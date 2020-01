Cannara Biotech Inc. présente ses résultats du premier trimestre de 2020





VANCOUVER, le 20 janv. 2020 /CNW/ - Cannara Biotech Inc. (« Cannara » ou la « Société ») (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB), une entreprise de cannabis émergente intégrée verticalement et axée sur la culture et la vente de cannabis séchés de première qualité et de produits infusés au cannabis, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019. À moins d'indication contraire, tous les montants en dollars sont indiqués en dollars canadiens.

FAITS SAILLANTS OPÉRATIONNELS

Soumis sa trousse des éléments de preuve du lieu à Santé Canada pour la phase 1 de son installation de Farnham , au Québec, afin d'obtenir l'autorisation de cultiver, transformer et vendre du cannabis séché de première qualité et des produits infusés au cannabis.

pour la phase 1 de son installation de , au Québec, afin d'obtenir l'autorisation de cultiver, transformer et vendre du cannabis séché de première qualité et des produits infusés au cannabis. Obtenu un premier prêt hypothécaire de six millions de dollars, garanti au moyen de son installation de Farnham , auprès d'une institution financière canadienne, ce qui a entraîné une réduction des frais d'intérêt annuels.

« Sur le plan opérationnel, au cours du trimestre, nous avons mis l'accent sur les préparatifs finaux et détaillés de notre installation de Farnham en attendant de recevoir le feu vert pour commencer la culture, a déclaré Barry Laxer, chef de l'exploitation de Cannara. Le bâtiment, qui compte 18 salles de culture modernes et de grande taille et présente des caractéristiques techniques de pointe, est sur le point de devenir un facteur déterminant au sein du secteur du cannabis au Québec, en permettant d'obtenir un produit qui, selon nous, deviendra rapidement le produit de prédilection du consommateur : cultivé à l'intérieur, à teneur élevée en THC, floraison et cristallisation rigoureuses, et un profil riche en terpène et de saveurs. »

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

La Société mène ses activités dans deux secteurs opérationnels: 1) les activités intérieures qui comprennent la culture, la transformation et la vente de cannabis séchés de première qualité et de produits infusés au cannabis destinés exclusivement au marché canadien (activités canadiennes) et 2) le commerce électronique au détail d'une sélection des meilleurs produits de CBD dérivés du chanvre voué exclusivement au marché des États-Unis (activités américaines).

PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 30 NOVEMBRE 2019

Activités canadiennes

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 1 856 014 $, comparativement à 2 190 771 $ pour la même période lors de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une diminution favorable des dépenses de 334 757 $. La perte d'exploitation pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019 était de 1 856 014 $, par rapport à 2 190 771 $ pour la même période lors de l'exercice précédent. La Société est d'avis qu'elle sera en mesure de générer, dans ce secteur, des revenus qui couvriront ses frais d'exploitation une fois que Cannara aura obtenu son permis et qu'elle sera prête à commercialiser ses produits.

Activités américaines

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, la Société a généré des revenus découlant de ses produits de 5 721 $ et engagé 3 923 $ en coûts associés aux biens vendus. ShopCBD.com a été lancé en novembre 2019.

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, le secteur opérationnel a engagé des dépenses d'exploitation de 600 969 $, comparativement à néant pour la même période lors de l'exercice précédent, car le secteur opérationnel a été créé au troisième trimestre de l'exercice 2019. Les dépenses d'exploitation de l'exercice en cours comprennent principalement 204 364 $ en salaires et avantages sociaux pour développer, soutenir et exploiter l'entreprise, 188 112 $ en dépenses de marketing pour lancer ShopCBD.com et attirer des visiteurs sur le site, et 156 372 $ en frais généraux et administratifs liés aux logiciels d'exploitation de la plateforme de commerce électronique et aux dépenses associées aux fournitures de bureau.

Le secteur opérationnel a enregistré une perte d'exploitation de 599 171 $, dont 377 403 $ étaient attribuables aux actionnaires de la Société.

Autre

Afin d'augmenter ses flux de trésorerie pendant la construction des installations de Farnham, la Société a loué à deux locataires une surface de 333 551 pieds carrés sur la superficie totale de 625 000 pieds carrés.

La Société a généré des revenus de location de 527 528 $ pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, par rapport à 518 443 $ pour la même période de l'année précédente. Cette hausse s'explique par l'augmentation des loyers prévue aux contrats. Afin de générer ces revenus de location, la Société a engagé des coûts d'exploitation des baux de 29 632 $ au cours de la période de trois mois close le 30 novembre 2019, comparativement à 52 538 $ au cours de la même période de l'exercice précédent. La diminution des dépenses d'exploitation des baux est attribuable au moment où les dépenses d'impôt foncier ont été engagées et à l'annulation d'une entente de gestion immobilière en octobre 2019. La Société assurera la gestion de la propriété à l'interne afin d'accroître les revenus nets provenant des baux.

La Société a généré 497 896 $ en revenus d'exploitation découlant d'autres activités pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, ce qui est comparable aux revenus de 465 905 $ générés au cours de la même période de l'exercice précédent.

