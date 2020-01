Temenos propose des services pionniers de distribution bancaire avec Temenos Infinity, un ensemble de microservices nuagiques





Temenos (SIX: TEMN), la société de logiciels bancaires, annonce proposer de nouveaux services pionniers de distribution bancaire dans le cadre de son produit bancaire primé Temenos Infinity de front-office numérique. Temenos Infinity est le premier produit indépendant des systèmes centraux à donner aux banques la capacité de se mettre continuellement à échelle, créant ainsi des expériences client alimentées par l'IA. Grâce à ces services de distribution évolutifs et autonomes, les banques sont en mesure de conserver leurs propres applications et expérience numérique, tout en offrant des capacités d'engagement de clientèle personnalisées et approfondies. En tant que première société à fournir une capacité front-office numérique groupée et basée sur des API permettant aux banques de créer des expériences hyper personnalisées tout en renforçant des microservices nuagiques indépendants, Temenos est le seul à promouvoir un renouvellement continu et à échelle des capacités de ventes, de maintenance et de marketing. Depuis les plus grandes banques du monde, qui nécessitent une architecture faisant abstraction de la complexité sous-jacente de la fourniture de services personnalisés sur les divers canaux, jusqu'aux banques plus petites désireuses de se différencier grâce à l'innovation et aux services, Temenos Infinity apporte la souplesse et l'extensibilité requises grâce à sa nouvelle distribution de microservices. Temenos Infinity est disponible en version "prête à l'emploi" avec Temenos Transact, ou comme un ensemble de services à utiliser dans n'importe quel système central ou architecture.

Max Chuard, PDG de Temenos, déclare: "Chez Temenos, nous avons conscience que la distribution a été dissociée de la fabrication en réponse au système bancaire ouvert et d'autres changements structurels dans l'industrie bancaire. L'année dernière, nous avons lancé Temenos Infinity et Temenos T24 Transact pour offrir aux banques plus d'options de transformation. Aujourd'hui, nous lançons un nouveau produit pionnier avec la fourniture de services de distribution basés sur des API et des microservices dans Temenos Infinity. Cette nouvelle solution, inégalée sur le marché bancaire numérique, donne aux banques la possibilité d'offrir des produits personnalisés, explicables et dotés d'IA, un développement et un déploiement rapides, et une réduction des coûts opérationnels au niveau de toute l'entreprise. Alors que d'autres produits bancaires numériques restreignent les banques de plus grande taille, Temenos Infinity ouvre de nouveaux horizons".

Pour renforcer son ensemble déjà complet de services autonomes Temenos Infinity, Temenos offre à présent aux banques ces nouveaux services de distribution:

Création et adoption. La cohérence et la faible friction pour l'adoption et la création de clients et/ou de produits sont d'une importance primordiale. Ces objectifs sont extrêmement difficiles à atteindre lorsque les banques ont des produits différents, des systèmes différents et des exigences différentes. Le service de distribution de création gère les processus commerciaux associés à l'adoption de clients et à la création de produits comme les flux de travail, les règles connexes, l'affectation de tâches, la persistance des applications en temps réel et l'exécution centralisée. Ce service de distribution fournit une optimisation de l'expérience utilisateur grâce à l'analytique, quelle que soit la plateforme sur lesquelles les applications sont construites. La notation de crédit dotée d'IA des applications, avec une explicabilité totale des décisions, sont intégrées au service pour garantir une précision, transparence et automatisation élevées, tout en acceptant/rejetant les applications.

Catalogue marketing. Les banques ont habituellement entre 50 et 500 produits à la vente. En tant que client d'une banque, comment savoir quel produit vous conviendra le mieux? Le service Temenos Infinity Distribution est une source exhaustive de données indépendantes sur les détails du produit et le contenu marketing couvrant l'ensemble de l'offre, et peut offrir des produits et des services en dehors de la banque. Il peut par exemple s'agir de produits proposés par des fintechs (comme des dispositifs de paiement) ou des produits bancaires pouvant être vendus ou présentés pour le compte d'autres banques. L'analyse des besoins des clients basée sur l'IA de Temenos apprend et déchiffre des modèles pour optimiser les produits et la vente croisée sur l'intégralité de la stratégie marketing et de placement de produit souhaitée par la banque.

Engagement marketing en temps réel. La fonction bancaire contextuelle est la capacité à comprendre le client au moment où il interagit avec la banque. Par exemple, un achat important pourrait offrir des décisions immédiates concernant un paiement en liquide, par carte ou via un financement personnel à court terme. Ce service de distribution stocke les offres et permet aux banques d'utiliser l'IA avec des données saisies à partir de multiples sources afin de déployer des campagnes de fidélisation en temps réel. Ces données sont utilisées en conjonction avec une analyse en temps réel et des modèles IA couvrant l'attrition de la clientèle, la valeur vie client, la meilleure option de produit, et la détection des opérations aberrantes.

Services pluri-parti. La multitude de systèmes, le grand nombre d'archives client et les données incohérentes font partie du quotidien d'une banque. Étant donné que l'adoption est automatisée, un client s'attend à une interface unique pour modifier toutes ses données. Ces données doivent être à jour pour répondre aux réglementations, comme la taxe KYC, et même aux structures spécifiques du groupe et de l'entreprise, le cas échéant. Ce service de distribution contient toutes les informations et structures Client nécessaires à la promotion de la vente, de la maintenance et du marketing, tout en assurant la fluidité de ces processus. Il fournit une base centrale de données Client de haute qualité pour les détaillants, les PME, les entreprises et les clients fortunés. Actualisations KYC, fiscalité, groupes et hiérarchies parmi les clients sont des exemples des informations fournies par cette base de données centrale.

