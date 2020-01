Animal Health Investment Europe a annoncé le nom des finalistes qui participeront à la Vitrine de l'Innovation





Les noms des finalistes sélectionnés pour participer à la Vitrine de l'Innovation d'Animal Health Investment Europe ont été rendus publics. Le principal forum d'investissement met en valeur les innovations les plus passionnantes dans le domaine de la santé et de la nutrition animales, qui met en relation des entreprises émergentes, des investisseurs financiers et des partenaires d'entreprise stratégiques.

Découvrez les profils des 20 sociétés-finalistes qui présenteront leurs produits lors de cet événement. (Cliquez ici)

La Vitrine de l'Innovation est une occasion, reconnue dans le monde entier, pour des entreprises de présenter leurs produits aux personnalités et investisseurs les plus influents de l'industrie. 20 jeunes entreprises, triées sur le volet, ont été sélectionnées par le Comité de sélection, qui comprend Cindy Cole, partenaire chez Digitalis Ventures, Maarten Goossens, cofondateur et directeur de Anterra Capital et Spencer Swayze, directeur général de Paine Schwartz Partners, LLC. Les finalistes prendront la parole sur la scène principale pour se présenter, et présenter leurs innovations et réalisations.

Cette année, les 20 sociétés participantes se divisent en deux catégories distinctes pendant toute la durée du forum:

10 start-ups présenteront leurs innovations dans l'espace dédié aux animaux de compagnie et soins des animaux, étudiant les traitements du cancer pour les animaux de compagnie, les tests de diagnostic aux points de services, destinés au marché vétérinaire, et les dispositifs portables pour animaux domestiques.

Finalistes de la catégorie animaux de compagnie

Scout Bio

AniV8

LiVET AG

Bioceltix

Accessible Diagnostics, LLC

K9 Biotech

Aminol

GENCLIS SA

PetBioCell GmbH

Okava Pharma

10 jeunes entreprises présenteront leurs innovations dans l'espace dédié aux animaux de production et aux agrotechnologies animales, mettant l'accent sur l'exploration de nouveaux vaccins efficaces, la prévention des maladies et le développement de la croissance de tous les secteurs des animaux de production, dont l'aquaculture.

Finalistes de la catégorie Animaux de production

Advanced Animal Diagnostics

Aquatic Biologicals

Glysantis Animal Health

Soos Technology

Resilient Biotics

AquiNovo Ltd.

ViroVet NV

Applied LifeSciences & Systems

Malcisbo AG

SynVaccine

Le 25 février, date à laquelle le nom du lauréat sera rendu public, tous les finalistes présenteront leurs innovations au groupe chez Animal Health Investment Europe.

L'an passé, les lauréats du Prix de l'Innovation de la Vitrine de l'Innovation ont été Rex Animal Health et Proteon Pharmaceuticals, dans les catégories Santé animale et Nutrition animale, respectivement.

Animal Health Investment Europe, qui se tiendra les 25 ? 26 février 2020, est actuellement dans sa 5e édition. Ce forum est l'événement phare de la série mondiale d'événements dédiés à la santé animale. Il accueille jusqu'à plus de 550 décideurs de haut rang, travaillant dans de grandes sociétés pharmaceutiques, des anges financiers et des investisseurs en capital de risque, dans le but de présenter les occasions d'investissement les plus passionnantes du domaine de la santé animale, dans toutes les espèces étudiées.

