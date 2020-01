Takeda présente ses avancées sur sa transformation et ses priorités commerciales à la 38e conférence annuelle sur la santé de J.P. Morgan





Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO : 4502 / NYSE : TAK) (« Takeda ») fournira une mise à jour sur les avancées de sa transformation et de ses priorités commerciales aujourd'hui à la 38e conférence annuelle sur la santé de J.P. Morgan. Le président-directeur général, Christophe Weber, communiquera des informations sur le portefeuille et la stratégie de portefeuille, les perspectives financières, et les efforts continus pour le développement durable de Takeda, y compris son engagement récent pour la neutralité carbone sur toute sa chaîne de valeur.

« L'année dernière fut une année importante et réussie pour Takeda, pendant laquelle nous avons accéléré notre transformation pour devenir une société biopharmaceutique mondiale de premier plan, » a déclaré M. Weber. « Notre engagement pour offrir une meilleure santé et un meilleur avenir aux patients dans le monde entier se poursuit tandis que nous élargissons nos marques mondiales et faisons progresser notre portefeuille de la prochaine génération, alimentant ainsi une croissance durable. Nous reconnaissons également que le soutien à nos patients signifie que nous devons nous engager à travailler au nom de la communauté internationale la plus large, et qu'une façon d'y parvenir consiste à accélérer nos efforts concernant l'environnement. »

Stratégie commerciale et portefeuille innovant

Comme exposé dans son récent événement « Journée des investisseurs de R&D » en novembre 2019, Takeda continue de générer des opportunités conséquentes à travers de nouvelles indications et une expansion géographique de ses 14 marques mondiales. En cultivant les meilleures données scientifiques à travers son moteur de recherche et développement, composé de capacités internes et de partenariats externes, Takeda fait rapidement progresser un flux constant de thérapies de nouvelle génération conçues pour offrir un potentiel transformatif ou curatif aux populations ciblées avec des besoins médicaux non satisfaits dans ses domaines thérapeutiques fondamentaux de l'oncologie, des maladies rares et de la gastroentérologie.

Au cours des prochaines années, il est prévu que le portefeuille de Takeda offrira une valeur axée sur les lancements potentiels de 12 nouvelles entités moléculaires (NEM) uniques dans 14 indications, qui représentent des thérapies parmi les meilleures ou les premières de leurs catégories pour faire progresser les normes de soin des patients, et qui ont le potentiel de générer plus de 10 milliards USD en termes de pic de ventes agrégés.

Takeda est confiant dans sa capacité à réaliser à court terme et à parvenir à une croissance durable jusqu'en 2024 et au-delà, avec son portefeuille de 14 marques mondiales et ses lancements de produits anticipés supplémentaires destinés à alimenter sa trajectoire de croissance, tandis que ses plateformes de prochaine génération mûrissent.

Autres faits saillants :

~40 actifs NEM au stade clinique ; 17 NEM en phase 2 et phase 3

? 15 nouveaux lancements potentiels dans les cinq prochaines années en Chine

8 nouvelles entités moléculaires (NEM) potentielles meilleures de leur catégorie, ou de première qualité, dans des études pivots

~50 % du portefeuille avec une désignation de médicament orphelin

Des modalités diversifiées dans la recherche, y compris les thérapies cellulaires et géniques, les petites molécules et les produits biologiques

Solidité financière

Takeda s'engage à maintenir des cotes de solvabilité de catégorie d'investissement et reste en bonne voie vers son objectif d'un ratio de dette nette/BAIIA ajusté de 2x au sein des exercices fiscaux se terminant entre mars 2022 et mars 2024, avec un désendettement rapide soutenu par un flux de trésorerie solide et les recettes des cessions de ses actifs non essentiels. Lors des six premiers mois de l'EF19, Takeda a réduit son ratio de dette nette/BAIIA ajusté de 4,7x à 3,9x. En outre, quatre cessions d'actifs non essentiels ont été annoncées qui, avec d'autres cessions potentielles, devraient atteindre 10 milliards USD.

À travers les synergies de coût escomptées avec l'acquisition de Shire qui devraient atteindre un montant d'environ 2 milliards USD par an et les efficiences des dépenses de fonctionnement, Takeda se rapproche également de son objectif d'une marge bénéficiaire d'exploitation fondamentale sous-jacente autour de 35 % entre les exercices fiscaux se terminant en mars 2022 et mars 2024. Takeda reste engagée pour les retours des actionnaires avec une politique de dividende bien établie de 180 yen par action chaque année.

Engagement axé sur les valeurs dans l'ESG (environnementale, sociale et de gouvernance).

