imagerie radar de type 4D, qui fournit des capteurs abordables et très sophistiqués à une large gamme de secteurs d'activité. Offrant des applications dans les secteurs de l'automobile, de la maison intelligente, de la robotique, du commerce de détail, des essais de RF (radiofréquence) et du médical, les capteurs intelligents de Vayyar peuvent voir à travers les murs et les objets, cartographier les environnements et suivre les mouvements en temps réel. Sa puce de pointe couvre les bandes d'imagerie et de radar dans la gamme de fréquences allant de 3 GHz à 81 GHz, avec jusqu'à 72 émetteurs-récepteurs dans chaque puce et un processeur de signal numérique (DSP) très performant intégré. Le capteur à antennes multiples de Vayyar offre des niveaux de précision sans précédent, ce qui permet d'obtenir des images 4D haute résolution à nuages de points. Les capteurs Vayyar peuvent fonctionner dans toutes les conditions environnementales, sans être affectés par la ligne de mire, l'éclairage ou les conditions météorologiques. Vayyar développe la prochaine génération de technologie de détection qui est miniature, abordable et suffisamment polyvalente pour avoir une répercussion sur la vie de tout un chacun. Bienvenue dans un monde où la détection intelligente fait partie de la vie quotidienne.

À propos de CLEPA

CLEPA, l'Association européenne des équipementiers automobiles, représente plus de 3 000 entreprises fournissant des pièces de pointe et des technologies innovantes au service d'une mobilité sûre, intelligente et durable.

CLEPA rassemble plus de 120 fournisseurs mondiaux de pièces, systèmes et modules automobiles et plus de 20 associations professionnelles nationales et associations sectorielles européennes. CLEPA est la voix de l'industrie des équipementiers automobiles dans l'Union européenne et assure les liens entre le secteur et les décideurs politiques.

Contact avec les médias pour Vayyar

Sarah Small

vayyar@headline.media

+44-203-807-1858

Contact avec les médias pour CLEPA

Pilar Perez

p.perez@clepa.be

Communiqué envoyé le 21 janvier 2020 à 04:00 et diffusé par :