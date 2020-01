Califia Farms termine un financement historique de 225 millions $ avec un groupe diversifié d'investisseurs internationaux





Ce financement procure à Califia Farms, une société de premier plan en matière de boissons et d'aliments d'origine végétale, du capital à long terme et un soutien mondial pour poursuivre son expansion rapide et venir bouleverser les marchés du café prêt à boire et des produits laitiers, qui sont évalués à plus de 1 billion $

LOS ANGELES, 15 janvier 2020 /CNW/ - Califia Farms®, une société de premier plan fabriquant des boissons et des aliments d'origine végétale qui est largement indépendante et a été fondée par Greg Steltenpohl, un visionnaire en matière de produits naturels, annonce la clôture de l'une des plus grandes mobilisations de capitaux privés au sein du secteur des produits naturels. Ce financement de série D, d'une valeur de 225 millions $, a été dirigé par QIA (Qatar Investment Authority). Parmi les autres investisseurs ayant pris part au financement, mentionnons Temasek, une société d'investissement de Singapour, la société canadienne Claridge, Green Monday Ventures, établie à Hong Kong, de même qu'une famille d'Amérique latine détenant d'importants intérêts dans le domaine du café et des produits de consommation.

Le nouveau groupe d'investisseurs aura une participation minoritaire dans Califia Farms; des représentants de QIA, Temasek et Claridge siégeront au conseil d'administration de Califia aux côtés du fondateur, Greg Steltenpohl, et des investisseurs existants que sont Sun Pacific, Stripes et Ambrosia.

La demande explose dans le monde entier envers les boissons d'origine végétale, alors que les consommateurs recherchent des substituts au bon goût et plus sains que les produits laitiers. Cette plus récente ronde de financement aidera Califia Farms à miser sur le succès de son modèle à base d'avoine et de lancer d'autres gammes. Les produits permettront aussi à Califia d'investir davantage dans l'augmentation de sa capacité de production et dans la R et D d'importance, d'accroître sa pénétration aux États-Unis et de poursuivre son expansion mondiale.

S'inspirant de la légendaire Reine Califia, homonyme de l'État de la Californie, Califia Farms a été fondée en 2010 et est devenue l'une des sociétés d'envergure spécialisées dans les boissons et les aliments naturels dont la croissance est la plus rapide aux États-Unis et dans les marchés internationaux sélectionnés. Califia a la mission de découvrir et de faire connaître « ce que les plantes peuvent faire » pour aider les gens à transformer leur santé et à atteindre une « empreinte » carbone plus faible1.

La société Califia est impatiente de travailler avec une base d'investisseurs plus mondialisée, alors qu'elle continue de croître et de remplir sa mission. « Évalués à plus de 1 billion $, les marchés du café prêt à boire et des produits laitiers sont mûrs pour un bouleversement continu, alors que les gens de partout dans le monde cherchent à modifier leur santé et leur bien-être en adoptant des aliments riches en éléments nutritifs qui sont le moindrement transformés, et qui sont meilleurs pour la planète et les animaux », déclare Greg Steltenpohl, fondateur et chef de la direction de Califia. « Le rôle de Califia est de venir en aide aux plantes de l'avenir. »

« La rapidité de la commercialisation est essentielle pour les sociétés à notre stade et nous sommes ravis que nos nouveaux partenaires partagent notre vision, qui consiste à être la marque indépendante de premier plan dans le secteur des produits d'origine naturelle. Chacun de nos partenaires apporte des ressources importantes et une expertise internationale qui accéléreront notre prochain stade de croissance », ajoute-t-il.

Barclays a agi comme conseiller financier exclusif et seul agent de placement auprès de Califia Farms pour la mobilisation des capitaux, alors qu'Akin Gump a servi de conseiller juridique.

À propos de Califia Farms (qui se prononce « Cal-ih-FEE-ah », comme « California », en anglais)

S'inspirant de la Reine Califia, l'homonyme mythique de l'État de la Californie, Califia Farms, qui est établie à Los Angeles, a été fondée en 2010. Elle est devenue l'une des sociétés des États-Unis spécialisées dans les boissons naturelles dont la croissance est la plus rapide. Reconnue pour son offre de boissons d'origine végétale qui sont les plus savoureuses sur le marché et vendues dans des bouteilles curvilignes uniques et artistiques, Califia est désormais une marque de premier plan de lait végétal, de substituts de crème sans produits laitiers et de café prêt à boire réfrigérés des canaux naturels et spécialisés. Les boissons de lait végétal de première qualité de Califia permettent aux gens de choisir plus facilement des substituts délicieux « énergisés par les plantes », dont la production émet 60 à 80 pour cent moins de gaz à effet de serre que la consommation de lait de vache2. Plus récemment, Califia a lancé une gamme révolutionnaire de laits d'avoine, de yogourts à boire sans probiotiques et de cafés Nitro infusés à froid. Califia s'est donné la mission de redonner à la nourriture son dessein d'origine, c'est-à-dire l'alimentation. Pour ce faire, elle use de créativité et d'innovation pour mettre au point des aliments et des boissons d'origine végétale bons pour l'humain et pour la planète.

