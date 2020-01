Jazz, filiale de Chorus, nommée un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes





HALIFAX, le 17 janv. 2020 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX: CHR) est fière d'annoncer que sa filiale Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a été nommée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes pour une huitième année.

Le concours des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes est organisé par les rédacteurs du projet des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette nomination reconnaît les employeurs qui offrent aux jeunes en début de carrière les meilleurs lieux de travail et programmes au pays.

« Jazz est ravie d'être reconnue avec ce prix prestigieux, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. En investissant dans des programmes postsecondaires, nous voulons que les jeunes sachent que Jazz leur offre un milieu où ils seront soutenus tout au long de leur carrière. »

Jazz a été sélectionnée parmi les meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes en raison de programmes tels que La Passerelle Jazz et ceux axés sur les techniciens d'entretien d'aéronefs.

Jazz a récemment élargi la portée de son programme La Passerelle Jazz visant à offrir des cheminements aux pilotes professionnels afin d'y inclure un volet pour les agents de bord. Les étudiants qui mènent à bien ce programme d'une durée d'un an et satisfont aux critères d'admissibilité sont invités à une entrevue pour un poste d'agent de bord à Jazz Aviation. Jazz soutient aussi l'éducation des jeunes intéressés par une carrière dans le domaine de l'aviation en offrant une variété de bourses d'étude.

Les programmes de techniciens d'entretien d'aéronefs (TEA) offerts à certains collèges communautaires prévoient du mentorat pour les apprentis et un programme de paiement sans intérêt afin d'aider les TEA à acheter les outils indispensables à leur carrière.

Le concours des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes constitue une ressource précieuse pour aider les nouveaux diplômés et les jeunes professionnels à trouver la carrière qui leur convient ; de plus, il leur permet de connaître les coulisses des entreprises ainsi que les programmes les plus progressistes et novateurs en matière de ressources humaines.

À propos de Jazz Aviation

Jazz Aviation S.E.C. est bien implantée dans l'industrie canadienne de l'aviation, ses origines remontant aux années 1930. Jazz est la propriété de Chorus Aviation Inc. (TSX: CHR). La vision de Chorus est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Jazz est le transporteur aérien régional le plus important au Canada. La société a fait ses preuves en tant que leader de l'industrie et en matière de service à la clientèle exceptionnel. Elle a su tirer profit de cette force pour procurer de la valeur à toutes ses parties prenantes. Exploitant des vols sous la marque Air Canada Express, Jazz assure plus de vols vers plus de villes canadiennes que tout autre transporteur aérien grâce à un effectif composé de quelque 5 000 professionnels qui possèdent une grande expérience dans le domaine du transport aérien régional, un secteur exigeant et complexe.

À propos de Chorus

Chorus est un fournisseur mondial de solutions d'aviation régionale intégrées. Sa vision est d'offrir l'aviation régionale au monde entier. Ayant son siège social à Halifax, en Nouvelle-Écosse, elle est formée de Chorus Aviation Capital, une entreprise de location d'avions régionaux de premier plan d'envergure internationale, ainsi que de Jazz Aviation et de Voyageur Aviation, deux entreprises qui exercent leurs activités de manière sûre depuis longtemps et qui sont reconnues pour l'excellence de leur service à la clientèle. Chorus offre une gamme complète de services de soutien liés à l'aviation régionale englobant toutes les étapes du cycle de vie utile d'un avion, notamment l'acquisition et la location, le réaménagement, l'ingénierie, la modification, l'adaptation et la préparation, les vols à contrats, la maintenance des avions et des composants, le démontage et l'approvisionnement en pièces. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ».

SOURCE Jazz

Communiqué envoyé le 17 janvier 2020 à 08:15 et diffusé par :