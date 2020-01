­­­Avis aux médias - Réforme du mode de scrutin : La Coalition pour la réforme électorale se positionne en vue de la commission parlementaire





MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Alors que débuteront, le 22 janvier prochain, les consultations devant la commission parlementaire sur le projet de loi 39 établissant un nouveau mode de scrutin, la Coalition pour la réforme électorale maintenant ! entend inviter le gouvernement et les partis à la coopération afin de bonifier significativement le projet qui est sur la table. La Coalition souhaite aussi clarifier sa position à l'égard du référendum en période électorale dont les dispositions sont détaillées dans les amendements déposés par la ministre de la justice Sonia LeBel, le 5 décembre dernier.

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), le Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN), le Réseau québécois de l'action communautaire autonome (RQ-ACA), le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec (RTRGFQ), Solution étudiante nationale pour un scrutin équitable (SENSÉ), le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) et l'Union étudiante du Québec (UÉQ) seront présents.

Quoi : Conférence de presse

Où : Centre St-Pierre (1212, rue Panet, Montréal) - Salle 203

Quand : Le lundi 20 janvier 2020, à 10h00

SOURCE Coalition pour la réforme électorale maintenant !

