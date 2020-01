Westinghouse remporte le projet de modernisation I&C d'Ovationtm au sein des unités 5 et 6 de Kozlodouy





CRANBERRY TOWNSHIP, Pennsylvanie, 16 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Westinghouse Electric Company a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat avec la centrale nucléaire de Kozlodouy en Bulgarie, pour migrer ses systèmes actuels d'informations et de contrôle (I&C) basés sur la plateforme Ovationtm des unités 5 et 6 vers sa toute dernière version, offrant ainsi une compétitivité et une efficience accrues dans la manière dont ces centrales sont exploitées. Kozlodouy migrera vers la toute dernière plateforme Ovation, qui inclura l'intégration d'un système d'affichage des paramètres de sécurité, de procédures d'urgence pour les opérateurs, et d'une modernisation partielle du simulateur pleine échelle.

« La numérisation et la modernisation de la flotte nucléaire d'exploitation constituent un élément clé des opérations à long terme de notre client, ainsi qu'une priorité stratégique pour Westinghouse », a déclaré Tarik Choho, président de l'unité commerciale des services dédiés aux centrales en exploitation dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMOA). « Nous sommes ravis de soutenir les unités 5 et 6 de Kozlodouy dans le cadre de leurs efforts visant à utiliser les meilleures technologies disponibles, ainsi qu'à fournir une énergie propre et à coût concurrentiel à la Bulgarie pour les dizaines d'années à venir. »

La plateforme Ovation est l'une de nos plateformes I&C les plus avancées dédiées au secteur énergétique, et elle est largement utilisée à la fois dans les centrales nucléaires en exploitation et dans les nouvelles centrales nucléaires. En tant que fournisseur de la plateforme Ovation au secteur nucléaire, Westinghouse installe Ovation au sein de la centrale nucléaire de Kozlodouy depuis plus de 15 ans, et la plateforme s'est avérée sûre, fiable et très rentable. Westinghouse s'engage à soutenir les unités 5 t 6 de Kozlodouy, en assurant l'entretien de la plateforme Ovation pendant les 30 prochaines années au minimum, ainsi qu'en aidant Kozlodouy dans ses projets consistant à exploiter les unités 5 et 6 jusqu'en 2049 au minimum.

Westinghouse est le fournisseur leader de systèmes I&C au secteur nucléaire. Pour obtenir des informations supplémentaires sur les capacités de modernisation et d'I&C de Westinghouse, rendez-vous sur http://www.westinghousenuclear.com/operating-plants/automation.

Westinghouse Electric Company est le pionnier mondial de l'énergie nucléaire ainsi qu'un fournisseur de premier plan de produits et de technologies pour centrales nucléaires, destinés aux services collectifs du monde entier. Westinghouse est à l'origine de la fourniture du premier réacteur commercial à eau pressurisée au monde, en 1957 à Shippingport, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Aujourd'hui, la technologie de Westinghouse est utilisée dans près de la moitié des centrales nucléaires du monde entier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.westinghousenuclear.com.