La perte nette déclarée découlant d'autres activités pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019 était de 485 815 $, comparativement à 114 455 $ au cours de la même période de l'exercice précédent, ce qui s'est traduit par une augmentation défavorable de la perte nette de 371 360 $. Cette augmentation est attribuable aux facteurs suivants :

Hausse de 93 282 $ de la rémunération fondée sur les actions découlant des options d'achat d'actions accordées au 30 novembre 2019, par rapport au 30 novembre 2018;

Augmentation de la charge d'amortissement de 400 367 $, la Société ayant commencé à amortir l'installation de Farnham et les actifs connexes à compter du 12 septembre 2019;

et les actifs connexes à compter du 12 septembre 2019; Diminution de la charge financière de 90 298 $, principalement attribuable à la baisse du taux d'intérêt payé sur l'hypothèque obtenue en octobre 2019.

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, la Société a déclaré une perte globale totale de 2 944 233 $, soit une perte par action de 0,01 $, comparativement à 2 305 336 $, soit une perte par action de 0,01 $ pour la même période de l'exercice précédent.

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL

La Société a déclaré un fonds de roulement net de 11,358,538 $ au 30 novembre 2019 (22 737 628 $ au 31 août 2019). La baisse du fonds de roulement net est principalement attribuable à la classification de la nouvelle hypothèque comme passif courant dans les états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière, étant donné que l'entente inclue une condition que l'hypothèque est remboursable sur demande.

La Société estime avoir dépensé la majeure partie du capital requis pour mettre en oeuvre la phase 1 de l'installation de Farnham. Au cours de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2020, la Société prévoit dépenser davantage en équipement de production lié à l'emballage, à l'extraction et aux dérivés du cannabis.

La Société prévoit qu'au 30 novembre 2019, ses ressources de trésorerie lui permettront de financer ses dépenses d'exploitation pour au moins les 12 mois suivant cette date.

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation se sont élevés à 3 383 725 $ Les flux de trésorerie employés pour les activités d'exploitation étaient principalement destinés aux dépenses liées aux salaires du personnel, aux dépenses initiales de préparation de l'installation de Farnham en vue des opérations, y compris la mise en place d'un système de planification des ressources d'entreprise (ERP), aux honoraires professionnels pour le développement des activités commerciales par secteur opérationnel de l'entreprise, aux primes d'assurance supplémentaires pour couvrir une installation de cannabis construite à des fins particulières, aux frais de déplacement et dépenses associées à une entreprise publique.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, les liquidités utilisées pour les activités de financement se sont élevées à 399 467 $, ce qui est principalement attribuable aux intérêts payés sur le prêt hypothécaire de 301 868 $ et un paiement de 68 904 $ en lien avec la location.

Au cours de la période de trois mois close le 30 novembre 2019, la Société a reçu un prêt hypothécaire de 6 000 000 $, et les fonds obtenus ont servi à rembourser l'hypothèque existante.

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, les flux de trésorerie servant aux activités d'investissement se sont élevés à 5 755 462 $. Les activités d'investissement qui ont eu lieu au cours de cette période concernent essentiellement la construction et l'acquisition d'équipement de production afin de rendre opérationnelle la phase 1 de l'installation de Farnham, en prévision de l'octroi du permis au début de la nouvelle année. De plus, la Société a investi 58 663 $ pour le développement technique de sa plateforme de commerce électronique en ligne relativement à ses activités américaines.

Pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019, la Société a reçu 88 781 $ en intérêts créditeurs liés aux intérêts courus sur les soldes de trésorerie. Il n'y a aucune restriction quant à la capacité de l'entreprise d'utiliser ses liquidités pour ses besoins opérationnels pendant qu'elle accumule des intérêts sur le solde inutilisé.

ACTIONS EN CIRCULATION

À la date du présent rapport, la Société avait 706 970 705 actions ordinaires en circulation. Il y avait 14 748 710 bons de souscription et 39 764 424 options émises.

Pour en savoir plus ou consulter les états financiers complets et le rapport de gestion pour la période de trois mois close le 30 novembre 2019 ou obtenir des renseignements complémentaires sur la société ou ses documents publics, veuillez visiter le site www.sedar.com ou le site Web de la Société.

Cannara Biotech

Cannara Biotech (CSE: LOVE) (OTCQB: LOVFF) (FRA: 8CB) a construit une des installations de culture intérieure de cannabis les plus importantes au Canada et la plus vaste au Québec (625 000 pieds carrés). Tirant parti des faibles coûts d'électricité au Québec, l'installation de Cannara Biotech produira du cannabis de première qualité cultivé à l'intérieur, ainsi que des produits infusés au cannabis destinés aux marchés canadiens et internationaux.

Le marché boursier canadien et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Mise en garde concernant les « renseignements prospectifs »

Le présent communiqué contient certains renseignements prospectifs. De tels renseignements comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels divergent substantiellement de ceux sous-entendus dans les énoncés aux présentes. Donc, ces énoncés ne devraient pas être perçus comme des garanties de rendements ou résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances actuelles de la Société, sur ses suppositions et sur les renseignements actuellement disponibles, ainsi que sur d'autres facteurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de publication de ce communiqué de presse. En raison des risques et des incertitudes, incluant ceux identifiés par la Société dans ses documents publics déposés, les événements réels peuvent différer de façon considérable des attentes actuelles. La Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres éléments.

