PROTXX établit une collaboration avec Alberta Healthcare et des écosystèmes innovants de l'apprentissage-machine





MENLO PARK, Californie et CALGARY, Alberta, 14 janvier 2020 /CNW/ - PROTXX, Inc., un pionnier des soins de santé numériques établi dans la Silicon Valley, annonce aujourd'hui une vaste collaboration avec des organisations albertaines, dont Alberta Health Services (AHS), des fournisseurs de soins de santé cliniques indépendants, des concepteurs d'apprentissage-machine et trois universités de la province. Les essais pilotes de la plate-forme de médecine de précision de PROTXX ont été mis en branle pour quantifier les améliorations correspondantes de la qualité des services de santé, des résultats pour le patient et des paramètres économiques des fournisseurs.

La plate-forme de médecine de précision de PROTXX comprend des capteurs portables et des innovations en matière d'apprentissage-machine qui remplacent l'équipement clinique dispendieux et encombrant ainsi que les procédures de test chronovores pour une variété de troubles médicaux complexes. Les capteurs de PROTXX sont conçus pour être portés discrètement par les utilisateurs, et ce, indépendamment de leur âge, de leur stature ou de l'environnement, qu'il soit clinique, industriel ou militaire. Cela étend considérablement l'accès du patient comme celui du fournisseur, permettant le suivi à distance du patient de façon continue et améliorant la valeur des initiatives de télémédecine.

De multiples parties prenantes de l'écosystème des soins de santé de l'Alberta ont ciblé une plage intéressante d'applications innovantes pour les diagnostics cliniques, le traitement et la réadaptation de troubles médicaux complexes dont de nombreux systèmes physiologiques sont atteints, notamment des blessures comme les commotions, des maladies comme celle de Parkinson, et des troubles liés à l'âge comme les accidents vasculaires cérébraux. La facilité d'utilisation et le degré d'évaluation quantitative que permet la plate-forme PROTXX fournissent des occasions d'améliorer la qualité des soins de santé, les résultats et la valeur pour des groupes vastes et diversifiés d'Albertains.

PROTXX Medical Ltd, la filiale de PROTXX, Inc., a récemment été constituée en personne morale en Alberta afin de soutenir le développement des produits et de mettre en oeuvre des initiatives de déploiement avec la clientèle locale et les partenaires de R et D, et aussi pour tirer parti de l'expertise de renommée mondiale de la province tant dans la prestation de services de soins de santé que dans l'apprentissage-machine afin d'accroître la base d'employés de la société. Tanya Fir, ministre albertaine du Développement économique, affirme : « Je tiens à féliciter PROTXX d'avoir choisi l'Alberta. Notre province dispose d'un écosystème dynamique d'innovation en matière de soins de santé, et le fait qu'elle soit reconnue pour son talent et son expertise est une grande victoire qui stimulera les développements futurs dans de multiples secteurs de l'économie. Ces pionniers soutiennent également la visée stratégique que notre province adopte envers le développement économique par l'entremise de l'innovation, et j'ai très hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. »

John Ralston, fondateur et chef de la direction de PROTXX, ajoute : « La combinaison unique dont jouit l'Alberta lorsqu'il est question d'initiatives d'innovation en soins de santé, d'établissements de recherche de calibre mondial et de stratégie de diversification économique donne lieu à des possibilités excitantes pour PROTXX. La société pourra élargir le développement et le déploiement commercial de ses innovations visant les appareils vestimentaires portables et l'apprentissage-machine, et aussi démontrer la valeur économique d'une gestion plus quantifiée des troubles médicaux qui affectent des milliards de patients sur la planète. »

PROTXX a fait son entrée dans l'écosystème des soins de santé de l'Alberta par l'entremise de Connection Silicon Valley et de New West Networks, une équipe établie à Calgary et à San Francisco appuyant les efforts du ministère du Développement économique de la province pour accroître la diversité de son secteur technologique. Christy Pierce, directrice à New West Networks, déclare : « AHS a été un partenaire exceptionnel pour collaborer à cette occasion d'investissement. Son équipe d'innovation, d'impact et de preuve a joué un rôle déterminant pour orienter les priorités et les occasions stratégiques de AHS avec les cliniques et les SCN (Strategic Clinical Networks) appropriés. AHS a aussi travaillé avec nous et Innovate Calgary pour présenter PROTXX comme possibilité de recherche collaborative auprès des universités de la province, fournissant des occasions de recherche enlevantes et sensibilisant notre faculté et nos étudiants aux processus d'innovation commerciale. »

À propos de PROTXX, Inc. (http://protxx.com/)

PROTXX a mis au point des capteurs vestimentaires portables de niveau clinique qui permettent de classer et de quantifier rapidement, de manière non effractive, les troubles neurologiques, sensoriels et musculosquelettiques attribuables à la fatigue, aux blessures et à la maladie. PROTXX a maximisé l'utilisation des grands ensembles de données exclusifs de l'entreprise pour établir et façonner des modèles d'apprentissage-machine pouvant automatiser les tâches d'analyse, comme la classification de troubles médicaux spécifiques, en se fondant sur des schémas uniques dégagés au moyen des données de capteur. Les clients et les partenaires de PROTXX au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Japon aident les joueurs du secteur des soins de santé à maîtriser les coûts, les fournisseurs à améliorer la qualité des soins prodigués, ainsi que les consommateurs à obtenir de meilleurs résultats et à avoir un meilleur accès à des soins de santé de plus grande qualité. Les innovations de PROTXX ont gagné de nombreux prix remis par l'industrie, le milieu universitaire et le gouvernement, soit des organismes étatiques, locaux et gouvernementaux ou exerçant dans les domaines des soins de santé, de l'ingénierie médicale, des appareils vestimentaires portables, de l'analyse de données, des sports professionnels, et de la défense.

Demande d'information des médias

PROTXX, Inc. : John Ralston, chef de la direction - courriel : john.ralston@protxx.com - tél. : 650.215.8418.

New West Networks : Christy Pierce, directrice - courriel : christy@newwestnetworwks.ca - tél. : 403.988.8156.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1075326/PROTXX_innovations.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075327/PROTXX_logo.jpg

SOURCE PROTXX, Inc.

Communiqué envoyé le 14 janvier 2020 à 08:00 et diffusé par :