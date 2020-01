/R E P R I S E -- Le Parc olympique accueille les Jardineries en mode hivernal, à partir du 18 janvier/

Situé au pied du Stade olympique, le site des Jardineries est, l'été, une véritable oasis de verdure accueillant ses visiteurs dans un biergarten enchanteur. Cette année, le site se transforme pour démontrer les possibles de l'hiver et encourager les...

Le gouvernement du Québec est fier de soutenir la réalisation du projet de Square Old Chelsea grâce à l'attribution d'une aide financière de 574 200 $. Ce projet consiste en un développement résidentiel, commercial, culturel et récréotouristique qui...

GardaWorld, la plus importante entreprise privée de solutions d'affaires et de services de sécurité au monde, est heureuse de lancer sa carte 2020 sur les risques liés à la sécurité des voyageurs ainsi que sa carte 2020 sur les risques d'enlèvement...

Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes pour une huitième année. Le concours des meilleurs employeurs canadiens pour...

La 37e Fête des neiges de Montréal accueillera pour la première fois les Montréalaises et les Montréalais à l'Espace 67, le nouveau terrain de jeux événementiel du parc Jean-Drapeau. Cette année, la grande fête hivernale se déroulera pendant 4 fins...