MEVION S250i est choisi par l'hôpital de Jinshazhou pour son nouveau centre de protonthérapie à Guangzhou, en Chine





Mevion Medical Systems a le plaisir d'annoncer avoir signer un accord pour la vente d'un MEVION S250i Proton Therapy System® avec balayage à faisceau filiforme HYPERSCAN® pour l'hôpital de Jinshazhou à l'université Guangzhou de médecine chinoise. Il s'agira du premier système de protonthérapie compact dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macau. La cérémonie de la signature, qui s'est tenue le 20 décembre 2019, à l'hôpital de Jinshazhou, a accueilli près d'une centaine d'experts chinois et internationaux en radiothérapie et de directeurs d'hôpitaux.

Le système MEVION S250i sera intégré au Centre international anticancer de Guangzhou, et devrait commencer à traiter des patients en 2021. Guangzhou est la capitale de la province de Guangdong, qui a une population dépassant les cent millions d'habitants. Le Centre international anticancer est une initiative conjointe entre l'hôpital de Jinshazhou et le Groupe ICON, le principal fournisseurs de soins contre le cancer en Australie. Sous la direction de Yang Wang, Ph.D., un physicien médical de renommée internationale, vice-président de l'hôpital de Jinshazhou, directeur du Centre international anticancer, le Centre est équipé des dernières technologies médicales et une équipe médicale expérimentée à l'avant-garde de la recherche sur le cancer. L'université de Wollongong en Australie collaborera également avec le Centre pour fournir une formation et un enseignement en physique médicale.

La protonthérapie est une forme avancée de radiothérapie réduisant la dose de rayonnement inutile sur les tissus sains et empêche les complications et les cancers secondaires. La technologie de balayage à faisceau filiforme HYPERSCAN de Mevion renforce encore ces avantages par une administration plus rapide et plus précise de la dose, qui peut être collimaté couche par couche pour fournir une dose plus précise et conforme à la tumeur.

"Nous avons le plaisir de collaborer avec Mevion pour mettre la protonthérapie à disposition des patients atteints de cancer en Chine du Sud", déclare Wensheng Liu, président de l'hôpital de Jinshazhou. "Le MEVION S250i est le système de protonthérapie le plus avancé actuellement disponible et représente la meilleure solution globale de protonthérapie. Grâce à ce système, l'hôpital de Jinshazhou se positionnera en tant que centre de radiothérapie de niveau international. Nous nous réjouissons à l'idée de renforcer notre traitement anticancer, nos capacités de recherche et notre enseignement médical avec les protons."

"Il est très intéressant de voir que le Centre international anticancer et le Groupe ICON pourront utiliser la technologie de protons la plus avancée fournie par Mevion", déclare Mark Middleton, PDG du Groupe ICON. "Je pense que la collaboration entre l'hôpital de Jinshazhou, le Groupe ICON, Mevion, et l'université de Wollongong a un avenir prometteur."

"Mevion a conçu le premier système au monde de protonthérapie compact dans une seule pièce", déclare Lawrence Yuan Tian, Ph.D., président du conseil d'administration de Mevion Medical Systems. "Depuis sa création, Mevion est à l'avant-garde de la révolution de la protonthérapie compacte à l'heure où cette technologie anticancer avancée fait l'objet d'une adoption généralisée à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers de nous associer à l'hôpital de Jinshazhou et au Groupe ICON pour proposer la radiothérapie la plus précise aux patients dans la région de la Grande Baie et au-delà."

La vente d'un système MEVION S250i à Jinshazhou représente une nouvelle étape concrète de l'expansion ambitieuse de Mevion en Chine et la région APAC. "En combinant les avantages techniques de notre produit à une solide équipe chinoise, Mevion se positionne favorablement pour profiter du marché des protons en plein essor en Chine", déclare Tina Yu, Ph.D., PDG de Mevion Medical Systems. "Les plus grands établissements médicaux de Chine ont signé des accords cadre avec nous l'année dernière, et nous sommes en passe de fournir notre accélérateur à Allcure Kangtai en 2020. Notre collaboration avec l'hôpital de Jinshazhou marque un nouveau cap dans la croissance mondiale de Mevion."

À propos de Mevion Medical Systems

Mevion Medical Systems, Inc. est un chef de file des systèmes de protonthérapie compacts utilisés dans la radiothérapie pour les patients atteints de cancer. Basé à Littleton, dans l'État du Massachusetts, Mevion dispose d'une présence en Europe et en Asie. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.mevion.com.

Suivez-nous sur Twitter: @MevionMedical

Rejoignez-nous sur LinkedIn: Mevion Medical Systems

Et sur Facebook: MevionMedical

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 21:15 et diffusé par :