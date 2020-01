Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera du financement pour des projets d'abandon du tabagisme

L'administratrice en chef de la santé publique du Canada et des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront un point de presse sur un nouveau coronavirus (désigné 2019-nCoV). Bien qu'à l'heure actuelle, aucun cas de ce nouveau coronavirus n'a...

Imperial Tobacco Canada donne le coup d'envoi à la Semaine nationale sans fumée en demandant aux gouvernements provinciaux et fédéral de réglementer les produits de vapotage en fonction des faits et non de la peur. Cet appel à une réglementation...