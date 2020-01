Gagner au MAX : Un résident de Brampton remporte le gros lot historique de 70 millions $ de LOTTO MAX





TORONTO, le 14 janv. 2020 /CNW/ - « Je suis renversé, excité, heureux et sous le choc, mais je me sens surtout très reconnaissant », a expliqué Adlin Lewis de Brampton. M. Lewis a remporté le gros lot record de 70 millions de dollars du tirage de LOTTO MAX du mardi 7 janvier 2020. Le chèque du plus grand lot de loterie de l'histoire du Canada a été présenté hier au gestionnaire des risques de crédit de 49 ans au Centre des prix OLG de Toronto.

Le résident de Brampton avait vérifié son billet le matin suivant le tirage historique. « Pendant que je faisais réchauffer le moteur de ma voiture, j'ai balayé mon billet dans l'appli Loterie OLG et un message d'erreur est apparu. J'ai donc essayé de nouveau. Puis j'ai vu les mots "Grand gagnant" et le numéro 70! J'étais abasourdi et je voulais confirmer ce que je voyais. Je suis donc allé voir les numéros gagnants en ligne, un par un; ils étaient les mêmes! »

Bien que M. Lewis sût qu'il avait le billet gagnant, il a tout de même été au travail et a réfléchi à comment partager l'incroyable nouvelle avec sa femme. « Je voulais lui annoncer d'une manière spéciale, avec un voyage ou d'une manière créative. Mais je n'arrivais pas à garder la nouvelle pour moi. J'ai fini par la réveiller au petit matin jeudi pour le lui dire directement », a-t-il raconté en riant.

M. Lewis a la réputation d'être un type chanceux. « Il y a de cela quelques années, j'ai gagné une voiture. Puis, dernièrement, j'ai gagné les premier et deuxième prix d'un tirage des fêtes au travail. Lorsque mes collègues ont appris que le billet gagnant de LOTTO MAX de 70 millions de dollars avait été vendu à Brampton, ils ont dit à la blague "Adlin est-il ici? A-t-il pris un congé de maladie aujourd'hui?" », s'est-il rappelé.

M. Lewis joue à la loterie régulièrement depuis 20 et achète souvent un billet ou deux de plus lorsque le gros lot est élevé. « C'est drôle, j'ai gagné le gros lot record avec un Jeu gratuit », a-t-il raconté en souriant.

Quels sont ses plans relatifs à ce lot qui vient de changer sa vie? « Nous avons de nombreuses options en ce moment. Je ferai des investissements, je ferai de nombreux voyages, je profiterai de la vie. Aussi, ma femme a toujours voulu essayer les machines à sous VIP à 100 $ à Las Vegas. Je peux maintenant lui faire vivre son rêve », a conclu M. Lewis.

Depuis le lancement du jeu en septembre 2009, les joueurs de LOTTO MAX de l'Ontario ont gagné plus de 5 milliards de dollars en lots : il y a eu 67 billets gagnants d'un gros lot et 583 billets gagnants d'un lot MAXMILLIONS dans toute la province.

Les tirages de LOTTO MAX ont lieu deux fois par semaine, le mardi et le vendredi. Pour chaque jeu à 5 $, les joueurs obtiennent trois séries de sept numéros de un à cinquante. Les joueurs doivent faire correspondre les sept numéros de l'une ou l'autre de leurs séries aux sept numéros gagnants pour remporter le gros lot ou les lots MAXMILLIONS.

Le billet gagnant a été acheté à George's Convenience, chemin Mississauga, à Brampton.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