Reconnaissant que le changement climatique pose un risque pour la santé humaine, y compris la propagation des maladies infectieuses, Takeda a fait des efforts environnementaux une priorité. À ce jour, Takeda a satisfait et dépassé ses objectifs environnementaux 2020 fixés précédemment plus tôt que prévu, notamment en réduisant ses émissions CO2 de 33,7 % par rapport aux niveaux de 2005. Intensifiant cet engagement de la Société pour l'environnement, Takeda dévoilera aujourd'hui ses nouveaux objectifs 2040 pour parvenir à une neutralité carbone sur toute sa chaîne de valeur. Takeda a l'intention de le faire en éliminant toutes les émissions de gaz à effet de serre (greenhouse gas, GHG) de ses opérations (Champs d'application 1 et 2), en travaillant avec ses fournisseurs pour réduire de façon significative leurs émissions (Champ d'application 3), et en traitant les émissions du Champ d'application 3 restantes à travers des compensations de carbone avérées. En commençant avec les émissions GHG de l'EF19, la Société s'engage pour la neutralité carbone (Champs d'application 1, 2 et 3) à travers l'achat d'énergie renouvelable et des compensations de carbone avérées, tout en s'efforçant simultanément de réduire les émissions de ses opérations et de ses fournisseurs.

Outre les efforts environnementaux de Takeda, son engagement général pour l'ESG (y compris l'Accès à la stratégie des médicaments et au programme international de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)) a été reconnu par plusieurs indices d'ESG de référence. Depuis 2014, Takeda a gagné 15 places pour atteindre le 5ème rang du dernier indice d'accès aux médicaments, qui mesure l'engagement et les accomplissements dans le domaine de l'accès des patients aux médicaments et aux traitements dans le monde entier. Takeda est fière d'avoir fourni un accès à des traitements innovants et susceptibles de sauver la vie à plus de 125 000 patients. Par ailleurs, son programme de RSE a engagé plus de 100 millions USD auprès d'organisations qui travaillent pour prévenir les maladies et améliorer les résultats en termes de santé dans le monde entier. Takeda est fière que ses employés s'engagent et choisissent les organisations soutenues par le programme de RSE. Le rapport des valeurs durables 2019 de Takeda fournit des informations supplémentaires sur son engagement pour l'ESG.

Des diapositives de la présentation de la Conférence sur la santé de J.P. Morgan, ainsi qu'un lien vers la diffusion audio, sont accessibles sur le site Internet de Takeda à l'adresse :

https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502 / NYSE : TAK) est un leader biopharmaceutique mondial, axé sur la R&D et orienté valeurs, basé au Japon, et dont la mission est d'offrir une Meilleure santé et un Meilleur avenir aux patients, en traduisant la science en médicaments ultra innovants. Takeda focalise ses initiatives de R&D sur quatre domaines thérapeutiques : Oncologie, maladies rares, neurosciences et gastroentérologie (GI). Nous réalisons également des investissements de R&D ciblés dans des vaccins et des thérapies dérivées du plasma. Nous sommes spécialisés dans le développement de médicaments hautement innovants qui contribuent à faire une différence dans la vie des personnes. Pour y parvenir, nous repoussons les frontières des nouvelles options de traitement, en exploitant nos capacités et notre moteur de R&D collaboratifs et optimisés pour créer un pipeline robuste, aux modalités diverses. Les employés de Takeda s'engagent à améliorer la qualité de vie des patients et à collaborer avec des partenaires de soins de santé dans environ 80 pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.takeda.com.

Avis important

Aux fins du présent avis, le terme « communiqué de presse » désigne le présent document, toute présentation orale, toute séance de questions et réponses et tout matériel écrit ou oral discuté ou distribué par Takeda Pharmaceutical Company Limited (« Takeda ») et ayant trait au présent communiqué. Le présent communiqué (y compris tout compte-rendu oral et toute séance de questions et réponses en connexion avec ce dernier) n'est pas censé constituer, représenter ou faire partie et ne constitue pas, ne représente pas ni ne fait partie d'une quelconque offre, invitation ou sollicitation d'offre d'achat, d'acquisition, de souscription, d'échange, de vente ou de cession de valeurs mobilières ou la sollicitation d'un vote ou d'une approbation dans une juridiction quelconque. Aucune action ou autre valeur mobilière n'est offerte au public par le biais du présent communiqué. Aucune offre de valeurs mobilières ne sera faite aux États-Unis, sauf dans le cas d'un enregistrement en vertu de la loi « U.S. Securities Act » de 1933, et ses amendements, ou d'une dispense de celle-ci. Le présent communiqué de presse (ainsi que les autres informations qui pourront être fournies au destinataire) est fourni à la condition qu'il sera utilisé par le destinataire à des fins d'information uniquement (et non pas pour l'évaluation d'un investissement, d'une acquisition, d'une cession ou de toute autre transaction). Tout manquement à ces restrictions pourra constituer une violation des lois applicables sur les valeurs mobilières.