À propos de Qatar Investment Authority (QIA)

Qatar Investment Authority constitue le fonds souverain d'investissement de l'État du Qatar; il s'agit d'un contributeur important de la réalisation de la Vision nationale du Qatar pour 2030. QIA a été fondée en 2005 dans le but de renforcer l'économie du pays grâce à une diversification dans de nouvelles catégories d'actifs. Édifiée sur le patrimoine d'investissements du Qatar remontant à plus de trois décennies, la croissance du portefeuille de placements à long terme de QIA aide à compléter la richesse de l'État du Qatar en ressources naturelles. Avec son siège à Doha et une filiale à New York (QIA Advisory), QIA est structurée pour fonctionner aux plus hauts niveaux des investissements internationaux. QIA est un investisseur de classe mondiale qui observe la plus stricte discipline financière et commerciale. QIA possède un palmarès solide d'investissements dans de multiples catégories d'actifs, notamment les valeurs mobilières cotées, l'immobilier, les actifs alternatifs et le capital-investissement sur tous les grands marchés mondiaux. QIA recherche des placements qui sont responsables sur les plans social, économique et écologique, en regardant au-delà des rendements à court terme : QIA poursuit une croissance équilibrée et durable afin de maximiser les rendements à long terme. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le www.qia.qa.





À propos de Temasek

Temasek est une société d'investissement dont le portefeuille avait une valeur nette de 313 milliards $ S (231 milliards $ US) en date du 31 mars 2019. Faisant office d'investisseur, d'institution et de gestionnaire, Temasek, par sa charte, définit sa position, son éthos et sa philosophie d'investissement, qui consistent à bien faire, à bien le faire, et à faire le bien. Sa philosophie d'investissement s'articule autour de quatre grands thèmes, c'est-à-dire la transformation de l'économie, le développement des populations de classe moyenne, l'amélioration des avantages comparatifs et les champions émergents. Temasek cherche activement des solutions durables pour résoudre les enjeux actuels et futurs, alors qu'elle réalise des investissements et tire parti d'autres occasions qui permettent de créer un monde meilleur, plus intelligent et plus viable. Ayant son siège social à Singapour, Temasek compte 11 bureaux répartis sur la planète, soit à Beijing, Hanoï, Mumbai, Shanghai et Singapour en Asie, et aussi à Londres, New York, San Francisco, Washington D. C., Mexico et Sao Paulo à l'extérieur de l'Asie.

À propos de Claridge

Claridge est un bureau familial qui représente les intérêts de la famille de Stephen Bronfman et se concentre à maximiser l'appréciation à long terme des capitaux. Claridge gère activement un portefeuille diversifié de placements dans des sociétés privées ainsi que les intérêts de fonds gérés par de tierces parties dans une variété de domaines partout sur la planète. Les participations directes en capitaux propres de Claridge à titre d'investisseur financier stratégique couvrent une gamme de secteurs de l'industrie, dont des sociétés de portefeuille de l'alimentation, de la technologie, du divertissement, de l'énergie renouvelable et de l'immobilier. Claridge concentre ses investissements dans des petites et moyennes entreprises et met à profit son expertise en partenariat avec l'équipe de direction pour accélérer la croissance.

À propos de Green Monday Ventures (« GM »)

Green Monday est un groupe de capital-risque social à plusieurs volets qui vise à lutter contre les changements climatiques, l'insécurité alimentaire mondiale et les problèmes associés à la santé publique et au bien-être des animaux. Fondé à Hong Kong le 22 avril 2012 (à l'occasion du Jour de la Terre), GM veut défendre un système alimentaire viable en prônant un menu végétal une fois par semaine. Ce faisant, la société cherche à faciliter le mode de vie durable, à l'étendre et à le rendre pratique. Green Monday a conçu un modèle hybride qui consiste en une division sociale et différentes divisions de capital-risque. La division sociale se veut la Green Monday Foundation, qui assure l'éducation, la sensibilisation du public et d'autres campagnes sociales à but non lucratif.

INVESTISSEURS ACTUELS

À propos de Sun Pacific

Sun Pacific® est le détenteur de Cuties®, la marque préférée de mandarines des Américains, et de Mightiestm, la marque numéro un de kiwis en Amérique du Nord. C'est aussi l'un des plus grands cultivateurs d'orange Navel et de raisin de table de la Californie, avec des marques exceptionnelles comme Vintage Sweets® et Air Chief®. Pour obtenir plus d'information sur Sun Pacific, veuillez consulter le www.sunpacific.com.

À propos de Stripes

Stripes est une importante firme d'investissement de croissance s'associant à des fondateurs qui mettent sur pied des sociétés internationales de logiciels et de biens de consommation définissant le marché. La division des biens de consommation de Stripes investit dans des marques innovantes qui s'ancrent dans des produits de qualité. Stripes s'efforce de servir ses partenaires en fournissant des ressources essentielles pour créer des sociétés transformatrices. Pour obtenir plus d'information sur Stripes, veuillez consulter le www.stripes.co.

À propos d'Ambrosia Investments

Ambrosia Investments est un groupe d'investissement qui se concentre à fournir du capital de croissance à des marques et à des entreprises révolutionnaires dans les secteurs des aliments, des boissons et des ingrédients réparties dans plusieurs régions géographiques, dont l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Fondé par Serge Schoen, un gestionnaire d'exploitation chevronné, Ambrosia cherche à porter l'expérience et le savoir-faire entrepreneurial à ses sociétés de portefeuille tout en maintenant une perspective à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Ambrosia Investments, veuillez consulter le www.ambrosiainv.com.