Avoirs et services d'arrangement. Conçue comme un service de distribution hautement performant, disponible en continu, et en lecture seule, cette solution fournit des détails sur le solde et les transactions de tous les arrangements qu'un client a avec une banque, quel que soit le canal numérique, via API. Pour le système bancaire ouvert et l'agrégation PSD2 de comptes externes, la capacité à effectuer des opérations entre eux est fournie par la fonctionnalité unique de Temenos Infinity. Elle permet aux banques de fournir une performance élevée d'expériences bancaires ouvertes. Les données de solde et de transactions sont également catégorisées et agrégées. Lorsque cela est possible, elles sont catégorisées à un niveau plus granulaire à l'aide de l'automatisation par IA et de l'apprentissage machine. La possibilité de catégorisation manuelle renforce encore ce processus. Tout cela conduit à une personnalisation plus pertinente des données pour la vente et l'engagement en temps réel.

Exécution de paiements. Service de distribution dédié à la saisie, la validation et la soumission de paiements internationaux, nationaux et instantanés dans diverses régions, indépendant du système central et d'exécution des paiements. Les services donnent la possibilité aux fonds de réserve de conseiller sur la méthode la plus rapide et la moins chère de transférer de l'argent afin de garantir une expérience client exceptionnelle. Le client peut accepter le mode de paiement avant l'exécution et le modifier si nécessaire. Grâce à la prédiction transactionnelle basée sur l'IA et aux modèles intelligents du mode de paiement, ce service de distribution peut offrir des services de paiement personnalisés à chaque client sur la base des modèles d'apprentissage et autres.

Service d'autorisation des fonds. Ce service donne la possibilité de vérifier et de constituer des réserves sur un compte pour tous les paiements initiés dans une banque avant l'exécution du paiement dans le système central/de paiement. Ceci garantit que les services de paiement numériques restent disponibles sans interruption, même si les systèmes de paiement ne sont pas disponibles. Le risque pour la banque est donc considérablement réduit lorsque celle-ci se trouve dans la zone de "risque acceptable" au moment où le système central est fermé pour traitement.

Dans l'environnement bancaire ouvert, les banques cherchent à séparer la distribution des produits de la fabrication afin de saisir des opportunités de distribution sur divers canaux, de mettre en place de nouveaux modèles économiques et de répondre à la demande des consommateurs. Cela est possible grâce aux services de distribution de Temenos Infinity.

Le groupement de ces services de distribution indépendants de la fabrication centrale font de Temenos Infinity la première architecture bancaire en couche avec des fonctionnalités bancaires, des produits vendables et une capacité marketing intégrés. En outre, pour les grandes banques aspirant à développer leurs propres expériences bancaires ouvertes, personnalisées et dotées d'IA, le renforcement des microservices groupés permettra une fourniture accélérée, plus souple et plus adaptée au système bancaire ouvert, aux réglementations et aux opportunités de changement du marché.

Temenos Infinity propose également une autre innovation, la séparation entre les applications et les services de distribution via API. Ceci donne à chaque banque la capacité d'exploiter les produits Temenos Infinity au niveau de leur choix. Pour les banques nécessitant une solution groupée pour répondre aux attentes des banques de détail, de commerce ou d'affaires, ou pour garantir l'expérience des clients fortunés, Temenos Infinity Apps fournit une solution commerciale extensible. Pour les banques souhaitant avoir une maîtrise accrue de leur trajectoire et créer leurs propres applications à partir de services de distribution éprouvés via API, Temenos Infinity leur offre une option à faible risque, rapidement commercialisable et évolutive leur permettant de s'adapter dans les meilleurs délais et d'adopter tout nouveau service de distribution ayant une capacité supérieure, en combinaison avec les modèles d'apprentissage permanent de l'IA alimentés par une clientèle mondiale.

Temenos Infinity est le premier à offrir aux banques un produit alimenté par l'IA dans lequel la plateforme bancaire est fournie comme un ensemble de services accessibles via API, et les expériences utilisateur visibles sont créées par la banque avec les outils de conception de son choix. Ses microservices de distribution autonomes, nuagiques et indépendants permettent aux banques de se concentrer sur la différenciation des expériences client, tout en bénéficiant d'un ensemble de services groupés pour gérer la collecte des données, la sécurité, la personnalisation par IA et l'intégration des fintechs. Notre solution répond aux besoins réalistes des banques grâce au renouvellement continu d'un environnement mixte de systèmes centraux.

Temenos Infinity permet aux banques de s'intégrer en toute simplicité aux tierces parties bancaires et non traditionnelles grâce à des API ouvertes, tout en saisissant les opportunités du système bancaire ouvert. Il s'agit là d'un produit SaaS le plus ouvert et souple du marché, permettant aux banques de développer et d'approfondir en permanence leur expérience numérique pour le cycle de vie client. Temenos Infinity est disponible sur site, comme offre SaaS, ou sur le nuage via Microsoft Azure, AWS et Google Cloud. Temenos Infinity peut être déployé au côté de tout système bancaire ou pré-intégré à Temenos T24 Transact, le produit phare des systèmes bancaires centraux.

