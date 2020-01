CUP-15 et CUP-30 de Delta Separations, certifiés UL selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389, les premiers systèmes d'extraction de cannabis à l'être pour utilisation aux États-Unis et au Canada





COTATI, Californie, 13 janvier 2020 /CNW/ - Delta Separations, important fabricant américain d'équipement d'extraction par éthanol, annonce aujourd'hui que ses systèmes d'extraction de cannabis CUP-15 et CUP-30 sont les premiers à être certifiés UL selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389 (Équipement d'extraction d'huile végétale destiné à être installé et utilisé dans des zones ordinaires (non classifiées) et des zones dangereuses (classifiées)). Cette homologation souligne, si besoin est, l'engagement de la société envers le maintien de la sécurité des travailleurs et du public.

Underwriters Laboratories, la filiale d'UL sans but lucratif, travaillant avec les parties prenantes de l'industrie, a élaboré les exigences d'un programme de certification des équipements et systèmes servant au traitement commercial d'huile d'extraction végétale. Cette collaboration a commencé dans le souci de répondre aux préoccupations soulevées par les organismes de réglementation des États-Unis et du Canada devant les explosions, les incendies et les blessures survenus lors du processus de fabrication de l'huile d'extraction. Les essais et la certification selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389 permettent aux fabricants de concevoir et de construire de nouveaux équipements de traitement, conformément à un ensemble cohérent d'exigences, et de contribuer à éviter les retards dans la mise en service.

Pour Delta Separations, qui considère la sécurité comme une pierre angulaire de sa mission, il y a de quoi se réjouir que les systèmes d'extraction CUP-15 et CUP-30 soient les premiers de leur catégorie à avoir reçu la certification UL selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389. Roger Cockroft, chef de la direction, a déclaré : « La perspicacité et le professionnalisme remarquables d'UL nous ont apporté une clarté de vision unique dans cette industrie. Le travail exigé n'est pas une mince affaire, loin s'en faut, mais notre engagement à respecter ces normes rigoureuses signifie que nous mettons l'accent sur notre client et faisons passer la sécurité avant tout. »

« Nous nous félicitons de ce que l'industrie s'engage proactivement dans une voie de sécurité accrue comme en témoigne la certification UL selon les normes ANSI/CAN/UL/ULC 1389, qui traitent de la sécurité des équipements d'extraction d'huile végétale dans des zones dangereuses. Ce parti pris envers la sécurité représente une étape importante pour l'industrie », a déclaré Milan Dotlich, vice-président chez UL chargé des technologies énergétiques et électriques pour l'Europe et les Amériques.

À propos de Delta Separations

Delta Separations, fondée en 2015 et établie à Cotati, en Californie, est un fabricant de matériel servant à mettre au point des équipements d'extraction d'huile de haute qualité, en toute sécurité, de biomasse végétale à l'usage principalement des secteurs du cannabis, du chanvre et des produits nutraceutiques.

Actuellement, Delta propose dans sa gamme de produits des extracteurs centrifuges, des évaporateurs à flot tombant, des systèmes de distillation par film laminé et des espaces de laboratoire modulaires, entre autres. Delta s'est donné la mission de soutenir sa clientèle en offrant un service et des formations de premier ordre.

