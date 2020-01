Risques d'enlèvement, piraterie maritime et sécurité des voyageurs: GardaWorld lance ses cartes et rapports pour l'année 2020





MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - GardaWorld, la plus importante entreprise privée de solutions d'affaires et de services de sécurité au monde, est heureuse de lancer sa carte 2020 sur les risques liés à la sécurité des voyageurs ainsi que sa carte 2020 sur les risques d'enlèvement et de piraterie maritime, des outils essentiels qui viennent compléter ses services de gestion de crise, de consultation et de sécurité des voyageurs à l'échelle mondiale.

«?Nous sommes heureux d'avoir réuni les meilleurs experts du centre des opérations mondiales Crisis24 de GardaWorld afin de créer les cartes et les rapports de risque les plus complets de l'industrie. Ces deux cartes très attendues présentent des évaluations et des analyses d'experts pour plus de 200 pays, incluant les endroits les plus dangereux au monde. Nous espérons que ces ressources complémentaires en gestion du risque aideront les grandes entreprises, les entreprises émergentes et les particuliers à voyager et à travailler en toute sécurité dans ce monde en constante évolution?», a déclaré Grégoire Pinton, premier vice-président et chef mondial des services de sécurité des voyageurs de GardaWorld.

Une perspective globale grâce à deux rapports qui ciblent les principaux risques

1. Carte sur les risques mondiaux liés à la sécurité des voyageurs : ce document d'analyse offre aux entreprises et aux particuliers des informations essentielles sur les principaux risques anticipés en 2020, notamment les troubles sociaux et politiques, les catastrophes naturelles et les enjeux liés à la santé. Il propose une analyse de la situation pour six pays qui sont considérés comme des points chauds et offre une carte détaillant les niveaux de risque pour plus de 200 pays.

En raison du terrorisme, des tensions politiques, des protestations et de la violence des groupes armés, les pays les plus risqués pour les affaires et les voyages en 2020 sont le Burkina Faso, l'Irak, Hong Kong, le Mexique, le Liban et le Myanmar.

Ce rapport est basé sur des informations provenant de sources publiques, de sources locales de renseignement et sur les analyses d'experts régionaux.

2. La carte des risques d'enlèvement et de piraterie 2020 aide les organisations à anticiper ce type de menaces et à s'y préparer. Elle propose une vue d'ensemble sur les niveaux de risque dans le monde entier, ainsi que des analyses et des commentaires approfondis sur les cinq pays qui sont considérés comme les points chauds en 2020. Ce document offre lui aussi une carte à code couleur permettant une vue d'ensemble sur les niveaux de risque dans le monde entier.

Le Mexique, la Libye et l'Irak arrivent en tête de liste pour les risques d'enlèvement, tandis que les Philippines, la Somalie et la Malaisie sont confrontées aux plus grandes menaces de piraterie maritime.

«?Nos prévisions de risques pour 2020 ont été alimentées par des données complètes sur les enlèvements et les menaces fournies par IHS Markit, combinées à la méthodologie et à la terminologie de NYA. L'évaluation de la menace de chaque zone tient compte de la fréquence des incidents, du niveau de violence, des capacités et des motivations des agresseurs, ainsi que de l'efficacité des forces de sécurité et de l'application de la loi. Nous répondons à plus de 130 cas chaque année, ce qui nous donne un aperçu unique des menaces auxquelles les organisations font face chaque jour dans le monde entier. Cette carte fournit un indicateur utile des risques d'enlèvement et de piraterie à travers le monde, et notre équipe internationale s'engage à aider les organisations à comprendre plus précisément les menaces qui pèsent sur leur personnel, leurs informations, leurs biens et leur réputation?», a déclaré Alex Kemp, directeur général de NYA, une société de GardaWorld.

Des analystes partout dans le monde et une méthodologie rigoureuse axée sur les données

Les données utilisées cette année sont enrichies par les analystes du centre des opérations mondiales de Crisis24, ainsi que par l'acquisition de deux des joueurs les plus réputés dans le domaine de la gestion du risque : NYA, une firme de services conseils en gestion de crise basée au Royaume-Uni et leader mondial de l'industrie, et Drum Cussac, un joueur clé en matière de suivi du risque en temps réel et de services de sécurité des voyageurs.

Les cartes de risques sont disponibles dans différents formats faciles à consulter : PDF, imprimées et interactives en ligne.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est la plus importante entreprise privée de sécurité au monde, offrant des services de transport de valeurs, des solutions de sécurité physique et spécialisée et, avec le portail Crisis24, la diffusion d'informations vérifiées en lien avec la sécurité internationale. Partenaire de choix pour des entreprises privées, des gouvernements, des organismes humanitaires ainsi que des multinationales détenant des effectifs aux quatre coins du monde, GardaWorld emploie plus de 92?000 professionnels dévoués et hautement qualifiés qui desservent une clientèle diversifiée en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient. Dans le monde complexe où nous vivons, notre réputation est basée sur la qualité de nos services et sur l'engagement et l'intégrité de nos gens. Pour plus d'informations, visitez le site www.garda.com.

À propos de Crisis24 de GardaWorld

Crisis24 diffuse des informations de sécurité fiables grâce à un tableau de bord personnalisable, accessible en tout temps sur garda.com. Le portail fournit des alertes de sécurité et les dernières nouvelles, ainsi que des rapports détaillés par pays. Crisis24 offre également des rapports de sécurité sectoriels afin d'aider nos clients à prendre des décisions plus éclairées sur la sécurité de leur main-d'oeuvre locale, de leurs employés travaillant à l'étranger et de ceux qui sont en déplacement. Pour plus d'informations, visitez le site www.garda.com/crisis24.

À propos de NYA, une société de GardaWorld

NYA est une société de conseil en gestion des risques et des crises. Depuis 1990, elle aide les organisations à maximiser les opportunités et à opérer avec succès dans des environnements complexes partout dans le monde. NYA dispose de l'une des plus grandes équipes d'intervention spécialisées et gère chaque année de 100 à 130 incidents de crise selon une méthodologie qui a fait ses preuves.