Les sociétés dans lesquelles Takeda possède directement ou indirectement des investissements constituent des entités distinctes. Dans le présent communiqué, à des fins de facilité, « Takeda » est parfois utilisé pour faire référence à Takeda et à ses filiales en général. De même, les mots « nous », « nos » et « notre » sont également utilisés comme référence aux filiales en général ou aux personnes qui travaillent pour elles. Ces expressions sont également utilisées lorsqu'il n'est pas utile d'identifier la ou les société(s) particulière(s).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué et tout matériel distribué connexe sont susceptibles de contenir des déclarations prévisionnelles, des points de vue ou des opinions concernant l'activité future, la position future et les résultats des opérations de Takeda, y compris des estimations, prévisions, cibles et plans pour Takeda. Sans limitation, ces déclarations prévisionnelles comprennent souvent des mots, tels que « cible », « prévoit », « croit », « espère », « continue », « s'attend à ce que », « vise », « envisage », « s'assure » « pourra », « pourrait », « devrait », « anticipe », « estime », « projette », l'emploi du futur et du conditionnel, ou des termes de sens similaire ou leur formulation négative. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document sont basées sur les estimations et hypothèses de Takeda à la date de publication. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent pas des garanties de performances futures de la part de Takeda ou de sa direction et sous-entendent des risques, des incertitudes, connus et inconnus, ainsi que d'autres facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : les circonstances économiques entourant les activités mondiales de Takeda, y compris les conditions économiques générales au Japon et aux États-Unis ; les pressions et les développements concurrentiels ; les changements aux lois et règlements applicables ; le succès ou l'échec de programmes de développement de produits ; les décisions des autorités réglementaires et leur calendrier ; les variations des taux d'intérêt et des taux de change ; les réclamations ou inquiétudes concernant la sécurité ou l'efficacité des produits commercialisés ou des produits candidats ; le calendrier et l'impact des efforts d'intégration post-fusion avec les sociétés acquises ; et la capacité de céder des actifs qui ne sont pas au coeur des activités de Takeda et le choix du moment pour procéder à de telles cessions, chacun de ces facteurs pouvant faire varier sensiblement les résultats, la performance, les réalisations ou la position financière réels de Takeda par rapport à ses résultats, sa performance, ses réalisations ou sa position financière futurs, formulés explicitement ou implicitement par de telles déclarations prévisionnelles. Pour de plus amples informations sur ces facteurs et sur d'autres facteurs susceptibles d'affecter les résultats, les performances, les réalisations ou la position financière de Takeda, voir « Item 3. Key Information?D. Risk Factors » dans le Rapport annuel le plus récent de Takeda sur formulaire 20-F et les autres rapports de Takeda déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et disponible sur le site Web de Takeda à l'adresse : https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/, ou sur www.sec.gov. Les résultats, la performance, les accomplissements ou la position financière futurs de Takeda pourront différer sensiblement de ceux formulés de manière explicite ou implicite dans les déclarations prévisionnelles. Les personnes qui recevront le présent communiqué de presse sont priées de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prévisionnelles, quelles qu'elles soient. Takeda ne s'engage aucunement à mettre à jour une quelconque partie des déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre déclaration prévisionnelle que la Société pourra faire, sauf dans la mesure requise par la loi ou le règlement de la bourse. La performance historique n'est pas un indicateur des résultats futurs, et les résultats de Takeda indiqués dans le présent communiqué de presse ne sont pas nécessairement indicatifs, et ne constituent pas une estimation, une prévision ou une projection des résultats futurs de Takeda.

Certaines mesures financières non IFRS

Le présent communiqué de presse et les documents distribués en rapport avec le présent communiqué de presse contiennent certaines mesures financières IFRS qui ne sont pas présentées conformément aux normes internationales de communication de l'information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS »), telles que le chiffre d'affaires sous-jacent, le bénéfice d'exploitation de base, le bénéfice tiré des activités de base sous-jacent, le profit net de base, le profit net de base sous-jacent, le BPA de base sous-jacent, la dette nette, le BAIIA, le BAIIA ajusté et le flux de trésorerie disponible. La direction de Takeda évalue les résultats et prend ses décisions d'investissement et d'exploitation en utilisant à la fois les mesures conformes et les mesures non conformes aux IFRS incluses dans le présent communiqué de presse. Ces mesures conformes aux IFRS excluent certains éléments du résultat, des coûts et des flux de trésorerie qui sont inclus ou calculés différemment par rapport aux mesures les plus comparables présentées conformément aux IFRS. En incluant ces mesures non conformes aux IFRS, la direction entend fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d'analyser plus en détail la performance, les résultats clés et les tendances sous-jacentes de Takeda. Les mesures non conformes aux IFRS de Takeda ne sont pas préparées conformément aux IFRS et doivent être considérées comme un complément, et non un substitut aux mesures préparées conformément aux IFRS (que nous appelons parfois mesures « déclarées »). Les investisseurs sont invités à examiner le rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec leurs mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables.

Des informations supplémentaires sur certaines des mesures non conformes aux IFRS de Takeda sont disponibles sur le site Web de Takeda (section des relations avec les investisseurs) à l'adresse :https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

