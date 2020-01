Un prix montre pourquoi les jeunes choisissent Hydro Ottawa





OTTAWA, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Lorsque Cameron Bishop est entré à Hydro Ottawa comme étudiant pour un emploi d'été, il en est rapidement arrivé à une conclusion au sujet de l'organisation : « Après deux jours, je savais que je voulais travailler ici, explique-t-il. Je n'avais jamais aimé autant un emploi de toute ma vie. »

M. Bishop a suivi le programme de formation des techniciens en entretien de lignes électriques, d'une durée de deux ans, offert conjointement par le Collège Algonquin et Hydro Ottawa. Il occupe depuis mai dernier un poste d'apprenti technicien dans son domaine d'études.

Shannon Fowler, stagiaire en ingénierie pour le réseau intelligent, a récemment reçu le Emerging Leader Award décerné par Hydro Ottawa. Elle est ravie d'avoir eu le privilège de travailler depuis le début de sa carrière à des projets essentiels : « J'ai pu compter sur le soutien de mes superviseurs et de mes mentors. Je me suis toujours sentie à l'aise de poser des questions, parfois même de poser deux fois la même question. »

Pour la septième année de suite, Hydro Ottawa figure au palmarès des meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens. Des milléniaux comme Cameron Bishop et Shannon Fowler choisissent notre entreprise en raison de sa réputation à titre d'employeur permettant de mener une carrière passionnante. Ils sont attirés par les bonnes perspectives d'avancement et de formation, les possibilités de redonner à la collectivité et le milieu de travail attrayant qui répond à leurs besoins et correspond à leurs valeurs.

Les programmes de l'entreprise s'adressant aux jeunes travailleurs ont pour objectif de les aider à apporter dès le début de leur carrière une contribution utile à l'organisation et à la collectivité. La période d'inscription au programme d'emplois d'été d'Hydro Ottawa est maintenant ouverte. Pour en savoir plus sur ces emplois très convoités, consultez le site Web de l'entreprise.

Faits en bref

Le Conseil jeunesse d'Hydro Ottawa, piloté par le président et chef de la direction, permet de mieux comprendre les enjeux qui touchent les jeunes ou auxquels ils s'intéressent. Il améliore les possibilités de réseautage pour les jeunes professionnels au sein de l'entreprise.

La démarche de renouvellement de l'effectif d'Hydro Ottawa a permis d'attirer de jeunes talents, si bien que 32 % des employés ont moins de 35 ans.

Citation

« Hydro Ottawa est convaincue qu'en investissant dans les jeunes dès le début de leur carrière, elle investit également dans l'avenir de l'industrie et de l'entreprise. En offrant aux jeunes des programmes et des possibilités qui les aident à réussir, nous pouvons stimuler leur esprit d'innovation et nourrir leur passion dans la profession de leur choix. Ces jeunes ont beaucoup à nous apprendre. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est une société privée détenue à part entière par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable, les services énergétiques et les services offerts aux entreprises. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, qui alimente en électricité plus de 335 000 clients dans la ville d'Ottawa et le village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, qui possède un parc d'énergie verte dont la puissance installée se chiffre à plus de 128 mégawatts, soit assez d'électricité pour alimenter 107 000 habitations; et Envari, entreprise de solutions énergétiques qui offre des produits et services aidant les municipalités, les clients industriels et commerciaux et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts d'énergie.

