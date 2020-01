Monsieur Mark Bittinger rejoint Sai Life Sciences au poste de responsable mondial de la branche biologie





HYDERABAD, Inde, 13 janvier 2020 /PRNewswire/ -- Sai Life Sciences, l'un des façonniers (CDMO en anglais pour organisation de développement et de fabrication sous contrat) à connaître la plus forte croissance en Inde, a annoncé aujourd'hui la nomination de Monsieur Mark Bittinger au poste de vice-président et responsable mondial de la branche biologie. Mark sera basé dans le nouveau centre de biologie au service de la découverte dont dispose l'entreprise à Cambridge, Massachusetts, États-Unis et qui apporte des compétences de biologie à vision exploratrice au nombre croissant de startups et de sociétés de biotechnologie de la région.

Mark Bittinger est un grand nom reconnu dans le monde de la découverte de médicaments oncologiques et de la science translationnelle. Il est fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'immuno-oncologie, l'épigénétique et le métabolisme des cellules tumorales. Comptant à son actif plus de 20 publications de recherche, Mark affiche une trajectoire exceptionnelle en matière de recherche, d'innovation et d'encadrement transversal dans des organisations telles que les laboratoires de recherche Merck, le Dana-Farber Cancer Institute, Agios Pharmaceuticals et le Novartis Institute of BioMedical Research. Mark a obtenu sa licence à l'université Johns Hopkins, puis un doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l'université du Wisconsin, dans la ville de Madison.

Situé au coeur de l'écosystème biotechnologique de Cambridge / Boston, le nouveau laboratoire de Sai, occupant 8 500 pieds carrés (près de 800 mètres carrés) à Kendall Square donne la possibilité aux entreprises de biotechnologie de collaborer directement avec les scientifiques de Sai et d'accélérer le rythme de leur recherche externalisée en réduisant les temps des cycles. Le laboratoire offre des capacités de biologie à vocation exploratrice en utilisant des plateformes et des technologies de pointe telles que la microscopie à haute densité, l'édition du génome à l'aide de la technologie CRISPR, la cytométrie en flux et le tri en flux, ainsi que les plateformes de patch-clamp (enregistrement des courants ioniques transitant à travers les membranes cellulaires) à haut débit pour répondre aux besoins uniques des clients. Ces activités comprennent l'identification et/ou la validation de nouvelles cibles et de nouveaux biomarqueurs et la création d'essais in vitro et sur cellules pour les cibles définies.

Le laboratoire de Cambridge sert de lien essentiel et permet ainsi une intégration des plus fluides avec le reste des offres de services de l'entreprise au Royaume-Uni et en Inde couvrant le continuum de la découverte et de la mise au point de médicaments, dont la chimie médicinale, le métabolisme des médicaments et la pharmacocinétique (DMPK), la toxicologie, la chimie des procédés et le développement analytique, sans oublier la fabrication à l'échelle commerciale.

Sai Life Sciences mène actuellement avec dynamisme une initiative à tous les niveaux de l'entreprise, Sai Nxt, qui vise à transformer l'entreprise en un façonnier de nouvelle génération. Bénéficiant d'investissements de plus de 150 millions USD entre 2019 et 2023, cette initiative met l'accent sur trois domaines clés : ressources humaines et culture, procédés et automatisation, infrastructure et capacités scientifiques.

À propos de Sai Life Sciences

Sai Life Sciences est un façonnier (CDMO en anglais) intégrant tous les services, dont l'objectif est d'apporter son soutien au lancement de 25 nouveaux médicaments d'ici à 2025. Elle collabore avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques innovantes à l'échelle mondiale, accélérant ainsi la découverte, la mise au point et la fabrication de petites molécules complexes. Façonnier spécialisé, Sai Life Sciences a soutenu un ensemble diversifié de programmes de développement de nouvelles entités chimiques, créant sans relâche de la valeur grâce à sa qualité et à sa réactivité. À l'heure actuelle, l'entreprise travaille avec sept des dix plus grandes sociétés pharmaceutiques, mais aussi avec plusieurs petites et moyennes entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Sai Life Sciences est une entreprise privée bénéficiant de l'appui des investisseurs internationaux TPG Capital et HBM Healthcare Investments. www.sailife.com

