17 personnalités de Québec honorées pour l'organisation de congrès internationaux





QUÉBEC, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Lors de la soirée Hommage aux ambassadeurs qui s'est déroulée, le 16 janvier, à la salle de diffusion Le Diamant, Québec Destination affaires a mis en lumière le travail exceptionnel de personnalités membres du Cercle des ambassadeurs ayant contribué au rayonnement de la destination en organisant un congrès international à Québec en 2019.

« L'apport de ces leaders influents est remarquable. Je tiens à remercier et à féliciter tous les lauréats qui se sont investis dans l'organisation de congrès. Grâce à ces 17 ambassadeurs, majoritairement des professeurs-chercheurs de l'Université Laval et de centres de recherche, la ville de Québec a accueilli 16 congrès internationaux en 2019 et des milliers de congressistes du monde entier. Ces événements ont généré 11 M$ en retombées économiques. », a souligné le président de Québec Destination affaires et président-directeur général du Centre des congrès de Québec, M. Pierre-Michel Bouchard.

En plus de l'annonce des lauréats dans la catégorie Événements tenus en 2019, les prix Ambassadeur de l'année et Événement de l'année ont été décernés à deux ambassadeurs qui se sont particulièrement distingués en 2019.

Le prix Ambassadeur de l'année 2019 a été remis à M. Sylvain Moineau, professeur titulaire à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval, chercheur à la Faculté de médecine dentaire et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les bactériophages. Grâce à ce scientifique, le Centre des congrès de Québec a accueilli, du 17 au 20 juin 2019, la 13e édition du Congrès international CRISPR, une première au Canada.

Le prix Événement de l'année 2019 a été remis à M. Nicolas Turgeon, gestionnaire stratégique et innovation au Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) et président de l'Association pour la prévention de la contamination de l'air et du sol (APCAS), pour la tenue de l'Air & Waste Management Association's 112th Annual Conference & Exhibition. ACE 2019 a attiré 1 100 experts au Centre des congrès de Québec, du 25 au 28 juin 2019, et a généré des retombées économiques de 2,3 M$ dans la région.

Lauréats - Catégorie Événements tenus en 2019

Aéroport international Jean-Lesage de Québec

Route Americas 2019, Centre des congrès de Québec - Février 2019

Véronique Landry

Université Laval - Chaire de recherche industrielle du CRSNG-CANLAK en finition des produits du bois d'intérieur

IRG50, Fairmont Le Château Frontenac - Mai 2019

Réal Vallée

Centre d'optique, photonique et laser

Photonics North, Centre des congrès de Québec - Mai 2019

Anne-Sophie Poulin-Girard

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

Education and Training in Optics and Photonics - ETOP 2019

Centre des congrès de Québec - Mai 2019

Simon Thibault

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

A04ELT6, Centre des congrès de Québec - Juin 2019

Sylvain Moineau

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

CRISPR, Centre des congrès de Québec - Juin 2019

Louis Flamand

Centre de recherche du CHU de Québec

11th International Conference on HHV-6 & HHV-7, Hôtel Le Concorde - Juin 2019

Nicolas Turgeon

Centre de recherche industrielle du Québec

ACE 2019 - Air & Waste Management Association's 112th Annual Conference & Exhibition

Centre des congrès de Québec - Juin 2019

Clermont E. Dionne

Université Laval - Faculté de médecine

XVIth International Forum for Back and Neck Pain Research in Primary Care

Centre des congrès de Québec - Juillet 2019

France Légagé

Université Laval - Faculté de médecine

10e Conférence internationale sur la décision partagée - Université Laval - Juillet 2019

Diego Mantovani

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

7th International Symposium on Surfaces and Interfaces for Biomaterials

Centre des congrès de Québec - Juillet 2019

Guy Doré

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

18th International Conference on Cold Regions Engineering and the 8th Canadian Permafrost Conference, Centre des congrès de Québec - Août 2019

Tigran Galstian

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

18th Optics of Liquid Crystals 2019, Hôtel Château Laurier - Septembre 2019

Denis Laurendeau et Jean-François Lalonde

Université Laval - Faculté des sciences et de génie

3DV 2019 - International Conference on 3D Vision

Centre des congrès de Québec - Septembre 2019

Sylvain Gagnon

FPInnovations

Woodrise, Centre des congrès de Québec - Septembre 2019

André Chicoine

Congrès francophone ISACA, Hôtel Le Concorde - Octobre 2019

À propos de Québec Destination affaires

Créée en 2013, Québec Destination affaires est le bureau officiel des réunions et congrès où s'adresser pour la tenue et l'organisation de tous types d'événements d'affaires à Québec. Cette force de vente résulte d'un partenariat entre l'Office du tourisme de Québec et le Centre des congrès de Québec et a pour mission de favoriser la tenue de congrès, réunions et autres événements sur les marchés hors Québec. https://www.quebec-cite.com/fr/congres/

À propos du Cercle des ambassadeurs de Québec

Sous la responsabilité de Québec Destination affaires, le bureau officiel des congrès et réunions de Québec, le Cercle des ambassadeurs soutient et accompagne des experts et leaders locaux dans leurs démarches pour organiser un congrès international à Québec. Il regroupe 150 ambassadeurs influents et dynamiques qui ont organisé un congrès ou ont un projet viable en cours. Le Cercle a été fondé en 1995 par le Centre des congrès de Québec, l'Office du tourisme de Québec et la Chambre de commerce et d'industrie de Québec. Québec International et l'Aéroport international Jean-Lesage se sont joints aux partenaires par la suite. www.cercledesambassadeurs.com

