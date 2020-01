Summerside bénéficiera d'une nouvelle centrale solaire





SUMMERSIDE, PE, le 14 janv. 2020 /CNW/ - Une économie prospère nécessite des investissements stratégiques dans des infrastructures vertes afin d'améliorer la vie des citoyens tout en limitant les conséquences sur l'environnement local. Investir dans des infrastructures vertes novatrices aide aussi à créer des emplois et à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Robert Morrissey, député d'Egmont, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, et monsieur Basil Stewart, maire de la Ville de Summerside, ont annoncé le financement de la construction d'une centrale solaire et d'une installation de stockage d'énergie sur batteries à Summerside.

Le projet consiste en la construction d'une nouvelle centrale solaire et d'une installation de stockage d'énergie sur batteries de 21 mégawatts. Cette source d'énergie renouvelable améliorera l'efficacité énergétique de Summerside. Le projet permettra à la ville d'utiliser une énergie renouvelable pour répondre à 62 p. 100 de ses besoins en électricité et de réduire de 21 000 tonnes par année les émissions de dioxyde de carbone.

Le gouvernement du Canada investit plus de 26,3 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard s'élève à plus de 21,9 millions de dollars, et la Ville de Summerside fournit le reste du financement.

« Les gens de Summerside et de l'Î.P.-É. démontrent le remarquable leadership canadien en matière d'énergie propre renouvelable. Le Canada - grâce aux ressources financières du gouvernement du Canada - est là pour vous soutenir. Les résidents de Summerside bénéficieront d'un investissement du Canada de plus de 26,3 millions de dollars pour construire une centrale solaire et une installation de stockage d'énergie sur batteries de 21 mégawatts qui aidera Summerside à répondre à près de 62 p. 100 de ses besoins énergétiques grâce à une source d'énergie renouvelable et plus fiable. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec ses partenaires pour réaliser des projets qui améliorent la vie des Canadiens. Cet important projet renforcera notre collectivité, appuiera la croissance économique et assurera un avenir plus vert aux résidents de Summerside. »

Robert Morrissey, député d'Egmont

« Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard est heureux d'investir près de 22 millions de dollars dans une centrale solaire et une installation de stockage d'énergie sur batteries à Summerside, afin d'accroître la production d'énergie renouvelable dans notre province et de nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. Pour de réels changements en faveur de notre environnement, nous devons travailler ensemble en vue de donner à nos collectivités les moyens d'innover pour arriver à des solutions durables qui leur conviennent. Nous avons hâte de prendre encore davantage de mesures pour aider d'autres collectivités de l'Île à devenir indépendantes sur le plan énergétique grâce à notre initiative pour des collectivités durables. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

« Grâce à cette annonce, les gens de Summerside peuvent encore une fois démontrer leur esprit d'entreprise et d'innovation. Cette annonce, et les partenariats qui y ont mené, met de nouveau en valeur notre service public d'électricité et la capacité que nous avons de faire preuve d'agilité et de réactivité, et d'assurer un leadership national dans ce secteur. Summerside a toujours cherché à mettre à profit les atouts de sa collectivité pour favoriser son potentiel économique et les partenariats, et on franchit aujourd'hui une étape importante dans ce parcours. »

Basil Stewart, maire de la Ville de Summerside

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les infrastructures de transport à l'appui du commerce, et les collectivités rurales et nordiques du Canada. De cette somme, 26,9 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'oeuvre qualifiée et immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissement;



Infrastructure.

