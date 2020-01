Investissement d'une supergrappe dans le potentiel économique que représente l'intelligence artificielle pour les Canadiens





Dix projets de recherche favoriseront l'adoption de l'intelligence artificielle dans les domaines de l'expédition, du commerce de détail, de l'aéronautique, des soins de santé et de la gestion des chaînes d'approvisionnement

MONTRÉAL, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire croître l'économie, à créer des emplois pour la classe moyenne et à maintenir la compétitivité du pays. C'est pourquoi il a réuni de petites, moyennes et grandes entreprises, des établissements d'enseignement postsecondaire et des organismes sans but lucratif afin qu'ils servent de points d'ancrage en matière d'innovation, de croissance et de création d'emplois partout au pays, et ce, dans le cadre de l'ambitieuse Initiative des supergrappes d'innovation.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé aujourd'hui que la supergrappe Scale AI avait approuvé 10 nouveaux projets. Ces projets permettront de réunir plus de 60 organismes partenaires, dont des universités et plus de 30 PME, qui consacreront leurs efforts à trouver une façon de tirer profit de l'intelligence artificielle pour réduire leurs coûts et améliorer leur efficacité. Dans le cadre de ces projets, qui représentent un investissement global de 74,7 millions de dollars, dont une somme pouvant atteindre 22,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, l'intelligence artificielle sera mise à profit pour moderniser les processus et améliorer la productivité dans les domaines de l'expédition, du commerce de détail, de l'aéronautique et des soins de santé.

Pour ce qui est des soins de santé, AlayaCare, une PME établie à Montréal, est un bon exemple. Cette entreprise de logiciels de gestion des soins à domicile s'est alliée à des fournisseurs de soins à domicile, soit CBI Health Group, Integracare et Bien Chez Soi, pour concevoir un projet de 1,8 million de dollars visant à mettre au point des outils de planification et de gestion destinés aux fournisseurs de soins, afin qu'ils soient plus aptes à répondre à la demande grandissante de services de soins liée au vieillissement de la population. Les Canadiens auront ainsi accès à de meilleurs soins. Un autre bel exemple est celui d'un projet qui regroupe Air Canada, OEC Group et Edgenda qui veilleront à améliorer la chaîne d'approvisionnement du fret et à accroître les capacités de chargement.

La collaboration entre le gouvernement et Scale AI facilitera la réunion des chefs de file du milieu canadien de l'intelligence artificielle, de la société civile et des spécialistes universitaires dans le but de faire le point sur les possibilités et les défis relatifs à cette technologie révolutionnaire. Il appert que l'intelligence artificielle prendra de plus en plus de place à l'avenir et que le Canada est en bonne posture pour montrer la voie dans ce secteur en émergence. Non seulement ce secteur sera un moteur de croissance, mais il a aussi le potentiel d'améliorer notre qualité de vie de plusieurs façons dont certaines ne sont pas encore imaginées.

Citations

« L'annonce de ces nouveaux projets démontre clairement que Scale AI a le vent dans les voiles. Scale AI est une source d'inspiration pour les entreprises de toutes les tailles. Cette supergrappe les incite à se tourner vers l'intelligence artificielle et aide le Canada à se positionner à l'avant-plan sur la scène internationale pour ce qui est de cette technologie émergente. Ces nouveaux projets permettront de s'attaquer à d'importants défis auxquels font face les entreprises canadiennes qui oeuvrent dans des domaines économiques dynamiques, et de libérer le potentiel de l'intelligence artificielle. Ils offrent de nouvelles possibilités pour accroître la prospérité des familles canadiennes en créant des emplois de grande qualité axés sur l'innovation. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable Navdeep Bains

« Nous sommes enchantés de la diversité et de la qualité des projets soumis dans le cadre du programme de financement de projets de recherche appliquée en intelligence artificielle de Scale AI. Les 10 projets vont favoriser l'adoption de l'intelligence artificielle par les entreprises participantes et susciteront l'intérêt afin que d'autres entreprises leur emboîtent le pas. »

- Le président-directeur général de la supergrappe Scale AI, Julien Billot

Les faits en bref

Ces 10 nouveaux projets représentent un investissement total de 74,7 millions de dollars, dont 4,2 millions de dollars du gouvernement du Québec, 22,6 millions de dollars du gouvernement du Canada et une somme pouvant atteindre 47,9 millions de dollars en contributions de l'industrie et d'autres partenaires.

et une somme pouvant atteindre 47,9 millions de dollars en contributions de l'industrie et d'autres partenaires. Le gouvernement du Canada investit jusqu'à 230 millions de dollars dans la supergrappe Scale AI, en vertu d'une entente dans le cadre de laquelle le secteur privé contribuera pour une somme équivalente.

investit jusqu'à 230 millions de dollars dans la supergrappe Scale AI, en vertu d'une entente dans le cadre de laquelle le secteur privé contribuera pour une somme équivalente. La supergrappe met en place des chaînes d'approvisionnement intelligentes grâce à l'intelligence artificielle et à la robotique, et aide les PME canadiennes à se développer pour faire du Canada un chef de file mondial en matière d'exportation.

un chef de file mondial en matière d'exportation. La supergrappe Scale AI devrait créer plus de 16 000 emplois et apporter plus de 16,5 milliards de dollars à l'économie canadienne en dix ans.

Liens connexes

Restez branchés

