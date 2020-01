Wipro se positionne comme un Leader dans le rapport « Réseau ? Solutions et services définis par logiciel, pour les pays scandinaves et le Royaume-Uni »





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), une société mondiale de premier plan spécialisée dans les technologies de l'information, le conseil et les services de processus d'affaires, a annoncé aujourd'hui avoir été positionnée comme Leader dans le rapport « ISG Provider Lenstm: Network - Software Defined Solutions and Services quadrant report for Nordics and the U.K » (ISG Provider Lenstm : Réseau ? Solutions et services définis par logiciel, pour les pays scandinaves et le Royaume-Uni). Les rapports ont été rédigés par Avimanyu Basu.

ISG a décerné cette reconnaissance à Wipro après avoir évalué les capacités de 153 fournisseurs dans les sept quadrants suivants : Services WAN gérés ; Services supplémentaires (non essentiels) pour réseaux mobiles (4G/5G) ; Services de transformation SDN (conseil et mise en oeuvre) ; Équipements et services SD-WAN (DIY) ; Services de sécurité SDN ; Technologies de réseau SD (de base) et ; Technologies de réseau SD (du mobile à l'edge).

Wipro a été nommée « Leader » dans les quadrants des services WAN gérés, des services de transformation SDN (conseil et mise en oeuvre), des services de sécurité SDN, des technologies de réseau SD (de base) et des technologies de réseau SD (du mobile à l'edge), dans le rapport « ISG Provider Lenstm: Network - Software Defined Solutions and Services quadrant report for Nordics » (ISG Provider Lenstm : Réseau ? Solutions et services définis par logiciel, pour les pays scandinaves).

Séparément dans le rapport « ISG Provider Lenstm: Network - Software Defined Solutions and Services quadrant report for UK » (ISG Provider Lenstm : Réseau ? Solutions et services définis par logiciel, pour le Royaume-Uni), Wipro a été reconnue comme un Leader dans les quadrants Services WAN gérés, Services de transformation SDN (conseil et mise en oeuvre) et Services de sécurité SDN, ainsi que comme une étoile montante dans les quadrants Services supplémentaires (non essentiels) pour réseaux mobiles (4G/5G), Technologies de réseau SD (de base) et Technologies de réseau SD (du mobile à l'edge).

Le rapport « ISG Provider Lenstm: Network - Software Defined Solutions and Services quadrant report for Nordics » souligne que l'approche agnostique-FEO adoptée par Wipro, sa livraison flexible, son modèle d'engagement polyvalent et sa main-d'oeuvre qualifiée combinés à une empreinte mondiale, un éventail d'IP et d'outils ont aidé l'entreprise à proposer aux clients, des solutions fiables et holistiques basées sur l'IA et l'APR. Selon le rapport « ISG Provider Lenstm: Network - Software Defined Solutions and Services quadrant report for UK », Wipro apporte la bonne combinaison d'automatisation, d'intelligence artificielle et de conseil stratégique pour un client recherchant une optimisation et pas nécessairement une transformation de son réseau. La société dispose d'un portefeuille important et fiable de services gérés pour le WAN et le SD-WAN traditionnels au Royaume-Uni, ainsi que d'une vaste base de clients d'entreprise.

Selon les analystes d'ISG, « En Scandinavie, Wipro propose une large gamme de produits partenaires et de solutions internes qui rendent possible la connectivité d'entreprise et créent un écosystème de partenariat solide avec les fournisseurs de sécurité. Les divers produits et services dotés de capacités internes ou partenaires renforcent ses capacités de R&D. »

« Les services de réseau gérés, de Wipro couvrent à la fois des solutions standard et des solutions personnalisées spécifiques au client, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Ceux-ci vont de la conception, du développement et du déploiement, à la maintenance du réseau géré. Wipro offre des services de réseau SD fiables et couvre les services sur les réseaux de centres de données, WAN, SD-WAN et SDN/NFV, qui utilisent les solutions Swift SDN et WANFreedom. Le modèle de prestation de Wipro axé sur le conseil, et soutenu par une gamme d'outils, de produits et de processus, ainsi que par une forte capacité d'ingénierie numérique et réseau, permet à la société d'offrir un service fluide de transformation de réseau d'entreprise », ont noté les analystes.

Kiran Desai, vice-président principal et chef mondial des services cloud et infrastructure, chez Wipro Limited a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir été reconnus comme un leader dans plusieurs quadrants dans le rapport d'ISG ?Provider Lenstm for Networks - Software Defined Solutions and Services for Nordics and the UK'. Nous considérons que cette reconnaissance souligne nos capacités à gérer de grands projets de transformation de réseau dans la région, et permet à nos clients d'accélérer leur parcours numérique. Nous avons investi massivement dans les talents et le développement des compétences futures dans un réseau programmable centré sur l'API, créé un cadre et des méthodologies réutilisables à l'aide de plateformes intelligentes, d'outils d'automatisation, des meilleures pratiques de l'industrie telles que Wipro Holmestm pour IA/AM, de la plateforme ServiceNXTtm pour la cohérence des processus ITIL, de la gouvernance, de la conformité et de la sécurité, le tout fourni via nos centres de livraison. »

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société leader mondiale en technologies de l'information, conseils et services de processus métiers. Nous tirons parti du pouvoir de l'informatique cognitive, de l'hyperautomatisation, de la robotique, du cloud, de l'analytique et des technologies émergentes, pour aider nos clients à s'adapter au monde numérique, et leur assurer le succès. Société reconnue mondialement pour son portefeuille complet de services, son solide engagement en faveur de la durabilité et sa forte responsabilité citoyenne, nous possédons un effectif dévoué de plus de 175 000 personnes, au service de clients répartis sur six continents. Ensemble, nous découvrons des idées et établissons les liens nécessaires pour construire un avenir meilleur, entièrement nouveau.

