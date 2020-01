/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant Mirvish Village à Toronto/





TORONTO, le 15 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'aménagement de Mirvish Village à Toronto.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, l'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et députée de University-Rosedale, et John Tory, maire de Toronto.

Date : Le 16 janvier 2020



Heure : 14 h



Endroit : Intersection des rues Lennox et

Markham

Toronto (Ontario)



Note : Les médias pourront faire une courte visite du chantier. Veuillez apporter des bottes de sécurité à cette fin, car elles sont obligatoires.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 16 janvier 2020 à 09:00 et diffusé par :