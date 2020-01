MODIFICATION (CORRECTION DE L'HEURE) / Avis aux médias - La ministre Mélanie Joly prendra la parole à l'activité Québec 2020 - Perspectives économiques et politiques





Veuillez noter que l'avis aux médias diffusé le 14 janvier 2020 a été modifié. Voir l'information pertinente ci-dessous :





QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, prendra la parole dans le cadre de l'activité Québec 2020 - Perspectives économiques et politiques, un événement organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie de Québec.

Date :

Mercredi 15 janvier 2020

Heure :

12 h

Lieu :

Centre Vidéotron

250, boulevard Wilfrid-Hamel

Québec (Québec)

G1L 5A7

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn et YouTube

Consultez la salle des médias de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 15 janvier 2020 à 10:38 et diffusé par :