Amendements au projet de loi 40 : L'AMDES salue la nouvelle composition du conseil d'administration des centres de services scolaires





MONTRÉAL, le 16 janv. 2020 /CNW Telbec/ - L'AMDES se réjouit d'un amendement proposé par le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, au projet de loi sur la gouvernance scolaire.

Comme l'a déclaré sa présidente, Hélène Bourdages : « Nous avions demandé, à l'instar d'autres groupes, que soit révisé le projet de loi 40 concernant la composition des conseils d'administration des centres de services scolaires. Nous étions inquiets du face à face qu'il créait entre les parents et les personnels. Avec l'amendement présenté par le gouvernement qui prévoit une participation au tiers des parents, des personnels et de la communauté, nous considérons que la gestion scolaire sera mieux servie. Nous ne pouvons que saluer l'écoute dont le ministre a fait preuve et sa capacité à bonifier le projet de loi en fonction des commentaires reçus du milieu. »

L'AMDES est également en accord avec les modifications apportées au mode de nomination des membres notamment les parents et les membres de la communauté.

« Nous pouvons assurer l'ensemble de nos partenaires de la collaboration entière et sans réserve des directions montréalaises à l'implantation de la nouvelle gouvernance scolaire. Comme tout changement majeur, il devra être monitoré, suivi de près et des ajustements devront être mis en place le cas échéant pour que notre objectif à tous d'améliorer la réussite éducative de nos élèves, jeunes et adultes, soit toujours au centre de nos actions, » a conclu Mme Bourdages.

À propos

L'Association montréalaise des directions d'établissement scolaire regroupe plus de 650 membres qui travaillent à la Commission scolaire de Montréal (CSDM), à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) et à la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSPI) desservant plus de 230 000 élèves jeunes et adultes du Québec. Tous les membres y oeuvrent comme direction d'école ou de centre, direction adjointe ou gestionnaire administratif. L'AMDES a pour but spécifique l'étude, la défense et le développement des intérêts professionnels, économiques et sociaux de ses membres et de la profession. De plus, elle apporte une contribution significative à l'éducation. Elle fonctionne de façon démocratique et fait de son approche éthique, transparente et équitable le fondement même de ses valeurs.

www.amdes.qc.ca

SOURCE Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (AMDES)

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 11:08 et diffusé par :